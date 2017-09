En 19 años se puede cambiar el mundo

BlackRub fue el nombre original del proyecto que en 1996 fundaron Larry Page y Sergey Brin, 2 estudiantes que hacían el posgrado en informática de la Universidad de Stanford.

Lawrence Edward Page lleva la informática en su ADN: su padre es Gloria Page, profesora de Programación en la Universidad de Michigan; y su padre fue Carl V. Page, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill) y de la Universidad de Míchigan.

Carl fue un pionero y autoridad en el campo de la Inteligencia Artificial, fallecido en 1996.

Desde los 2 años de edad, Larry asistió a una escuela del método Montessori. Debe considerarse que, para la educadora italiana María Montessori, la escuela "no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado".

La pasión de Page por la informática empezó a los 6 años, se graduó con honores de ingeniero en computadoras en la Universidad Estatal de Míchigan, se doctoró en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, y entonces conoció a Sergey Brin.

Nacido en Moscú (por entonces URSS pero hoy Rusia), Sergey es hijo de la investigadora del Goddard Space Flight Center (National Aeronautics and Space Administration o NASA), Eugenia Brin; y del profesor de Matemáticas en la Universidad de Maryland, Michael Brin. Él llegó a USA con 6 años, estudió en la Paint Branch Montessori School, en Maryland (otra vez Montessori), se matriculó en la Universidad de Maryland para estudiar Ciencias Matemáticas y Ciencias de la Computación, y fue al postgrado en la Universidad de Stanford, gracias a una beca de la National Science Foundation. Ese mismo año comenzó a trabajar en Wolfram Research, la empresa creadora de Mathematica.

Brin y Page se conocieron durante unas jornadas de orientación para nuevos estudiantes en Stanford, en Palo Alto, California, el corazón geográfico e histórico de Silicon Valley.

Aunque inicialmente chocaron, no tardaron en conectar y comenzaron a compartir ideas. Les unía especialmente su interés matemático por la World Wide Web.

Ambos tenían un objetivo común, conseguir información relevante a partir de una importante cantidad de datos.

En 1995, Larry y Sergey comenzaron a trabajar en el "Digital Library Project" de la Universidad de Stanford. Comenzaron creando un algoritmo para la búsqueda de datos.

Larry lo denominó "PageRank", más tarde el "corazón" de Google.

En 1996 comenzaron a desarrollar un buscador llamado "BackRub", escrito en Java y Python. La base de datos estaba alojada en un ordenador Sun Ultra II, con 28GB de disco duro.

1 año de BlackRub y apareció el nombre Google y otro año (04/09/1998) comenzaron el proyecto que superó todo lo previsto.

El nombre "Google" proviene de un juego de palabras con el término "googol", acuñado por Milton Sirotta, sobrino del matemático estadounidense Edward Kasner, para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros.

"Google" refleja la misión de la compañía para acumular la inmensa cantidad de información disponible en la web.

Aquel año Larry y Sergey registraron el dominio "google.com".

Los Creadores de Google



En el inicio de 1998 Larry y Sergey continuaron trabajando para perfeccionar la tecnología de búsqueda. A pesar de la fiebre "puntocom", no lograban encontrar inversionistas que financiaran el proyecto Google, teniendo que recurrir al dinero de sus familiares y amigos.

Pero a mediados de 1998, Andy Bechtolsheim (cofundador de Sun Microsystems y vicepresidente de Cisco Systems) les firmó un cheque por US$ 100.000 a nombre de "Google Inc.", que no existía; para cobrar el cheque necesitaron registrar una compañía y buscar un local.

El 07/12/1998, Google Inc., ya disponía de oficinas propias en Menlo Park, California; y su buscador recibía 10.000 visitas diarias.

En 1999 consiguierón US$ 25 millones de Sequoia Capital y Kleiner Perking Caufield & Buyers, 2 íconos de Silicon Valley.

Meses después las oficinas en Menlon Park eran pequeñas y se transladaron a Googleplex, la sede central de Google en Mountain View, California. Ya superaban las 500.000 visitas al día.

En 2001 se sumó al Eric Schmidt, quien era CEO de Novell, y les ayudó a organizar la empresa que en 2007 ya tenía un valor de mercado de US$ 66.000 millones, superando a Microsoft.

El 10/10/2006 Google adquirió el portal de descargas de video "YouTube por US$ 1.650 millones, considerado un error por numerosos inversionistas de Wall Street, quienes no entendían nada de internet, tal como es costumbre.

The Google Boys



Hoy día Google es motivo de polémicas: desde cuestionamientos y multas de la Unión Europea hasta las denuncias de complicidad con la censura del gobierno de China: como parte de su estrategia comercial de búsqueda de nuevos mercados, los resultados del buscador orientados al usuario chino sufren un filtrado previo para bloquear resultados que puedan ser contrarios a las políticas del gobierno de Beijing.

Historia de Google



En definitiva, el 27/09/1998 es la fecha oficial del onomástico, festejado este año con la sustitución de su logo por un pastel dibujado por el artista Wayne Thiebaud.

De todas maneras, el dominio "Google.com" fue registrado el 15/09/1997, según "Portaltic", de "Mashable".



El 10/08/2015, Google devino en una de las empresas agrupadas bajo el paraguas de Alphabet Inc., holding cuya gestión fue encargada a Sundar Pichai, y a cargo de numerosos proyectos:

> Waymo: Un auto sin conductor, este vehículo puede acelerar, frenar, doblar e ir en reversa, entre otras funciones más, sin ningún tipo de intervención humana.

> Google Glass: Las gafas inteligentes de Google son capaces de sacar fotos, filmar, navegar en internet y conseguir información inmediata acerca de lo que tengamos enfrente.

> Google Fiber: Su propia fibra óptica con 1 GB de subida y 1 GB de descarga, consigue mayor velocidad de navegación dejando atrás a la competencia del mercado.

> Proyecto Loon: Este consiste en un globo el cual se lanza al aire funcionando como proveedor de internet a zonas y países que carecen de infraestructura de comunicaciones.

> Jacquard Tag: En colaboración con la marca de ropa Levi's se logró crear esta gran invento. Una combinación entre la indumentaria y la teconología, una chaqueta que cuenta con una pantalla tactil que controla determinadas funciones en su manga izquierda, también puede hacer que suene música, responder llamadas, leer mensajes de texto y usar la aplicación de mapas.

Documental Google



Google tiene un valor de más de US$ 245.000 millones: no siempre sus ideas son geniales pero... "si tiro un plato de spaghettis a la pared, alguno va a tener que quedar pegado".

También hay que tener en cuenta que Google es dueña de más de un centenar de empresas, cualquier posible competencia enemiga es fácilmente anexada. Y es, a la vez, una constante fuente de inversores que, al ser el principal motor de búsqueda, invierten en él para tener mayor alcance digital.

Google recibe 3 millones de currículum-vitae al año lo que permite contar con una competitiva fuerza de 55.000 empleados.

En el nombre de una nueva cultura empresarial incorporó aspectos lúdicos a su estructura laboral, a partir de espacios recreativos: monopatín, toboganes, videojuegos, estímulos constantes, sala de descanso, comedor y bebidas gratis, centro de salud, lavandería e incluso guardería dentro de la propia empresa.

Una idea externa acerca de ese concepto son los Dooddles, para efemérides diversas, que arrancaronen 1999 para celebrar el festival de Burning Man, cuando modificaron, sólo por ese día, el isologo de Google, agregando la estatua del hombre en llamas.

Lo que no sabías de Google