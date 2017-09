"Ni a la esquina con Rossi", dijo Fein

ROSARIO. Agustín Rossi sigue sin encontrar el eco buscado entre los espacios políticos opositores al gobierno nacional, tras declarar que en 2019 hay que constituir "un gran frente opositor". Ahora, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, fue tajante a la hora de señalar que ni por asomo confluirá en un frente con Agustín Rossi. "Con Rossi no voy ni a la esquina", sentenció. "Es una persona que tiene que explicar cosas que pasaron en su gestión. El fue ministro cuando en Fray Luis Beltrán desaparecieron armas y balas, yo no me lo voy a olvidar nunca. Fue el que definió que el problema del narcotráfico era un problema de Rosario y Santa Fe, negando que es una cuestión compleja federal. Demostró que lo único que le importa es dónde va a quedar él, no le importa ni Rosario ni Santa Fe", agregó la titular del Palacio de los Leones.

Mónica Fein también fue muy crítica sobre la relación que mantuvo la administración nacional anterior con la ciudad de Rosario: "El pasado es pasado, si me preguntan por el kirchnerismo diría que fue, lo que hicieron por Rosario fue negar la posibilidad que Rosario creciera, negaron la realidad, nunca investigaron como correspondía los procesos del narcotráfico y no nos acompañaron para discutir las cuestiones de seguridad".

En declaraciones al programa de televisión local En Profundidad, Fein tampoco se olvidó de José Corral, ex aliado en el Frente Progresista y actual escudero de Mauricio Macri en Santa Fe. "Eligió otro camino, se fue con otro, eligió otra esquina y hay que respetarlo. Pero no es la esquina que yo quiero ir. Corral ganó con el Frente Progresista y decidió pasarse a otro lado. Puede cambiar de esquina, otra vez, en cualquier momento", concluyó Mónica Fein.

Relanzando la campaña

El Frente Progresista buscó dar un golpe de efecto en la campaña electoral con lo que significó ayer una inauguración del Mercado del Patio, un paseo de ventas donde impera la gastronomía, ubicado enfrente de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. La apertura al público del Mercado del Patio concitó la atención de una multitud de rosarinos que se acercaron hasta allí para recorrer las instalaciones y escuchar a los artistas que contrató la Municipalidad de Rosario.

Baglietto y Vitale, Jorge Fandermole, Rubén Deicas de Los Palmeras, Soledad Pastorutti y Kevin Johansen fueron los encargados de subirse al escenario que se montó en la plaza en la que está el mercado. Un mercado que tiene una superficie comercial de 2.197 metros cuadrados, con cuarenta espacios concesionados a empresas, cooperativas, productores y organizaciones, en los cuales pueden adquirirse productos orgánicos, frutas, verduras, fiambres, vinos, carnes y pastas, entre otros. Además, hay locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías.

Según Pablo Javkin, que debe remontar una desventaja de más de 100 mil votos en octubre si quiere ofrendarle una victoria al Palacio de los Leones y a la Casa Gris, el Mercado del Patio "revitaliza el barrio de la Terminal de Ómnibus, la seguridad del entorno y la puesta en valor de un espacio público, pero además genera la posibilidad de trabajo, y de que no haya mediaciones entre productores y consumidores". Por su parte, en el escenario hubo breves discursos de Mónica Fein y Miguel Lifschitz, sumados a los testimonios de tres comerciantes que tienen sus emprendimientos en el Mercado del Patio.

Entre la multitud también se pudo divisar a María Eugenia Schmuck, que se mostró muy contenta con la apertura del espacio. Schmuck fue derrotada por Contigiani en la interna del Frente Progresista y, tras un encuentro con José Corral, surgieron versiones sobre un posible pase a Cambiemos. Dichos rumores fueron descartados por la propia concejala de Rosario que ayer participó de la fiesta donde el socialismo relanzó su campaña electoral.