Desempleo estable en CABA, pero afecta más a las mujeres

CIUDAD DE BUENOS AIRES. En la Ciudad hay 1.523.652 de porteños con trabajo, sobre 1.701.857 que se encuadra en la población económicamente activa. Así lo detalla un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

El estudio indica que la tasa de empleo fue de 49,8% en el segundo trimestre de este año y que aumentó sólo 0,1% en forma interanual. En el norte alcanzó el 54,6%, mientras que en zona Sur el 41,7%, ambas zonas sufrieron variaciones interanuales negativas. En contraposición, en la zona Centro la tasa se incrementó 1,4%.



La tasa de actividad en la Ciudad alcanzó el 55,6% durante el segundo trimestre de 2017, incrementándose sólo 0,1% respecto igual trimestre del año anterior. En el norte de la Ciudad fue del 58,7%, mientras que en el Sur de 50,2%.



En tanto, la desocupación alcanzó el 10,5% y no presenta variación con respecto a igual trimestre del año anterior. Según zonas, la tasa de desocupación exhibió una disminución interanual únicamente en el centro de 2,2%.

En el análisis por género, la tasa de desocupación aún afecta más a la mujer, ya que fue del 12,0% y la del varón 9,0%, con unas variaciones interanuales de -0,3% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, el empleo en la mujer fue del 45,2% y aumentó en 0,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que en el varón fue de 55,1% y no sufrió variación. En total hay 178.205 desocupados en la Ciudad, de los cuales 100.535 son mujeres y 77.670 son hombres.Por otro lado, la población asalariada sin descuento jubilatorio alcanzó un 24,2%, presentó una caída de 1,9% con respecto al igual trimestre del año anterior. En elnorte de la Ciudad fue del 20,3% y en el sur del 33,8%.En cuanto al tipo de empleo, cerca del 12% de los ocupados presta tareas en actividades industriales y de construcción; casi el 14% lo hace en comercio; del resto, casi la totalidad lo hace en distintas actividades de servicios, tanto del sector privado como en el ámbito público.Asimismo, el 77% de la población ocupada residente en la Ciudad es asalariada y el 18,3% trabaja como cuentapropista. El informe detalla que seis de cada diez ocupados de la Ciudad tienen estudios de nivel superior o universitario.

La pobreza en CABA bajó 3,8% durante el 1er. semestre 2017



La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad publicó este martes 26/09 el informe sobre “Condiciones de vida: Incidencia de la indigencia y de la pobreza 2 do Trimestre del 2017”. El estudio señala que, en comparación con el primer semestre del 2016, durante este primer semestre se produjo una reducción de 3,8% a nivel de personas.



Es decir que con respecto al 19,4% medido en el primer semestre de 2016, durante el primer semestre de este año se registró un 15,6% del total poblacional.



Asimismo, durante ese mismo período, la indigencia se redujo del 5,6% al 3,9%. La mejora de las condiciones de vida se verifica también en los estratos "No pobres vulnerables" y "Sector medio frágil" que se reducen 1,1% y 0,5% respectivamente.



Por otra parte, se produce un incremento de la participación de los estratos "Clase media" y "Sectores acomodados" de 3,9% y 1,4%.

Situación en el 2do. trimestre de 2017

Con respecto al segundo trimestre 2017, los Sectores medios asociados a la “clase media” representan más de la mitad de los hogares (736.000 hogares y 1.667.000 personas).En relación al estrato más bajo de la estructura, la indigencia alcanza al 2,6% de los hogares (34.000 hogares) y al 3,7% de las personas (114.000 personas), mientras que la pobreza (indigente y no indigente) es de 11,9% en hogares (153.000 hogares) y de 16,2% en personas (496.000 personas).Entre los estratos que no alcanzan con sus ingresos la línea de pobreza y la “clase media”, se ubican los estratos No pobres vulnerables (8,1% de los hogares y 9,1% de las personas) y el Sector medio frágil (8,6% de los hogares y 8,9% de las personas).

A los primeros se los considera vulnerables porque ante una eventual disminución de su poder adquisitivo (por ejemplo, por una suba de precios por encima de sus ingresos o por una reducción de horas de trabajo) o ante la pérdida del empleo o del ingreso de alguno de sus miembros, tienen alta probabilidad de caer en los estratos más bajos.



Por último, los sectores acomodados de la Ciudad de Buenos Aires, representan el 14,4% de los hogares y el 11,3% de las personas en el período.