La interminable lucha por una Ley

La Fibromialgia es una afección crónica que generalmente prevalece en las mujeres y que suele coexistir con otros síntomas, fundamentalmente fatiga y problemas de sueño, pero también parestesias, cólon irritable, agotamiento crónico, rigidez articular, cefaleas, sensación de tumefacción en manos, ansiedad y depresión, problemas de concentración y memoria, entre otros síntomas. Sin embargo muchos medicos la desconcoen y la toman como una enfermedad psicológica.

En el país, hay un total de 2 millones de personas que la padecen y mucha gente tarda entre 2 a 5 años en ser diagnosticada.

La enfermedad no tiene nada que ver con la edad. Hay muchas chicas de 15 a 18 años que también la padecen y esto dificulta mucho el desarrollo normal de sus estudios.

Lily Diaz es una mujer costurera de 51 años que desde el año 2013 padece de Fibromialgia y a quien hecharon de su trabajo por padecerla. Además, es la administradora del grupo de Facebook "Luchemos por la ley de Fibromialgia ya".

" La enfermedad es un desorden que se da en el sistema nervioso central y eso genera intensos dolores musculares , en la parte esquelética y que no tiene cura". Es algo que está presente cada una de las horas del día ", afirma Lily Díaz, quien contrajo la enfermedad cuando perdió a su madre.

" Lo mio comenzó con un dolor muy fuerte en los brazos, fui al medico, me dieron ibuprofeno y a la semana ya me costaba hacer muchas cosas. Era muy raro el dolor,luego volví y tuve suerte de que me tocó un médico que sabía sobre el tema y me diagnosticó de Fibromialgia , continuó Díaz.

Desde 2011, hubo muchos proyectos de ley que no pudieron concretarse con respecto al tema.

En 2016, se dictaminó por primera vez el Proyecto de Ley de Fibromialgia en la Comisión de Salud que luego pasó a otra comisión y ahí el deseo de conseguir la aprobación se perdió porque la idea no quiso ser tratada.

Este 2017, el grupo de personas que lucha por su Ley obtuvo nuevamente la ayuda de la Diputada Carolina Gaillard. Se volvió a dictaminar el proyecto el 4/07 y esto giró a la comisión de Presupuesto y Hacienda del Diputado Luciano Laspina, que es el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A partir de ese momento la agrupación que cuenta como uno de los integrantes a Lily Díaz siguió luchando por conseguir su ley.

" Esta comisión es totalmente diferente a la Diputada que nos venía atendiendo. Hablamos mucho con Laspina pero aún no tenemos respuesta y hay una denuncia contra él porque está violando una ley al no responder ". El diputado tiene varios proyectos como Trombofilia y demás enfermermedades a las que no da importancia. " Si al 30/11 no tenemos respuesta por parte de él vamos a perder otra vez el Proyecto y sería el tercer año en el que deberíamos comenzar desde cero ", sostuvo la mujer de 51 años.

En el proyecto 2772-D-2017, que actualmente se encuentra en la comisión, se pide obligar a los profesionales a que se preparen en el tema porque muchos especialistas no conocen a la Fibromialgia. También se busca el conocimiento, la prevención y que alla un marco legal en lo laboral que tenga en cuenta a las personas enfermas.