Canallada en Mendoza: Boca fue eliminado de la Copa

Boca Juniors quedó eliminado este miércoles (27/09) de la Copa Argentina 2017 tras perder por el partido que correspondió a los octavos de final ante Rosario Central por 1-0 con gol convertido en el primer tiempo por Mauricio Martínez, a los 25’ (Rosario Central). El ‘Xeneize’ mostró un nivel completamente desconocido ante el ‘Canalla’ debido a que cometió groseros errores en el juego en general sumado a la inseguridad del arquero suplente Guillermo Sara. Por otro lado, el elenco boquense no pudo reafirmar su buen pasar futbolístico a causa de las malas decisiones que tomó el entrenador Guillermo Barros Schelotto en el armado táctico pero el protagonismo de la noche se lo llevó el árbitro Fernando Rapallini que demostró no estar a la altura de esta clase de encuentros debido a que no sancionó un penal clarísimo para el ‘Canalla’ debido a una mano de Pablo Pérez en la primera parte además que dejó pegar demasiado aunque en el final expulsó Leonardo Gil por una falta a Leonardo Jara. En dos oportunidades, el encuentro estuvo detenido a causa a la densa humareda que había en el campo de juego por las bengalas que lanzaban los hinchas de Central y por la agresión que sufrió el juez asistente Juan Pablo Belatti luego de que un proyectil le impactara en sobre cabeza. El partido se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

Compartí esta nota Imprimir Por Urgente 24 Miércoles 27 de septiembre de 2017 20:49 hs