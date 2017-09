La China Suárez contó como Benjamín Vicuña le propuso casamiento

La China Suárez (25) abrió su corazón a los medios sobre el gran momento que vive. Se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo y ya está planeando su casamiento con Benjamín Vicuña (38), después dar a luz. “Es incómodo el embarazo, hay que decirlo. Tengo más retención de líquidos que nadie”, manifestaba la China sobre su actual embarazo.

" Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levantate ’", dijo la China.

La pareja planea casarse y la propuesta oficial se encuentra en puerta. Sin embargo, la China aseguró que quiere tener a su nuevo hijo, luego espera recuperarse y así, sin ningún apuro, casarse que no tengo ningún apuro.

“Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije "bueno, mi amor, ya está, levantate. Él es más romántico”, contó la actriz.

" En otras relaciones me ofrecieron casamiento y yo decía que no. Me daba fiaca después la división de bienes, porque tenía muchas parejas que se divorciaban, pobres, y veía que la división de bienes era un lío . Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Yo nunca me casé y él tampoco, así que estoy entusiasmada ”, dijo, sobre el plan y sorprendió al contar que no es la primera vez que recibe esa romántica oferta.

La china además dijo que en otras relaciones le ofrecieron casamiento y que ella se negaba rotundamente. Afirma que era más rebelde, más chica y que siempre pensaba en la separación, donde la división de bienes era un tema que le daba cierta "fiaca". “Esta es la primera vez que pienso que sí. Estoy estable” , enfatizó.

Por el momento no sabe si se casará de blanco, pero lo que si es claro es que va a tener varios vestidos. También le gustaría casarse por Iglesia porque eso es una de las cosas que más le hubieran encantado a su padre.

“ A Benja lo amo, estoy enamorada , tengo una hija y ya no me siento con tiempo para boludear. Me contiene, nos reímos mucho juntos, no le encuentro ningún defecto. ¡Y espero no encontrárselo!”, bromeó. Además, la China parece estar dispuesta a cumplir solo algunos rituales de las bodas. “No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Y por Iglesia me encantaría porque eso sé que le hubiera encantado a mi papá ”, reveló.

Definitivamente se tratará de la boda del año que estará en boca de todos.