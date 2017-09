Renunció el UCR Rozas a presidir el interbloque Cambiemos

A pesar de que el Gobierno intentó este miércoles 27/09 disuadir a Rozas de la decisión que comunicó el último martes por la noche a un grupo de apenas ocho senadores de Cambiemos (la mitad del interbloque), la decisión se volvió indeclinable.

En la noche del martes 26/09, Rozas se reunió con sus pares Federico Pinedo, Alfredo De Ángeli, Laura Rodríguez Machado, Marta Varela, Alfredo Martínez, Silvia Elías de Pérez, Pamela Verasay y Silvia Giacoppo con el objetivo de informarles su gran decisión de renunciar a la presidencia del interbloque Cambiemos y mantener únicamente el cargo de titular del bloque de la UCR.

Por otro lado, el senador sostuvo ante sus pares que estaba "cansado del destrato" del Gobierno e indicó que había terminado de madurar su decisión cuando no fue invitado a participar del acto que encabezó el presidente Mauricio Macri el pasado miércoles en Chaco.

Al hablar de este supuesto "destrato", tanto sus correligionarios como Pinedo, presidente provisional del Senado y referente del PRO en la Cámara, le dijeron que lo entendían, pero no lograron disuadirlo.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negó que Rozas no haya sido invitado a la recorrida de Macri por Chaco y acotó: "Si efectivamente decide dejar la presidencia del interbloque no tiene nada que ver con la invitación a la visita del Presidente, porque fue invitado, no pasa por ahí".

A pesar de esa diferencia entre lo que afirma Rozas puertas adentro del Senado y lo que sostiene el Gobierno, el chaqueño venía arrastrando su malestar con la Casa Rosada desde el armado de listas de su provincia para las elecciones legislativas, en la que no le permitieron anotar nombres.

En aquel momento, Rozas tuvo un fuerte cruce con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el primero de los desacuerdos subidos de tono que mantuvo con otras figuras relevantes del PRO.

El origen de las discrepancias viene de la formación de listas electorales, cuando Rozas no le dio espacio al Pro y la Coalición Cívica en la lista, y ambos partidos fueron a la Justicia para impedir que se usara la sigla de la Alianza. Finalmente la sangre no llegó al río, pero las rispideces dejaron heridas.

El hombre ya había tenido problemas con la vicepresidenta Gabriela Michetti en el mes de agosto durante plena sesión del Senado. Lo que sucedió es que Michetti no quiso darle la palabra para responder a las críticas de algunos de sus pares opositores y él le retrucó con la frase: "Usted no es la dueña del Senado".

El segundo problema se dío este lunes 25/09 cuando Rozas no fue invitado a la reunión que mantuvo Peña en Casa Rosada con los legisladores de Cambiemos. Cuando el sidicalista se enteró de lo sucedido ese mismo día a la noche, decidió no participar de una reunión de Gabinete realizada al día siguiente.

Además, la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol, llamó a Rozas este miércoles 27/09, tras conocerse la renuncia, con el motivo de pedirle disculpas por haber olvidado extenderle la invitación a la reunión del lunes, aunque la comunicación no tuvo éxito porque el senador no cambió de opinión.

A ese llamado le siguió otro por parte de Peña, cuyo contenido no trascendió pero que tampoco movió de su postura al senador nacional, quien ya se comunicó con el vicepresidente del interbloque, el macrista correntino Pedro Braillard Poccard, para dar lugar a la transición.