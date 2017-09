Fútbol & Bolsa: La pasión no es rentable

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Carta Financiera). El fútbol es el deporte más popular en Argentina y ampliamente seguido por sus habitantes sin importar su edad, género, religión o ideología política. Mientras que la Bolsa y el Mercado son actividades poco conocidas para el común denominador de la población e incluso son estigmatizados por buena parte de la ignorante clase política que caracteriza al país.

Desde hace muchos años el fútbol pasó de ser un simple deporte a ser un negocio más, incluso en muchos clubes argentinos que aún mantienen el “folklore”. Sin embargo, esto no implica, a priori, ningún perjuicio para la institución. Mientras en Europa los principales clubes de fútbol se muestran cada vez más interesados por ingresar a las Bolsas de Comercio de sus ciudades, en la Argentina son pocos los casos.

En el Mercado, los clubes pueden conseguir financiamiento más barato y saldar deudas, justo en momentos en que el Gobierno argentino exige que los clubes cumplan con un plan de desendeudamiento. Es importante vincular el éxito deportivo de los clubes con transparencia en la gestión, más en un esquema en el cual los clubes son mantenidos con los impuestos de toda la población (desfinanciamiento de la seguridad social y deudas a la AFIP).

En Argentina, un club de fútbol no podría salir a cotizar a Bolsa ya que no están constituidos como sociedades comerciales sino como asociaciones civiles, es decir, que no tienen un fin lucrativo sino cultural y deportivo. Sin embargo, salir a cotizar en Bolsa no es la única herramienta que brinda el Mercado, sino que existen fideicomisos, fondos de inversión o cheques de pago diferido para canalizar los fondos que necesitan los clubes.

¿Lo sabías?

En 1997 Boca Juniors sacó a cotizar el fondo cerrado Bojuf para financiar la adquisición de jugadores con gran futuro y con posibilidad de mejora en su cotización. El Fondo fue creado para que los ahorristas puedan participar, en una pequeña proporción, de un negocio rentable y solamente limitado a unos pocos intermediarios/representantes.

El Fondo era una sociedad totalmente independiente del club. Boca "vendía" al Fondo los derechos económicos de los jugadores y se reservaba los derechos federativos. Solamente podían pertenecer al Fondo jugadores no mayores a los 26 años y cuya valuación inicial no superase el 15% del patrimonio (u$s 1,8 mln). Dichas cláusulas son establecidas al momento de la constitución del Fondo a libre albedrío.

Otro de los objetivos de los organizadores era darle una mayor transparencia a la transacción de los jugadores y que no haya "números desconocidos" en las operaciones. Para garantizar la transparencia, el Fondo contaba con un comité de catorce miembros que evaluaban la cotización de cada jugador y decidían si era el momento oportuno para venderlo o no.

River Plate hizo lo suyo en 2010 cuando sacó el fideicomiso Futuro Millonario para disponer de 16 millones de dólares con el objetivo de saldar la abultada deuda que la entidad tenía con el plantel producto de la mala gestión heredada de Aguilar. A modo de arenga para los hinchas, el vicepresidente alentaba: “Además de ayudar al club, van a ganar dinero” ya que los inversores recibían un 6% de interés anual y estaba garantizado en u$s 5 millones con el aval de la AFA, el 35% del contrato del Fútbol Para Todos, la publicidad y la venta de entradas y palcos.

Estudiantes de la Plata se acercó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 2014 para cotizar cheques de pago diferido, sumándose a la movida de Vélez que para ese entonces ya había emitido $2 mln de pesos.

Y en el mundo

En Europa, los clubes se mueven como empresas desde que los gobiernos obligaron a hacer auditorías en cada club. Esto posibilitó una transparencia y un ordenamiento que antes no tenían (no le vendría nada mal a los clubes argentinos).

En 1992 se creó un índice exclusivo para los clubes de fútbol, el STOXX Europe Football (FCTP).

Sin embargo, ¿es una buena alternativa de inversión un club de fútbol?

Desde la fecha hasta hoy (25 años), el índice subió tan solo 20%, y si se lo compara con el valor máximo obtenido en 1997 cayó un -76%, una inversión para nada rentable.

Si miramos los clubes más representativos a nivel futbolístico vemos que individualmente tampoco han tenido buenos rendimientos.

Las acciones de Juventus tuvieron una caída de casi el -40% desde el 2002, el Manchester United ha sido el club más estable al cotizar sus acciones en un rango acotado y la Roma vio cómo sus acciones cayeron un -82% desde que salió a la Bolsa.

Para que no parezca que es sólo un problema de Europa, miremos lo sucedido con los clubes chilenos. Como se muestra a continuación, también han tenido una caída en sus acciones desde que salieron a cotizar, a pesar de que el Mercado de Chile ha sido pionero en Latinoamérica en los últimos años.

Pero, ¿por qué sucede esto? En el fútbol, el precio de las acciones no dependen de factores futbolísticos como muchos creen, poco importa si el domingo el equipo gana o pierde. Lo que en definitiva le interesa a los inversores es ni más ni menos la cuestión económica. Dicho fácilmente, si el club gana o pierde plata. Factores como el merchandising y el rol de los socios y la gerencia son puntos importantes a la hora de invertir en un club.

Para traer un caso a la memoria, un famoso club de fútbol había salido recientemente campeón y su mayor figura anunciaba que se iba del equipo. Lo primero que pensaríamos es que sus acciones cayeron debido a que al equipo le costaría volver a salir campeón sin su estrella. Pero para sorpresa de muchos, sus acciones subieron fuertemente. ¿Qué fue entonces lo que leyeron los inversores? Que el club ganaría más plata ya que dejaría de gastar el sueldo más alto que tenía en ese momento. Simples matemáticas.

Concluyendo, el acercarse al Mercado para un club de fútbol representa una gran seriedad institucional y transparenta sus números ya que debe presentar balance cada tres meses y le permite conseguir plata a bajo costo.

Sin embargo, queda en evidencia que a nivel global los clubes podrán ser exitosos futbolísticamente pero poco cuidan sus finanzas, lo cual se ve reflejado en la cotización de sus acciones. A veces no es bueno mezclar la pasión con los negocios.