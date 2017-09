Con De Vido en el banquillo, CFK negó "culpa" del Estado en Once y apuntó al maquinista

Un días después de que se inició el juicio a Julio De Vido por la tragedia de Once, Cristina Fernández, Presidente cuando ocurrió, negó este jueves que el Estado haya tenido alguna "culpa" en el siniestro ferroviario que dejó 52 muertos y cientos de heridos. Por el contrario, la candidata a senadora apuntó a la responsabilidad del maquinista de la formación de la exlínea Sarmiento.

Cuando el periodista 'Chiche' Gelblung le preguntó, en una entrevista por el canal Crónica, si reconocía que "el Estado tuvo alguna culpa" en la tragedia, la exPresidente respondió: "No, no, no".

Y desvío la responsabilidad hacia el maquinista Marcos Córdoba, quien -aseguró- "apretó el freno" del tren que se estrelló en la cabecera de Once. Para fundamentar su respuesta, Cristina Fernández citó al padre de una de las víctimas de la tragedia, que -según su relato- asistió a todas las audiencias del juicio y que durante las mismas el conductor del tren "no pudo explicar por qué no frenó".

"Si vos no frenás, te estrellás", dijo.

Aunque la exPresidente niegue la responsabilidad del Estado en la tragedia, en el juicio que se realizó en 2015 fueron condenados -entre otros funcionarios y empresarios- sus exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi a 8 y 6 años de prisión, respectivamente.

En tanto, el maquinista, tuvo un pena inferior: 3 años y meses.

Por otro lado, la exPresidente rechazó las acusaciones de los familiares de las víctimas sobre que el Estado no les brindó ayuda.

"Nosotros ayudamos a muchísima gente. Les conseguimos trabajo a Pami, en Anses, a muchísima gente. Tuve por lo menos más de 8 reuniones con familiares, y hasta los ultimos tiempos de gobierno alguno que venía con algún problema se lo trataba de solucionar", dijo la exmandataria en su defensa.