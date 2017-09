Cristina con Chiche: ¿El "gran entrevistador" o el que pregunta "pavadas"?

Samuel 'Chiche' Gelblung entrevistó este jueves (28/09) a Cristina Fernández en Crónica TV. Y si bien el reportaje tocó algunos temas de actualidad y política, se centró básicamente en la 'Cristina mujer'. "Detrás del cuadro político hay una mujer", le dijo Chiche al inicio de la charla, marcando cuál sería el eje de la entrevista.

El periodista le preguntó a la ex presidente sobre cuestiones cotidianas, asuntos de belleza y gustos gastronómicos, entre otros temas personales y privados. El resultado fue una entrevista descontracturada, que mostró otro costado de Cristina, un costado más humanizado tal vez... ¡algo que le viene muy bien a la Cristina candidata!

Lo cierto es que las redes sociales se hicieron eco de esta entrevista, y Chiche Gelblung se volvió Trending Topic en Twitter, donde las opiniones están claramente divididas: están quienes elogian el desempeño del periodista por el tipo de preguntas descontracturadas que realizó, y quienes cuestionan las "pavadas" que le preguntó a la ex mandataria.

Como sea, todos están hablando ahora de esta entrevista.

Chiche Gelblung logró en 5 minutos humanizar a CFK. Le habla de sus amores. Cosa que no se lograba hace unos 15 años. O más. Ponele.

El tono de la entrevista de Chiche Gelblung a Cristina parece la de un programa de chimentos, mucho más relajado, o me parece a mí?

¿En serio esas son respuestas de la exitosa abogada o son memes? No puedo creer el nivel de huevada que estaría preguntando Chiche Gelblung.

Chiche Gelblung,dice que la paso bien con #CristinaEnCronica y si no le pregunto porqu se robo el pbi de un pais y lleno de bunker de drogas

#CristinaEnCronica "Me gusta puré de calabaza, me pinto las uñas,me gusta cocinar,NUNCA ME PSICOANALICÉ"...muy incisivo Chiche Gelblung eh..