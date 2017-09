Twitter, Google y Facebook al Congreso por la trama rusa

Los directivos de Facebook, Alphabet (Google) y Twitter, han recibido peticiones para presentarse a testificar ante el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas, en el marco de la investigación a la trama rusa, la que estudia la presunta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Según un colaborador del Congreso, se les solicitó que se presentaran a una audiencia pública el próximo 1/10.

Los líderes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que investiga el tema, declararon que el panel mantendrá una audiencia abierta con los ejecutivos de estas compañías tecnológicas para "entender mejor cómo Rusia usó herramientas y plataformas en línea para sembrar discordia e influir en las elecciones presidenciales de 2016."

Los representantes de Facebook y Google confirmaron haber recibido las invitaciones de la comisión del Senado, pero no aclararon si asistirán. Twitter ha explicado a través del portal Quartz que declarará esta misma semana. “Tenemos un hondo respeto por los procesos electorales, son la piedra angular de todas las democracias. Vamos a seguir reforzando nuestra plataforma contra los bots y otras formas de manipulación que se saltan nuestras reglas”, sostuvieron.

Google, filial de Alphabet, negó haber sido utilizado en esa supuesta campaña. Pero según Buzzfeed, su sistema automatizado de anuncios dirigidos permitió difundir anuncios a personas que utilizaban términos de búsqueda racistas y antisemitas.

Según el diario El País, la investigación a la trama rusa busca demostrar que cuentas automatizadas de Twitter, comúnmente conocidas como bots, difundieron propaganda y desinformación. Según han filtrado miembros del Congreso a los medios Quartz y The New York Times, tendrán que declarar para esclarecer los hechos. "Según un estudio de la Universidad de Indiana junto a la del Sur de California, el 15% de los perfiles de Twitter son falsos. Se estima que 49 millones de cuentas se usan para lanzar mensajes e influir en la opinión. El grupo independiente Securing Democracy (Defendiendo la democracia) intenta estudiar el papel de la propaganda rusa en las últimas elecciones a través del análisis de etiquetas, trending topics y direcciones web", escribió R.J.C. en El País.

Facebook reveló este mes que presuntos compradores relacionados con Rusia, colocaron el año pasado unos 3.000 anuncios por más de US$ 100.000, durante la campaña de 2016, supuestamente dirigidos a influir la elección. Los mensajes buscaban sembrar la discordia entre estadounidenses, tocando temas sensibles en la sociedad. "La mayoría de anuncios dirigidos por esas cuentas no hacía referencia específica a la elección presidencial de Estados Unidos, votación o un candidato particular", dijo a principio de mes Alex Stamos, director de la Oficina de Seguridad de Facebook. "Más bien, los anuncios y cuentas parecieron focalizarse en amplificar la división social y el espectro ideológico a través de mensajes políticos, tocando asuntos que van desde temas de la comunidad LGBT a asuntos raciales y de inmigración a los derechos sobre armas."

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, indicó que ya entregó copias de los anuncios al Congreso de USA para su análisis, con el fin de "proteger la integridad electoral y asegurarse de que Facebook es una fuerza para la democracia."

El miércoles 28/9, el periódico The Daily Beast, citando fuentes anónimas, informó que un grupo de Facebook llamado "United Muslims of America" (Musulmanes Unidos de Estados Unidos) era una falsa cuenta vinculada al Gobierno ruso que se utilizó para reafirmar ideas falsas sobre políticos estadounidenses, entre ellos, la candidata demócrata, Hillary Clinton. "El grupo de Facebook, Musulmanes Unidos de Estados Unidos, no era ni unido, ni musulmán, ni estadounidense", publicó The Daily Beast. "En cambio, fuentes cercanas al grupo dicen a The Daily Beast que fue una cuenta impostora en la red social más grande del mundo que se ha rastreado hasta el Gobierno ruso. Utilizando la cuenta como un frente para llegar a los musulmanes estadounidenses y sus aliados, los rusos difundieron memes que clamaban que Hillary Clinton había admitido que Estados Unidos 'creó, fundó y armó' a al-Qaeda y al llamado Estado Islámico, que John McCain era el verdadero fundador de ISIS, otros que edulcoraban al dictador caído en desgracia Moammar Gadhafi y lo alababan por no haber tenido un 'banco central propiedad de los Rothschild'; y falsamente acusaban a Osama bin Laden de haber sido un 'agente de la CIA'."