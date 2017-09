Pampita sobre Vicuña: "transito mi vida sin mirar para atrás"

Ana Carolina Ardohain dos Santos, más conocida como Pampita, es una modelo argentina de 39 años de edad que actualmente está de novia con el ex tenista Pico Monaco.

Este jueves 28/09 la modelo habló con el programa del periodista, Jorge Rial, donde dio fuertes declaraciones acerca de su antigua relación con Benjamín Vicuña, el actor chileno y actual pareja de la actriz argentina Eugenia "La china" Suárez.

Hace poco tiempo la modelo participó de la filmación de la película "Desearás al hombre de tu hermana" que recientemente estuvo en boca de todos los medios debido a que fue prohibida para menores de 18 años.

Ya se sabía que previamente a su estreno el film iba a tener fuertes escenas eróticas y sexuales que traerían controversias en el debut actoral de Pampita. Sin embargo, la mujer de 39 años nunca hubiese imaginado que iba a ser prohibida para personas ubicadas por debajo de la mayoría de edad.

Benjamín Vicuña y la China Suárez fueron otro de los temas de charla durante la conversación con Rial.

Parece que hace un tiempo ocurrió una incómoda situación entre este triángulo de figuras nacionales.

Un día la joven modelo entró a uno de los MotorHome que se encontraban dentro del rodaje de la pelicula "El hijo rojo" y se encontró con su peor pesadilla. Su actual pareja estaba en el lugar con Eugenia Suárez.

" Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer" , confesó Pampita.

Los actores, por su parte negaron tener o estar comenzando una relación (aunque el tiempo finalmente le dio la razón a Pampita) y Benjamín Vicuña centró su defensa en decir que él estaba separado desde hacía meses de Carolina Ardohain. Sin darse cuenta que con esas palabras, habría otro nuevo frente.

Lo cómico de aquel episodio es que los actores ( Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez) se encontraban comiendo palta en aquel momento y este elemento fue muy aprovechado por Jorge Rial para generar un clima incómodo y cómico para la famosa.

" Está todo bien. No juzgás. Pero palta no le ponés nunca más a la ensalada…" , afirmó Rial.Mientras de fondo se escuchó a la periodista Marcela Tauro decir: "Ay, me sacaste la pregunta (de la lengua) ". Porque el conductor dijo -quizás- lo que muchos otros periodistas hubieran querido decir. ¡Nobleza obliga! Referencia: "Estaba comiendo una palta", había dicho La China al hablar del momento en que Ardohain ingresó al motorhome.

Pampita, entonces, hizo silencio. Se mordió el labio, negó con la cabeza. Y arqueando las cejas, respondió entre las risas del estudio de América, buscando sumar complicidad: "¡Qué malo el chiste! Malísimo…". "No fue un chiste. Fue una pregunta ", retrucó Rial, pero Ambrosino redobló la apuesta: "Y una mantita de Nepal (aquella con la que se tapó Eugenia Suárez) no vas a usar tampoco…".

" Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente" , relató, sin darse cuenta que con la famosa manta y la palta abría la puerta a una ola interminable de chistes y memes en las redes sociales, textuales palabras de Eugenia Suárez que no evitó quedarse callada cuando fue invitada tiempo después al mismo programa.

La modelo finalizó diciendo que no se arrepiente de nada porque las cosas surgieron como tuvieron que surgir. Las emociones atraviesan a las personas.

"Tengo mi propia vida y no me fijo que hacen los otros"@pampitaoficial en #Intrusos pic.twitter.com/a3qfUCe371