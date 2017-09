Lesgisladores gozan de aumento en su dieta mientras la gente sufre para llegar a fin de mes

Entre tantas noticias que innundan los medios de comunciación hay algunas que pasan desapercibidas, y aunque no dejan de ser importantes, a los beneficiarios les conviene que permanezcan en silencio y no generen mucho revuelo. Sin embargo, resulta inaudito que mientras el país no atraviesa su mejor momento en lo que a economía se refiere, los legisladores hayan cobrado este mes con un 14% de aumento en sus dietas.

Con este sería el tercer aumento del año que gozan los legisladores, y es que este escenario no es sorpresa para nadie y ya se veía venir, cuando con 141 votos negativos, 53 afirmativos y 8 abstenciones, el pasado mes de junio la Cámara de Diputados rechazó tratar el proyecto que buscaba dar marcha atrás a estos incrementos en las dietas de los diputados y senadores.

Además del insólito aumento del 14%, los legisladores cobraron también un retroactivo del mes de agosto, gracias a una resolución que se firmó en el año 2011. Esta "suerte" al parecer solo la tienen quienes debaten las leyes del país, pues el trabajador en la Argentina gana un salario promedio de entre 9 y 11 mil pesos.

La resolución que beneficia a los legisladores, fue firmada por los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados de aquel entonces (2011), los kirchneristas Amado Boudou y Julián Domínguez, y dispone que los legisladores de ambas alas legislativas deben cobrar un 20% extra sobre la categoría 1 de los empleados legislativos. Es decir, los legisladores se benefician gracias a un acuerdo K pero nadie lo discute y lo siguen manteniendo para cobrar siempre más. Por ejemplo, la dieta básica de un diputado pasó de 70 mil en agosto a 85 mil pesos en octubre, un salario muy pero muy por encima de lo que gana un ciudadano común.

La misma resolución de 2011 indica, además, que con cada aumento a los trabajadores del Congreso se le debe aumentar un 13 % a los legisladores, automáticamente. Entonces, con este tercer aumento los diputados han realizado un incremento en sus dietas de aproximadamente 70%, una cifra bastante alta y que da pie a debates en cuanto a los salarios que perciben los políticos del país.

Con estos salarios pareciera que los legisladores de la Nación están ciegos ante los indices de pobreza en la Argentina, que según la La Universidad Católica Argentina (UCA), alcanza las 13 millones de personas. Esto es un 32,9% de la población.

Cuando se dio a conocer meses atrás el tema del "dietazo", el Directorio Legislativo realizó un relevamiento regional y comparó los salarios de los legisladores en América Latina, chequeo en el que fueron analizados 14 países.

El salario neto de los legisladores argentinos es de aproximadamente 5.500 dólares, y según el estudio de los 14 países, se encuentra por debajo de la media regional, que son casi 6.000 dólares. Los legisladores chilenos son los que perciben el salario mayor y ronda los 12.500 dólares.

Sin embargo el sueldo de los legisladores argentinos es 11 veces mayor al salario mínimo nacional, indudablemente, una locura y una noticia nada alentadora para el laburante que trabaja ocho horas por día y no llega a fin de mes.