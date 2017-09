Rusia aporta para la salud en Argentina y Perú

El “Sistema Unido Estatal de Información en la Esfera de Salud“ (SUEIES) fue desarrollado por el Centro Nacional de Informatización (CNI) - que integra la Corporación Rostec, mayor conglomerado industrial de Rusia - bajo el orden del Ministerio de Salud. Las perspectivas de exportación y los primeros resultados del proyecto de desarrollo y mantenimiento de SUEIES fueran anunciados durante BIOTECHMED 2017, la principal conferencia rusa de tecnologías biomédicas.

La Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa que se fundó en 2007 para promover el diseño, la fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de 700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa.

La cartera de Rostec abarca marcas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y Uralvagonzavod, entre otras.



"Países grandes como Brasil, India y México, por ejemplo, buscan hoy en día las respuestas a la pregunta: ¿Cómo el tratamiento médico de la población puede ser de alta calidad y se tornar aún más accesible? Es obvio que la respuesta está en la esfera digital", dijo Vasily Brovko, presidente del Consejo de CNI y Director de Asignaciones Especiales de Rostec.



"SUEIES está desplegado en 83 de 85 regiones de Rusia. Lo usan ya 1,3 millones de trabajadores médicos. Para 2025, 99% de las organizaciones médicas rusas serán conectadas al sistema de salud digital. La tarea de SUEIES es ahorrar 10% de presupuesto, lo que representa más de US$ 860.000.000 por año en Rusia", explicó Brovko.



«Para 2020, cada persona podrá - desde cualquier ordenador - entrar en su espacio privado y recibir la información necesaria, extractos de sus documentos médicos, inscribirse a la cita, comunicar con el representante de seguros, etc», añadió el ejecutivo.



La eficacia del sistema digital de salud en Rusia puede ser observada en los centros perinatales. El desarrollo de un espacio unido de información para control de partos – creado a través de la sinergia del trabajo de compañías de altas tecnologías dentro de Rostec y que integró el sistema de software y hardware “Obstetricia y Neonatología” generó resultados concretos: ya está constado que el índice de mortalidad materna en la Región de Nízhny Nóvgorod (Rusia) bajo 50% en 2 años.



Tecnologías para Argentina



Según reporte presentado en el marco del foro ITSalud 2017 por los Ministerio de Salud de Ciudad Autónoma Buenos Aires (https://goo.gl/JhbAK9), el sistema actual de salud de la capital argentina se enfrenta, entre otras cosas, con la falta de comparabilidad del software entre varios hospitales, uso ineficiente de los recursos, baja satisfacción de los ciudadanos, movilización no organizada de la población, además de ausencia de atención consecuente al cada paciente.



Las competencias de Rusia pueden elevar la independencia tecnológica de Argentina. La Corporación Estatal Rostec, como socio potencial del país, puede desarrollar en conjunto la infraestructura unida de información para la esfera de salud de Argentina, además de estar dispuesta a transferir los derechos para los productos de información creados en el marco de tal colaboración.



El ejemplo del análisis de la situación actual en Buenos Aires muestra que la red unida de los servicios de información es un desafío tecnológico y organizacional para una nación. Ese tipo de infraestructura será capaz de mejorar el intercambio de datos en base a identificadores estándares de datos y normas técnicas para lograr una óptima interoperabilidad de los sistemas de información en salud y facilitar un eficiente intercambio prestacional, así como interoperabilidad de todos los jugadores de la esfera de salud, incluso Ministerios de Salud (locales y federal), hospitales, pacientes, etc. Lo que destaca a tal sistema es el ajuste a las necesidades de la población de cada territorio elegido, estandarización y homogeneidad de estructuras y procesos.



Para elevar el nivel de interoperabilidad de las plataformas de salud que ya existen en Argentina, la experiencia rusa de integración de sistemas en la esfera de salud puede basar la creación de una plataforma unida de tales elementos en el marco de la agenda del desarrollo digital del país. Se trata de unión y ampliación del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, además del Programa Nacional de Telesalud Pediatrica, entre otros.



Tecnologías para Perú



El sistema SUEIS, podrá ser integrado en Perú bajo en marco del “Plan Nacional del Gobierno Electrónico de Perú”. Esto en base al análisis de la Agenda Digital Peruana 2.0 y del Plan Nacional del gobierno Electrónico del país, que afirma que la infraestructura digital es crucial para el desarrollo del país; siendo necesario mejorar el intercambio de información en base a identificadores estándares de datos y normas técnicas, para lograr una óptima interoperabilidad de los sistemas de información de salud y facilitar un eficiente intercambio prestacional.



Todo esto permitiría, elevar el nivel de interoperabilidad de las plataformas de salud que ya existen en el país, y tomando como ejemplo la exitosa experiencia Rusa, se podrá mejorar: la plataforma de EsSalud, el registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, el GeoMinsa, el Registro de Nacidos Vivos en Línea, el establecimiento de la red de servicios de telemedicina(TeleSalud) en zonas de frontera y aisladas, conectar a los especialistas en la atención materno- neonatal, la atención a pacientes con cáncer, entre otras especialidades.



Oferta



Los proyectos integrados rusos realizados en el nivel de planificación, realización, monitoreo y evaluación, tanto en la esfera del diseño, creación y instalación técnica como en la esfera de consultoría estratégica de gestión y regulación, permiten a Rostec crear el centro de competencias que desarrolla los productos digitales rusos en la esfera de salud digital.



En el caso del interés extranjero en tales productos, las promueve Russian IT Export (RITE), filial de la Corporación Rostec. La personalización profunda de las soluciones de TI bajo demanda del país extranjero con la entrega posterior de los derechos a los sistemas de información creados en el marco del proyecto, así como el precio bajo de las soluciones rusas y especialistas rusos en TI debido a la cotización baja de la divisa nacional, son las ventajas del vector ruso de colaboración.