La abogada del maquinista de Once a Cristina: “Los frenos no andaban”

La abogada de Marcos Córdoba, el motorman del tren que protagonizó la tragedia de Once, respondió este viernes (29/9) a los dichos de la expresidenta Cristina Fernández quien durante una entrevista periodística con el periodista ‘Chiche’ Gelblung había afirmado que el maquinista "no activó los frenos".

Valeria Corbacho, defensora de Córdoba, dijo sentir "indignación y fastidio" por las afirmaciones de la exmandataria.

En declaraciones a Radio Con Vos, Corbacho dijo que su defendido, condenado a tres años y medio de prisión por el siniestro, "frenó y esta probado" y señaló que el "tema es que el freno no andaba".

La letrada se quejó de "la oportunidad en la que habla, tarde", la expresidenta, y señaló que "cuando fue el accidente solo tuvimos silencio de la ex presidenta y sus funcionarios".

Cristina sostuvo durante la entrevista que "el Estado no tuvo la culpa" en el siniestro y apuntó contra Córdoba, quien según dijo la ex primera mandataria "no pudo explicar" por qué no frenó la formación.

Sobre la condena de Córdoba, la abogada dijo que "esa es la discusión que estamos dando nosotros en Casación porque el tribunal (que emitió el fallo) valora arbitrariamente lo que explica el ingeniero (y perito Juan Alfredo) Brito, que es en lo que basa su resolución".

"La ex presidenta miente porque ella conoce el expediente y el juicio (principal por la tragedia de Once) comenzó estando ella en funciones. Y no me cabe ninguna duda de que le deben haber comentado, deben haberla asesorado", replicó Corbacho.

Y amplió: "Esto también va para lo que dijo el abogado del ex ministro (De Vido), el doctor (Maximiliano) Rusconi: ni Marcos Córdoba frenó tarde ni no frenó, me parece que los que tienen que poner un freno un poco a las mentiras son ellos".

La abogada agregó que "consta en la causa que Marcos Córdoba frenó. Está probado que frenó 200 metros antes de lo que debería haber frenado, según los usos y costumbres para ingresar en el andén de Once".

"Si ese tren hubiese tenido los frenos en condiciones, en 25 metros se tenía que haber detenido. El problema es que esos frenos no andaban correctamente", resaltó.