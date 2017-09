Vargas Llosa: "Hay una derecha totalmente cavernaria que no permite el aborto"

"Una señora que es violada está obligada a tener el niño porque hay una derecha totalmente cavernaria que no permite el aborto. Es una estupidez", dijo en una entrevista televisiva en Chile, donde participó de un foro junto al ex presidente Sebastián Piñera, el escritor peruano Mario Vargas Llosa al cuestionar a los políticos que "no entienden lo que son hoy los Derechos Humanos".

