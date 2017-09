El Nacional Buenos Aires no suspenderá al alumno acusado de abuso sexual

Tras la grave denuncia de una estudiante del colegio Nacional de Buenos Aires por un caso de abuso sexual, el rector de la entidad educativa, Gustavo Zorzoli, informó que, por el momento, el joven acusado no será suspendido.



"No amerita una suspensión preventiva, en absoluto. Esto es un colegio, no se trata de quitar espacios para educar", argumentó.



"Nosotros hicimos todo lo posible por cuidar esta situación pero lamentablemente la noticia que primero circuló por cadenas de Whatsapp y luego se hizo público en un Facebook estudiantil, hizo que el juez por la mañana empezara a correr la noticia entre profesores, padres, chicos y gente ajena al colegio", explicó Zorzoli.



El caso se conoció ayer a partir de un comunicado del propio colegio, y luego de que la joven supuestamente publicara en una cuenta de Facebook lo sucedido. Previo a la carta que se viralizó, la chica le contó lo sucedido al centro de estudiantes del colegio que desmintió haber ocultado la información: "Estábamos al tanto de lo sucedido pero lo que se hizo fue respetar los tiempos de la víctima para salir a hablar, sin exponerla a una situación de la que ella no quería ser parte".



Zorzoli explicó que por el momento se tomaron algunas medidas preventivas: "En nuestro colegio los alumnos, además de su turno, pueden acceder a las instalaciones en otros horarios. Decidimos que el alumno que ha sido vinculado a este hecho como el abusador solo este restringido en el horario que cursa". Además reveló que ambos estudiantes cursan en distintos turnos.



Según el rector, desde la Secretaría de Jurídicos de la UBA y del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes le explicaron que el colegio no puede hacer un denuncia. "Si hubiera margen jurídico para que yo la pudiera hacer, por supuesto que la haría. Hasta ahora no tengo, de acuerdo a lo que me informan", dijo.

Ayer, el Colegio Nacional de Buenos Aires informó que uno de sus alumnos denunció haber sido víctima de abuso sexual durante "una de las primeras noches" de la toma de las instalaciones por parte de los mismos estudiantes para protestar contra una reforma educativa.



A través de un comunicado, las autoridades del Colegio avisaron que se enteraron del presunto hecho tardíamente ya que el alumno o la alumna (el texto no lo específica) "decidió informárselo a los estudiantes que conducían la "toma", quienes optaron por no comunicar el hecho".

Ahora trascendió que la chica tendría 14 años pero su identidad permanece reservada.

"Acá están funcionando dos estigmatizaciones en paralelo. Aquí todavía no hay victimario ni víctima hasta tanto no se pruebe nada. Para mí son dos estudiantes con problemas diferentes", aseguró hoy Zorzoli.



El rector aseguró que está trabajando junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA), unidad académica de la cual depende el CNBA, para "cuidar" a las dos personas involucradas y aclaró que no tiene la potestad jurídica de denunciar el hecho ante la Justicia porque se trata de un delito de acción privada.

Zorzoli dijo que el chico acusado de cometer el abuso "pertenece a un grupo de estudiantes que está de viaje de egresados", aunque no precisó si el joven efectivamente se fue con sus compañeros. Las versiones más fuertes indican que el denunciado no viajó y se encuentra en Buenos Aires, junto a su familia, analizando la estrategia legal que adoptará.



"El grupo vuelve el miércoles. Tenemos un tiempo adicional para que tomemos medidas vinculadas con esto. Lo que tienen que ver claramente es que hay dos estudiantes y que el colegio se tiene que hacer cargo de las problemáticas, de una y de otra", declaró.



"Nosotros tenemos que garantizar el derecho que tienen de educarse. En principio hay una denuncia. Yo no utilizaría palabras como violación, como otras que he escuchado en algunos medios en relación con dos chicos de una escuela secundaria", agregó.



El rector mantuvo encuentros con las familias de los dos jóvenes involucrados. Si bien los chicos van al colegio en distintos turnos, consensuaron que el presunto abusador solo estará en el edificio en el horario en el cual cursa, y no podrá realizar actividades extracurriculares hasta que no se aclare la situación.



"No hay versiones encontradas. En un hecho de estas circunstancias, el consentimiento es fundamental. La Justicia tiene elementos para determinar si esto fue así y es la única que lo puede determinar", aseguró Zorzoli dando a entender que hay versiones encontradas entre las familias de los alumnos. Ante la repregunta, aclaró: "No pongo en dudas la denuncia".