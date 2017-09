Gelblung: "Hay gente que le gustó y gente que no, pero estoy indemne"

Samuel 'Chiche' Gelblung habló sobre la entrevista que le realizó ayer (28/09) a Cristina Fernández en Crónica TV, por la cual obtuvo muchas críticas pero también elogios.

En declaraciones a Primicias YA, detalló cómo sintió el mano a mano con la ex presidente: "La idea era sacarla de su rol de cuadro político, ver quién estaba detrás de eso. Con la intención de ofrecer un ángulo diferente. Había hecho dos reportajes con Novaresio, interesante, y con Víctor Hugo Morales, militante. La única alternativa era ir por los aspectos personales pero también hablamos de temas institucionales".



"La producción logró la nota y después actué por intuición, esa era mi intención. Yo la sentí permeable, flexible. Seguí avanzando y le pregunté hasta si estaba enamorada o no", relató.



Respecto a cómo se vivió el clima fuera del aire, dijo que "yo no hablo. Llegó y había mucha gente esperando. Esperé que salude y se saque fotos. Terminó, le di un beso y empecé a laburar. La noté relajada, se bancó todo muy bien. Detrás de cada funcionario hay una persona. Las dos o tres veces que la vi me pareció una persona más cálida de lo que parecía. No tiene con quién hablar relajados. Debe ser su familia solamente".



"Me gratifica que la nota haya rebotado por todos lados, después hay gente que le gustó y gente que no. Pero estoy indemne. No me creo las críticas y los halagos. Me sorprendió la repercusión. Fue TT mundial y eso es muy fuerte", expresó Gelblung.



Sobre Cristina, Chiche subrayó: "El personaje despierta un interés importante, un magnetismo impresionante. Tiene mucho gancho con la gente. Es su personalidad. Le gusta eso, le da bola, pero no porque esté en campaña. Es natural, eso no lo podés fingir".