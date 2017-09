Zorzoli camina por la cuerda floja que une la toma con la denuncia por abuso

Un día después de que el Colegio Nacional de Buenos Aires informara que una de sus alumnas denunció que fue blanco de un abuso sexual por parte de uno de sus compañeros, el rector de la institución, Gustavo Zorzoli, relativizó el caso al destacar que debía demostrarse si hubo "consentimiento" en el episodio.

"Si en esa relación hubo consentimiento o no, eso es lo que dirime la cuestión", dijo Zorzoli en una conferencia de prensa, donde además dijo desconocer si el presunto abusador manifestó que la relación con su compañera fue consentida.

El rector del CNBA, polémico: "Es fundamental establecer si hubo consentimiento... Hay dos estigmatizaciones" https://t.co/7PAfIcfuPq pic.twitter.com/28rciKUpSf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 29 de septiembre de 2017

La denuncia fue dada a conocer por la víctima, una niña de 14 años, quien contó en una carta a través de las redes sociales que fue "sufrí abuso sexual de parte de un compañero de colegio", de 18 años.

La institución informó sobre el asunto que le hecho tuvo lugar durante una de las primeras noches de la última toma del establecimiento, una medida de protesta contra una reforma educativa.

"En un hecho de esta anaturaleza el consentimiento de las partes, es lo fundamental", dijo Zorzoli antes los cuestionamientos de los periodistas presentes, aún cuando sostuvo que "no pongo en duda la palabra" de la menor.

Para Zorzoli "hay 2 estigmatizaciones funcionando en paralelo", por un lado el de la niña abusada y ola del "joven acusado de ser un violador".

Por otro lado, Zorzoli dijo que "no hay victimario ni víctima hasta que no se prueba nada. No le pongamos rótulos a 2 chicos de una escuela secundaria". "Yo no utilizaría palabras como violación u otras que he escuchado en los medios", había dicho antes.

Tal como informó Urgente24, Zorzoli también confirmó que el supuesto agresor no será suspendido y dejó que eventuales sanciones queden en manos de la Justicia.

Las palabras de Zorzoli rápidamente tuvieron eco en el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. "El 'no' es siempre 'no', y cuando se avanza sobre el 'no' es abuso. Las autoridades tienen las herramientas para intervenir en este caso. Por lo que entendí, el rector dijo que el chico está en un viaje de egresados. Las autoridades no toman noción de lo que está pasando", aseguró el funcionario en diálogo con Radio Nacional.

"Hay cosas que no sé si escuché bien o que no las quiero escuchar bien. Él dijo que no hay víctima ni victimario. O estamos en presencia de un abuso o no. En una situación de abuso nunca hay consentimiento. No hay paridad", sentenció el ministro.

En tanto, las redes sociales se volvieron nuevamente caja de resonancia, ahora a partir de las polémicas declaraciones del rector del Nacional Buenos Aires. En Twitter piden la renuncia del funcionario.

Qué posibilidades tiene Zórzoli de seguir al frente del CNBA? pic.twitter.com/jzKl8yNeNP — Mariano (@OrwellGeorge) 29 de septiembre de 2017

El abuso es cuando no hay consentimiento.

No es sexual, pero lo de Zorzoli también es un abuso

(Les dejo parte del protocolo de la UBA) pic.twitter.com/c7AvSwvVIc — Andy Ducha (@ElAndyGol) 28 de septiembre de 2017

Sería un gesto de nobleza y de reconocimiento de la realidad que Zorzoli renunciara. — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) 28 de septiembre de 2017

Renunciá, Zorzoli, y ponéte a disposición de la Justicia. Por PELOTUDO, POR NO TENER COJONES, POR NO SABER EJERCER TU RESPONSABILIDAD pic.twitter.com/8XRCsU3Avi — Lola de la Guarda (@loladlaguarda) 29 de septiembre de 2017

No puedo creer lo impresentable que es Zorzoli. Debería renunciar y tomarse un Flybondi a Uganda. — camila blanco (@brancowitz) 29 de septiembre de 2017

Consentimiento? De una chica de 14 años con un mayor de 18? Este siniestro Zorzoli está reventando el hijadeputómetro. https://t.co/QF7u8xFffY — Facundo Landívar (@flandivar) 29 de septiembre de 2017

Dice Zorzoli que hay que ver si fue una violación consentida. — Gustavo Beaverhausen (@MisOdios) 29 de septiembre de 2017

A Zorzoli la faltan los binoculares, y decir que el Colegio Nacional Buenos Aires es "tierra sagrada". — Alejando Pálpitos (@Alechaschas) 29 de septiembre de 2017

para Zorzoli hay que ver si la violación fue consentida, maestro si la piba denuncia es porque no fue consentida no le parece — juan villanueva (@debiloto) 29 de septiembre de 2017

Te tomaron el colegio y abusaron de una piba, Zorzoli. No podés dirigir ni una casa de empanadas. — Gustavo Beaverhausen (@MisOdios) 29 de septiembre de 2017

El director Gustavo Zorzoli tiene que renunciar. El colegio Nacional Buenos Aires está arruinado. Muchos años a su cargo fue en decadencia — MaríaPaz (@mariapax5) 29 de septiembre de 2017

Zorzoli no sabe que el consentimiento de los menores es irrelevante. Menos mal que no trabaja con chicos. — Marcos Pereyra (@Nippur) 29 de septiembre de 2017

Para Zorzoli son simplemente dos estudiantes y en cualq momento dice que el colegio Nacional Buenos Aires es un aguantadero. Muy lindo todo. Aplausos Zorzoli! — Polvorita (@SilviaHimalaya) 29 de septiembre de 2017

Zorzoli disfraza de ecuanimidad su falta de autoridad, no está capacitado para ser rector; su prestigio era todo una fantochada. — Gladys C. (@Cane_Gla) 29 de septiembre de 2017

Zorzoli debe renunciar porque carece de autoridad para el cargo. https://t.co/7dpH6rag2s — Hyspasia (@Hyspasia) 29 de septiembre de 2017