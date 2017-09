"En el tribunal de los Cielos y en el tribunal de la Tierra, por el permiso de Dios... "

"Si haces un voto al Señor, tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque él no dejará de pedirte cuenta, y si no lo cumples, cometerás un pecado. Si te abstienes de hacer votos, no cometes ningún pecado. Sé un hombre de palabra, y cumple el voto que hagas espontáneamente al Señor, tu Dios, expresándolo con tus propios labios".

Deuteronomio 23:22-24

Yom Kipur es uno de los Yamim Noraim (en hebreo, "Días Terribles"): Rosh Hashaná (Año Nuevo), 10 días de arrepentimiento, y su culminación, el Yom Kipur.

En el calendario hebreo, Yom Kipur comienza en el anochecer del 9no. día del mes de Tishrei y continúa hasta el anochecer del siguiente día.

Entonces, Yom Kipur es la conmemoración​ judía del Día de la Expiación, perdón y del arrepentimiento sincero.

El judaísmo siempre ha preconizado la vida en 2 dimensiones: en un mundo práctico de cosas materiales y un mundo de espiritualidad, de eternidad y de ideales sagrados.

Yom Kippur pertenece a esta 2da. dimensión.

El dia de la Expiación



En la víspera de Yom Kippur se realiza una cena festiva, tras la cual y con la puesta de sol, comienza el ayuno.

El el día de oración y ayuno (Yom Kippur) finaliza cuando se hace sonar el tradicional Shofar (un cuerno de carnero).

No es un día triste, sino una celebración para el ayuno y oración en un ambiente alegre.

Los judíos sefardíes (los judíos de origen español, portugués y norteafricano) se refieren a Yom Kipur como "el ayuno blanco" pora la tradición de vestirse de blanco durante los Yamim Noraim.

El ayuno libera a la persona de los asuntos físicos, para concentrarse en la oración y la plegaria verdadera.

Está prohibido la comida, la bebida, cualquier limpieza corporal (incluyendo el lavado de dientes), la utilización de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales.

Los servicios de oración de Yom Kipur comienzan con la oración conocida como Kol Nidre, que debe ser recitada antes de la puesta del sol.

El Kol Nidre (en arameo "todos los votos") concierne a los votos incumplidos hechos entre la persona y Dios, y no anula votos hechos a otras personas.

Un talit (manto de oración cuadrangular) se pone para las oraciones de la tarde -el único servicio de la tarde del año en el cual se hace esto pero eEl culto de Ne'ilah es un culto especial que se celebra solo durante el día de Yom Kipur, y marca el cierre de las fiestas-.

El Desafio de Yom Kipur



¿Por qué es tan solemne esta plegaria de Kol Nidre?

Unos lo remontan a los días de la Inquisición española cuando los conversos (los judíos que optaron por convertirse al cristianismo en vez de ser expulsados o muertos, pero que en el corazón conservaron su fidelidad al judaísmo) se congregaban en la víspera de Yom Kipur en las sinagogas escondidas. Antes de comenzar los servicios, ellos le suplicaban a Dios que los perdonara por todas las afirmaciones públicas que habían hecho el año anterior y que eran contrarias a la doctrina judía.

Esta es, supuestamente, la razón por la que el Kol Nidrei va precedido por la siguiente afirmación: “(...) por la autoridad del tribunal celestial y por la autoridad del tribunal terrenal, por la presente autorizamos rezar con los transgresores”.

Sin embargo, la plegaria de Kol Nidrei es, por lo menos, 500 años anterior a la Inquisición.

Los judíos, como otros pueblos semitas, acostumbraban a los votos y juramentos, buscan a través de la fórmula del Kol Nidre una vía de escape a las tensiones provocadas por tales compromisos.

El Kol Nidre se introdujo en la liturgia con la oposición de algunas autoridades rabínicas, y fue atacado en repetidas ocasiones por los seguidores de la Halajá (ley judía) hasta el punto de que en el siglo 19 fue eliminado de los libros de oración de algunas comunidades judías en Europa Occidental.

En definitiva, es la creencia de que ese instante trascendente es posible, gracias a la misericordia de Dios, expiar las faltas y apartarse del camino del mal.

La próxima generación y el significado de Kol Nidrei



Antes de la puesta del sol, en la sinagoga se abre el hejal (arca) y los 2 rollos de la Torá son sostenidos por 2 rabinos o 2 miembros de la comunidad. Entonces se recita la frase:

"En el tribunal de los Cielos y en el tribunal de la Tierra, por el permiso de Dios, alabado sea, y con el permiso de su santa congregación, nosotros mantenemos que está permitido rezar junto con los transgresores de la ley. (...)".

A partir de ese momento el cantor (jazán) entona la oración aramea comenzando con las palabras Kol Nidre (‘Todos los votos’). Con una melodía en crescendo repite 3 veces las siguientes palabras:

"Todos los votos, obligaciones, juramentos y anatemas [...] que nos atan desde este Yom Kipur hasta el siguiente (cuya feliz llegada esperamos ) quedan anulados. Quiera Dios redimir, absolver, perdonar, anular e invalidar y dejar sin efecto esos votos, que no nos aten ni tengan poder sobre nosotros, los votos no serán eficaces ni obligatorios, ni las promesas o juramentos."

Entonces el oficiante y la congregación recitan unidos:

"Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que vive en medio de ellos, viendo que todo el pueblo estaba en la ignorancia."

Esto también se repite 3 veces. El jazán entonces cierra con la bendición:

"Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, rey del universo, que nos ha preservado y mantenido con vida para esta celebración."

Después los rollos de la Torá son devueltos al hejal y continúa el servicio religioso.