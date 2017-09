La polémica frase de Pergolini en defensa de un músico acusado de abuso

Santiago Aysine, cantante de Salta la Banca, fue acusado de abuso sexual por varias mujeres a través de las redes sociales. El músico, ex de María Eugenia Tobal, se defendió en una entrevista con Mario Pergolini (Vorterix) y el conductor lanzó una polémica frase que generó indignación.

El cantante intentó explicar la situación por la cual fue acusado y contó cómo reaccionó su entorno. "No es cierta la acusación de abuso. Los amigos de toda la vida y la banda me apoyan porque saben quién soy. No quiero confrontar con Soledad. La denuncia no fue judicial fue en las redes", explicó Aysine.

"No consumo alcohol como dicen. Sólo fumo un porro cada tanto porque le tengo miedo a las drogas por culpa de mi madre. No hay denuncias porque nunca abusé de nadie. No conozco a Soledad. En mi vida la conocí. Esto se divide en 3 aristas. La denuncia de Soledad. Otro es el caso de Macarena. Abortamos hace 5 años y fue muy traumático. Le tengo que pedir perdón porque considero que pude acompañarla un poco más", agregó.

Soledad y Macarena son 2 de las chicas que denunciaron maltratos y violencia del músico. Él, por su parte, intentó defenderse y dijo que no es violento, pero sí "cabrón". Además admitió haber tenido "destrato" hacia sus parejas.

Sin embargo, fue el conductor el que recibió repudio por sus dichos. "No te vas a andar haciendo problemas por novias despechadas", dijo Pergolini, restando importancia a las denuncias de ambas mujeres.

"Si fueras un hijo mío te diría mirá, esto va a pasar. Tranquilizate, dejá pasar un tiempo, porque va a pasar. Yo te creo. No tengo por qué no creerte", agregó Pergolini en medio de la entrevista. "Alguien que insiste tanto en que no lo hizo, tengo que creerle".

Soledad, a través de su cuenta de Twitter @_SoleMerk2, contó días atrás la situación vivida con el músico hace varios años. "Santiago Aysine entró re mamado, nos saludó a mí y a una amiga, hablamos bien, que pin que pan. Él justo salía del baño, me vio, me encajó un beso y me tocó cuando en ningún momento le di a entender que quería eso. Lo naturalicé mucho tiempo porque fue algo mínimo y también porque era menor", explicó.

Bueno, después de muchos años era hora de decirlo y al fin puedo contarlo sin sentir que fue una pavada. pic.twitter.com/yHONQd2aUo — Marla. (@_SoleMerk2) 20 de septiembre de 2017

SEGÚN MARIO PERGOLINI SOMOS NOVIECITAS DESPECHADAS qué asco me dan los machitos. — Marla. (@_SoleMerk2) 29 de septiembre de 2017

Macarena Nutty, también contó al sitio Rock and Ball cómo fue su relación con Aysine: “Nosotros habíamos estado un par de veces, tampoco era la cosa más especial del mundo y aparte era 2012, o sea no es hoy. Si bien en 2012 llevaba su cantidad de gente, éramos muchos menos y todos nos conocíamos la cara. Y bueno, en una de las veces… El chabón detesta usar forro evidentemente, porque leí que un montón de pibas también lo pusieron”.

Además dio detalles sobre un embarazo del músico que abortó. “Le digo: ‘Mirá, boludo, todo bien…’. Quizás no me preocupaba por el tema de las enfermedades, sino por el tema de que no quería quedar embarazada. Y él me dijo: ‘No, no, no, no pasa nada porque, no sabés, yo me hice un estudio… y no puedo ser padre’. ¿Qué voy a hacer, no creerle? Sos mi ídolo, te amo con todo mi fucking ser, levantás todas las banderas que yo defiendo, y yo supongo que sos una persona sincera y que no me vas a decir algo tan pelotudo teniendo 30 años y yo 20. Y bueno, nada, le creí y no era verdad. Así que quedé embarazada“, agregó Nutty.

También contó cómo fue la reacción del cantante. “Bueno, lo llamo. Me atiende el teléfono y me dice: ‘¿Qué querés, gorda? Estoy viajando’. Ahí le digo: ‘Estoy embarazada’ y él me responde: ‘Bueno, pero, ¿qué sabés si es mío?’. ¡Porque sos el único forro hijo de una gran puta que no quiere usar preservativo, boludo, mirá qué simple!”.

“Santiago me dice: ‘Bueno, listo lo vas a tener, te voy a pasar la plata que necesités por mes pero a mí no me vas a ver nunca más y yo voy a dejar la banda, me cagaste la vida y sabelo que fue por tu culpa‘. Y me dijo que iba a ponerse a hacer acústicos sólo para tener la plata para el hijo. Todo mentira aparte, eso que no tenía plata, un mes antes de que se había ido a Europa. (…) Le mandé un mensaje a Santiago y le digo: ‘¿Vamos a hablar o nada?’. Y él me respondió: ‘No, no, no, no, listo, ya está. La única forma que podés venir a casa, y si lo querés hablar, es si decidís abortarlo. Si decidís abortarlo, vení y listo’“, agregó sobre el embarazo.

“Y bueno, me lo hice también -al aborto- porque no podía tener un hijo y la única gente que me hablaba me decía que era lo mejor y eran todos amigos de él igual. Así que no tuve una decisión muy, no sé, objetiva. Lo pienso hoy y obviamente mejor… Pero en ese momento no lo decidí yo“.

Ante la consulta de si había vivido situaciones de violencia física o psicológica ejercida por Aysine, Nutty respondió: “Es que el chabón es lo que yo te digo. Si no era como él quería las cosas, te cagaba gritando. Pero pasa que viví ese caso en particular, tampoco es que tuve mucha más relación antes de que pasara, porque nosotros estuvimos tres veces y a la tercera quedé embarazada, así que… y las veces que estuvimos fue porque me lo cruzaba en el bar o en alguna Gjirafiesta. No es que nos juntamos a tomar un café, así que no existió mucho más”.

Las reacciones en Twitter ante la frase de Pergolini

"Le creo, no tengo por qué no creerle" dice Pergolini sobre Aysine. ¿Y a las pibas, Mario? ¿Les crees? — Fede Argiles (@fedeargiles) 29 de septiembre de 2017

Pergolini: Culpó siempre a Callejeros, ahora defiende a Aysine.



'¿Puede el locutor más gordo ser tan forro y siniestro?' — locurateharabrotar (@cvodopivec) 29 de septiembre de 2017

habla aysine en vorterix y pergolini le dice "no te vas a hacer problema por unas noviecitas despechadas". la montaña de mierda es gigante — marla singer (@MuriCersosimo) 29 de septiembre de 2017

Aysine acaba de hablar el Vorterix. Pergolini le dijo "Ya va a pasar". No, @SantiAysine. No va a pasar una mierda. No nos vamos a olvidar. — lu (@lucilacarp_) 29 de septiembre de 2017