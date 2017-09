A propósito de Catalunya... Francisco Franco

A principios de julio de 1936 el golpe militar se encontraba listo en España, y fue el asesinato de José Calvo Sotelo lo que terminó de convencer a los conspiradores de no demorarlo más.

El nombramiento de Francisco Franco Bahamonde como Generalísimo ocurrió el 21/09/1936 en el aeródromo de San Fernando (Salamanca), durante una reunión de altos mandos militares del sector del ejército que se había sublevado entre el 17/07/1936 y el 18/07/1936 contra el Gobierno de la 2da. República. Ante el fracaso del golpe de Estado, se desató la Guerra Civil.

El nombramiento fue hecho oficial por la Junta de Defensa Nacional el 30/09/1936, pero la proclamación de Franco como jefe del Gobierno fue el 28/09/1936.

En verdad, el jefe de la sublevación fue el general José Sanjurjo Sacanell, un destacado militar español quien el rey Alfonso XIII le había concedido el título de marqués del Rif por su participación en la Guerra del Rif o 2da.Guerra de Marruecos, en especial durante el desembarco en Alhucemas.

Pero el 20/07/1936, al subir al avión que lo llevaría a la zona sublevada a asumir la jefatura de las tropas, la avioneta se accidentó y él falleció.

El golpe de Estado se anticipó al día 17/07/1936 en el Protectorado (Marruecos), donde se impuso con facilidad. El 18/07/1936, Franco ordenó a todas las fuerzas a su mando en las islas Canarias ocupar las oficinas importantes, encargó la seguridad de su esposa e hija al teniente del cuerpo jurídico Lorenzo Martínez Fuset, dejó al mando en las islas al general Luis Orgaz Yoldi y despegó en el Dragon Rapide con destino al Protectorado. Tras hacer noche en Casablanca, llegó el día 19/07/1936 a Tetuán y se puso al mando del Ejército de África, enviando a Francisco Martín Moreno a Sevilla a dirigir la cabeza de puente necesaria para el traslado de las tropas a la península.

El plan era simple: tras el triunfo de la rebelión en África, la República enviaría a la Armada desde sus bases en Cartagena y El Ferrol. Pero la oficialidad naval, conservadora, adheriría a los golpistas, cediendo sus buques para el transporte de las tropas de África a la península.

Guerra Civil Española



Sin embargo, el ministro y farmacéutico José Giral Pereira había tomado la precaución de colocar radiotelegrafistas leales en Madrid y en los principales barcos. Uno de ellos, Benjamín Balboa, alertó a las tripulaciones desde Madrid y les incitó a destituir a los oficiales rebeldes.​ El anarcosindicalismo tenía gran influencia sobre la marinería -más de la que sospechaban los golpistas-, y las tripulaciones desobedecieron a sus oficiales. El Gobierno controló la Marina y el 75% de la aviación.

En Barcelona, el Ejército estaba dividido, y pudo más la lealtad de la Guardia Civil, el apoyo de las fuerzas policiales de la Generalitat y la participación de los obreros armados: la República controló la ciudad y sometió a las guarniciones sublevadas en Gerona, Lérida y Mataró, con lo que Catalunya quedó en manos de los opositores al golpe de Estado, que también fracasó en Madrid, Asturias y Valencia.

El 19/07/1936, Franco consiguió burlar el bloqueo naval y transportar un contingente de soldados a la península para tomar Cádiz, La Línea y Algeciras. Después, con la ayuda del general de aviación Alfredo Kindelán Duany, puso en marcha desde el aeropuerto de La Tablada el 1er. "puente aéreo" de la historia.

El aislamiento llevó a Franco a establecer sus primeros contactos con los gobiernos italiano (Benito Mussolini) y alemán (Adolfo Hitler) solicitando medios de transporte.

Franco envió a Luis Bolín a Roma y habló con el agregado militar italiano en Tánger. Tras la llegada a Roma de una delegación enviada por el general Emilio Mola Vidal, y encabezada por Antonio Goicoechea, que solicitaba una ayuda mucho más modesta, Gian Galeazzo Ciano, conde de Cortellazzo y Buccari, se interesó por el tema y aceptó enviar a Franco 12 aviones.

Mola Vidal fue el gran rival de Franco por la jefatura del Ejército rebelde. También fue el autor de las directrices secretas sobre los métodos de represión de todos los miembros simpatizantes del Frente Popular.

Franco el centinela de occidente documental



Mola murió durante la guerra, el 03/06/1937, en un accidente aéreo en el avión que utilizaba con frecuencia, un Airspeed Envoy. Su muerte favoreció a Franco, quien se quitó de encima a su competidor.

Pero hay que regresar a 1936: el súbdito alemán residente en Marruecos, Johannes Bernhardt, consiguió contactar con las altas esferas de Berlín y Hitler envió más aviones de los solicitados.

Tanto Hitler como Mussolini juzgaron conveniente apoyar a Franco y no a Mola.

Sin embargo, luego de la inesperada muerte de Sanjurjo, Mola formó el 24/07/1936 en Burgos una Junta de Defensa Nacional de 7 militares, y juntas patrióticas en la mayoría de las provincias dominadas por los sublevados.

Entre los integrantes iniciales de la Junta no estaba Franco.

Mola tenía el control en la zona norte, Franco dominaba el Protectorado y las islas Canarias, mientras que el general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, marqués de Queipo de Llano, controlaba la Andalucía rebelde.

Así comenzó una contienda que duró más de 2 años, dejó más de 500.000 muertos y 450.000 exiliados, 250.000 construcciones destruidas, un enorme aumento de la deuda externa para pagar el apoyo soviético a la 2da. República, y el retroceso de la economía.

El 03/08/1936, Franco logró que lo incorporasen a la Junta de Defensa Nacional.

El 07/08/1936, Franco voló a Sevilla e instaló su cuartel general en el palacio de la marquesa de Yanduri.

El 11/08/1936 los rebeldes tomaron Mérida y 4 días después, Badajoz, donde ejecutaron la masacre de Badajoz. Luego lograron unir las tropas rebeldes de las 2 zonas controladas, norte y sur.

Las dificultades para capturar Badajoz hicieron que Italia y Alemania incrementaran su ayuda a Franco. Mussolini envió un ejército de 12.000 voluntarios motorizados, el Corpo Truppe Volontarie; y Hitler envió un escuadrón de 24 aviones con soldados profesionales de la Luftwaffe.

El 26/08/1936 Franco trasladó su cuartel general al palacio de los Golfines de Arriba. en Cáceres. El 03/09/1936, capturó Talavera de la Reina, donde hubo una huida generalizada al llegar las noticias de la ferocidad en Badajoz.

El 20/09/1936, Franco llegó a Maqueda, a unos 80 km de Madrid.

Franco la verdadera historia



Su decisión de avanzar por Extremadura y no por Córdoba, había sido cuestionada; pero en 2 meses había conquistado más de 500 kilómetros.

A finales de agosto, el representante en España de la operación alemana se entrevistó con Franco, y escribió a Alemania: "Excuso decir que todo debe quedar en las manos de Franco para que pueda haber un dirigente que lo mantenga todo unido".

Franco disponía de un grupo de militares (Kindelán, Nicolás Franco, Orgaz, Juan Yagüe Blanco y José Millán-Astray y Terreros) dispuestos a maniobrar para elevarlo a comandante en jefe y jefe de Estado.

El 14/09/1936 ocurrió en Burgos una reunión de la Junta en la que no se planteó el tema del mando único.

El 17/09/1936 Queipo de Llano y Orgaz fueron incorporados a la Junta como vocales; y el 21/09/1936, convocada por Franco, se reunió nuevamente la Junta, esta vez en Salamanca.

Kindelán planteó, con el apoyo de Orgaz, el tema del mando único. No hubo acuerdo.

Kindelán insistió: “Si en el plazo de 8 días no se nombra Generalísimo yo me voy”.

Kindelán propuso a Franco. Mola aceptó que Franco fuese nombrado Jefe de los ejércitos, "Generalísimo".

No aceptó el general Miguel Manuel Virgilio Joaquín Cabanellas Ferrer, quien defendió una dirección colegiada y recordó las vacilaciones de Franco para unirse al levantamiento hasta el último momento.

Al día siguiente en Salamanca, el 28/09/1936, se celebró otra reunión de la Junta de Defensa Nacional.

Kindelán llevaba preparado un borrador del decreto por el que se nombraría a Franco, Generalísimo de los ejércitos y jefe del Gobierno durante el periodo de guerra.

Ante las reticencias del resto de miembros de la Junta a unir el mando militar y el político, Kindelán propuso una pausa para almorzar; y en el transcurso presionó junto con Yagüe al resto de miembros del consejo.

Reanudada la reunión la propuesta fue aceptada por todos excepto por Cabanellas y con las reticencias de Mola.

El consejo quedó con el encargo de redactar el decreto definitivo.

Al salir de la reunión, Franco comentó: "Éste es el momento más importante de mi vida".

El general Cabanellas comentó a varios miembros de la Junta:

"Ustedes no saben lo que han hecho porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando; y si, como quieren va a dársele en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie le sustituya en la guerra, ni después de ella, hasta la muerte."

Franco nombrado caudillo



El decreto fue redactado por el jurista José de Yanguas Messía, y en su primer apartado decía que "en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado español al Excelentísimo señor general de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los Poderes del nuevo Estado".

Si bien la propuesta de Kindelán contemplaba que el nombramiento fuese durante el periodo de guerra, en el decreto no figuró esa limitación, y Franco comenzó a referirse a sí mismo como "Jefe del Estado".

La primera medida de Franco fue apartar a Cabanellas de todo poder, nombrándolo inspector general del Ejército, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1938.

Inmediatamente tras su muerte, Franco ordenó la requisa de todos sus documentos.

El 01/10/1936, durante la ceremonia de investidura celebrada en el salón del trono de la Capitanía General de Burgos, Franco fue nombrado Caudillo de España, cargo que mantendría, junto con los poderes absolutos del Estado hasta el 20/11/1975, el día de su muerte.

El principal rasgo definitorio del régimen franquista fue que una única persona, el Generalísimo Franco acumuló unos poderes omnímodos.

La Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, promulgada por el propio Franco 4 meses después del final de la Guerra Civil Española, lo confirmó al atribuir al Caudillo, "invicto y providencial", todos los poderes ejecutivos y legislativos:

"Artículo 7. Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas de carácter general, conforme al artículo 17.º de la Ley de 30 de enero de 1938, y radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de Leyes o Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen, si bien el Jefe del Estado dará después conocimiento de a aquél de tales disposiciones o resoluciones."