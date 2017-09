Sin Yacobitti, la UCR tiene la puerta abierta en 2019

CIUDAD DE BUENOS AIRES. "Siempre trabajamos para armar Cambiemos en ciudad, desde la asunción con Horacio lo estamos intentando", afirmó Diego Santilli en una entrevista con la agencia Télam.



Pero la vuelta de Martín Lousteau a la política porteña fue un atenuante para que eso no se concretara. "No se pudo y entonces armamos Vamos Juntos con la Coalición Cívica y otras fuerzas, que incluye a muchos dirigentes radicales como Jesús (Rodríguez) y Facundo Suárez Lastra, que es candidato a diputado. Nuestro objetivo deseado es sumar a la UCR y armar Cambiemos en la Ciudad para 2019", agregó la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta en la administración porteña.



Suarez Lastra y Jesús Rodríguez son dos de los históricos radicales porteños que se alinearon con el larretismo y al mismo tiempo, impulsados por Ernesto Sanz, marcaron diferencias con la UCR que preside Emiliano Yacobitti quien, junto al eterno Enrique "Coti" Nosiglia, diseña la campaña política de Martín Lousteau en la Ciudad.



Justamente, sobre Nosiglia, se augura una interna radical que trasciende CABA.

El legislador radical porteño Hernán Rossi seguramente ocupará una banca en Diputados el año que viene y anunció que buscará la presidencia del bloque de la UCR en el Congreso, que hoy día ostenta Mario Negri, alineado al Gobierno de Mauricio Macri.

Según escribe Jaime Rosemberg en La Nación, esto tiene que ver con un distanciamiento entre el "Coti" y Macri.

"Nos apoya la Juventud Radical, tenemos 20 delegados asegurados y vamos sumando", dice Rossi.

En diciembre, 98 delegados elegirán al próximo titular del Comité Nacional, que hoy ocupa el oficialista e intendente de Santa Fé, José Corral.

En ese sentido, Santilli se reunió en los últimos días con Suarez Lastra y Jesús Rodríguez, y al respecto afirmó: "Charlamos para llevar a la Ciudad lo que hacemos en Nación, es inimaginable pensar a la Ciudad no alineada al contexto nacional que lidera el Presidente en todo el país. En ese trabajo tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para tratar de constituir Cambiemos en Ciudad".



Sin embargo, Yacobitti seguiría siendo un impedimento para que se conforme Cambiemos en la Ciudad. Está claro que la alianza Vamos Juntos, con la candidata a renovar su banca como diputada nacional Elisa Carrió y Rodríguez Larreta a la cabeza no necesitan de la UCR porteña para ganar elecciones. Los 50 puntos de las PASO que aumentarían en las generales lo confirman.

Pero es interesante pensar en el diseño de una alianza Cambiemos porteña para el 2019. ¿Qué pasaría si se agrava la interna radical para ese tiempo? Dentro de dos años se pone en juego la jefatura de Gobierno, el único motivo de Martín Lousteau para dejar la embajada argentina en Estados Unidos para volver a la política local.



Cauteloso como siempre, Santilli aseguró "no me meto en la vida interna de los demás partidos, lo que tenemos que hacer es seguir tendiendo puentes...¿vos crees que en los 50 puntos que tuvimos no hay muchos votantes que nos acompañaron que tienen una visión radical? Claro que lo hay. Muchos votantes nuestros tienen afinidad con el radicalismo y nos acompañan desde que Mauricio era jefe de Gobierno", afirmó a Télam finalmente.