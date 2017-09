Carrió en Rosario y Filmus la desafía en CABA

ROSARIO. En el incesante desembarco de dirigentes de Cambiemos en Rosario y Santa Fe, no podía faltar la visita de Elisa Carrio que se da el lujo de salir del distrito electoral en el cual compite para reforzar las chances de Cambiemos en otros puntos del país. Sabido es el anhelo que tiene Mauricio Macri por poder cantar, por fin, victoria en una provincia que le ha sido esquiva en distintas oportunidades por un margen muy estrecho.

Acompañada por Mariana Zuvic, la referente de la Coalición Cívica se mostró junto a los candidatos a diputados nacionaes, Albor Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gonzalo Del Cerro y los aspirantes a concejales de Rosario por Cambiemos, Roy López Molina y Anita Martínez. Además de dar una entrevista radial a la emisora local LT8, los dirigentes y candidatos de Cambiemos desayunaron en el icónico bar El Cairo ubicado a escasos metros del estudio de radio.

"En Santa Fe hay solo dos opciones: Cambiemos o el pasado que entregó y traicionó a Santa Fe, Agustín Rossi", aseguró Lilita que dejó de lado al oficialismo provincial al cual evalúo con dureza. "Cuando yo estaba junto al campo, Rossi estaba con Moyano. Yo lo vi traicionar a Santa Fe", arremetió Carrió. "Lo que hizo en Defensa, que tuvo a Milani, detenido por delitos de lesa humanidad. Ese es Rossi, no es el concejal progresista y educado que conocimos en Rosario. Acá tiene que haber justicia, que lo puede hacer un juez, pero lo puede hacer el pueblo con su voto", disparó sin anestesia Carrió.

Sobre el socialismo, la candidata a diputada por CABA, afirmó que "si no hace nada contra el narcotráfico, es parte. O son cómplices o son estúpidos". Además, señaló a Antonio Bonfatti: "Que explique por qué retiró la denuncia por el atentado a su vivienda". Y agregó: "Es el primer caso en la historia argentina en que un gobernador retira una denuncia cuando le balean la casa. Que explique eso. Sigo ratificando eso. Porque yo vi a esta cuidad ser tomada y lo avisé desde el 2001".

Por último, Carrió aseguró que con Mauricio Macri mantiene "una relación muy franca con él. No le doy consejos, digo lo que pienso. Pero nos llevamos bárbaro". Y para concluir, explicó el por qué de la necesidad de votar a Cambiemos el 22 de octubre: "Por eso digo que la opción es votar por Cambiemos, necesitamos muchos diputados, no podemos ser extorsionados en la Cámara. Yo no quiero nada, ni tengo ninguna aspiración. Ahora se dieron cuenta de que no era mi interés gobernar, sino construir la agenda pública que nos llevará a la República, a la transparencia"

CABA

El primer candidato a diputado de Unidad Porteña, Daniel Filmus, expresó el profundo malestar que le ocasionaron los dichos de la dirigente macrista: “Es inconcebible, irresponsable y ofensivo que la doctora Carrió afirme que los organismos de derechos humanos y fuerzas políticas que lucharon en los peores momentos de la dictadura denunciando la desaparición forzada de personas quieran que Santiago Maldonado esté muerto”.

Filmus aseguró: “Es una falta de respeto a la trayectoria y arriesgada lucha de las Madres, Abuelas y otros sectores y organismos que desde el primer día de la desaparición de Santiago reclamaron por su aparición con vida. También es inconcebible que el encubrimiento que viene realizando la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich de la responsabilidad de los efectivos de Gendarmería quede disfrazado según palabras de Carrió en ´errores de comunicación y apresuramiento´.

Por último, el candidato a diputado de la primera fuerza de la oposición, sostuvo: “El tiempo y los avances en la investigación están tirando abajo uno a uno todos los argumentos que pretendían encubrir la responsabilidad de los gendarmes que participaron de la represión en la desaparición de Maldonado. Y concluyó: “Si verdaderamente Carrió está comprometida con la causa de Santiago, espero encontrarla acompañando a la Familia Maldonado el domingo 1ro de octubre en Plaza de Mayo. Reclamemos su aparición con vida”.