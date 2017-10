Maldonado convertido en Cisne Blanco

“Siento que está vivo... tuve dudas en algún momento. Pero la gente me renovó. Sobre todo mi vieja, que es la número uno. Hasta que yo no vea lo contrario no voy a pensar en otra cosa”, dijo Sergio Maldonado, en las oficinas porteñas de Amnistía Internacional, acerca de su hermano Santiago Maldonado. Muchos no comparten el optimismo de Sergio. Y algunos análisis logran alcanzar profundidades muy interesantes. Por ejemplo, el siguiente:

Por RAFAEL GUERSCHANIKEx funcionario, consultor y periodista de investigación. Domingo 01 de octubre de 2017 7:41 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir