Continúa la desesperada búsqueda

El 1/09 cuando se cumplió un mes de su desaparición, se realizó una marcha multitudinaria a la Plaza de Mayo que culminó con violentos incidentes y con un total de 31 personas detenidas.

Este domingo 1/10 en el aniversario del segundo mes sin rastro alguno de Santiago Maldonado, la nueva concentración comenzó cerca de las 15 en inmediaciones del mismo lugar donde se realizó la protesta anterior, donde organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales, gremiales y políticas comenzaron a transitar rumbo a la Casa Rosada.

Pasadas las 17, el acto comenzó oficialmente con unas palabras a cargo de uno de los hermanos de Santiago, Germán Maldonado, quien sostuvo que los políticos son los principales responsables de lo que le sucedió al joven de 28 años visto por última vez en una protesta en Chubut.

“ Te estoy buscando, te seguiré buscando, más allá de intuir dónde te tienen ", leyó Sergio Maldonado en una carta a su hermano.

Durante este proceso de búsqueda se enviaron mensajes dirigidos al poder político y también a los grandes medios de comunicación, que toman el tema para decir cualquier cosa, mientras que nuestro discurso, el de los familiares, siempre se ha mantenido igual: no manejamos diversas versiones como ellos según sostenía el hermano de Santiago. Por otro lado, se pidió la renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

" Patricia Bullrich, deberías tirarte por la ventana y hacerle un favor a la sociedad ", dijo duramente Germán Maldonado.

Sergio Maldonado hizo fuertes denuncias de la existencia de intereses vinculados con la tierras, con el poder, que parecen ser más importantes que la vida de su hermano. “ Este el tema estuvo politizado desde el principio: porque fue Gendarmería quien se lo llevó ”, prosiguió.

“ Santiago donde estés quiero que sepas que te quiero, cada día que pasa te extraño más, te lloro más. A veces me pregunto –sigue la carta- por qué sos vos el que está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata, yo nunca me involucré, como te involucraste vos, con los más débiles. Ojalá puedas escucharme, es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido y que está reclamando por vos”. La multiplicación de la cara de Santiago en carteles, fotos y grafitis “es algo que me da felicidad pero también me da impotencia y tristeza porque no estás con nosotros ”, agregó.

“ Te estoy buscando, te seguiré buscando, más allá de intuir dónde te tienen. Confieso que al principio me ilusioné al pedir la colaboración de los gendarmes, sin embargo, ahora estoy convencido de que no existe la bondad de los gendarmes ni de los jefes que participaron en la represión a la comunidad mapuche”, leyó Sergio en uno de los pasajes más aplaudidos de la carta, donde también señaló al poder judicial: “Los ministros, jueces y fiscales sólo han cuidado sus intereses. Para ellos somos un número, una estadística, un casillero, pero personas con derechos que exigimos Justicia. Quisiera preguntarle al presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros donde está Santiago ”.

Milagros Sala fue otras de las personas que se sumó a la gran marcha. La líder de la Tupac Amaru colgó en el balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, una bandera pidiendo por la aparición con vida del muchacho.

La líder mujer se asomó por una ventana con una bandera, al parecer hecha por ella misma, que decía: "¿Dónde está Santiago Maldonado?".

Con la separación del Juez Otranto, quien hasta ahora venía dilatando la investigación que apunta a la Gendarmería como la principal sospechosa de la desaparición forzada del joven, la familia tiene la esperanza de que recién a 60 días se puedan empezar a conocer datos que lleven a la verdad.

Sin embargo, las muchas pruebas que acorralan a la fuerza de seguridad omiten la responsabilidad del gobierno nacional, quien a través de sus representantes Pablo Noceti –Jefe de Gabinete de Patricia Bullrich- y la propia ministra de Seguridad de la Nación, se podría comprobar si hubo o no orden directa durante la represión por parte del ejecutivo.

El actor que une el accionar violento de la fuerza de seguridad con el gobierno, es sin dudas Pablo Noceti. Un ex abogado socio de defensores de genocidas durante los juicios por la Verdad, y un decidido a reprimir las protestas mapuches, según él mismo afirmó en una entrevista radial días previos a la desaparición de Santiago.

Pero más allá de eso, a Noceti lo complican dos cosas: En primer lugar los testimonios de integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, quienes afirman haberlo visto en la ruta 40 el 1° de agosto, día en que se llevó a cabo el operativo de la Gendarmería. Incluso una de ellas, Soraya Maicoño, afirmó que el propio Noceti se jactó de poder detenerlas “hasta seis horas por averiguación de paradero”, luego de que un grupo de mapuches intentara llegar a Esquel para difundir la inminente represión.

La segunda prueba son las imágenes en las que se ve al Jefe de gabinete en la ruta, en señal de comandar el operativo.

Esto relaciona directamente al rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien durante los primeros días de la desaparición de Santiago, afirmó en el propio Senado de la Nación que Noceti “estuvo de paso” y no dio órdenes a la Gendarmería. De comprobarse que esto no fue así, el peso de aquella declaración falsa frente a los senadores será sin dudas un golpe duro para el gobierno de Cambiemos, que conduce Mauricio Macri.

Frente a esta posibilidad, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia (abogada de la familia), que todavía “faltan los cruzamientos telefónicos no sólo de los gendarmes, sino de Pablo Noceti y el propio juez Otranto en los días previos, sobre todo del 31”.

La abogada de la familia sostiene que “hubo ocultamiento de información” desde el propio Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Un dato que de comprobarse, pondría contra las cuerdas al gobierno frente a la mirada atenta de organismos de Derechos Humanos internacional y de toda la comunidad del país.

Recientes investigaciones descubrieron que un grupo de gendarmes llegó 12 horas tarde a su base luego de la represión que terminó con la desaparición de Santiago. Además una de las camionetas –la que se presume que utilizaron estos- recorrió 600 km en ese plazo de tiempo.

Por otra parte, la llegada de Gustavo Lleral como Juez de la causa será fundamental para avanzar con el caso o sellar la impunidad. Hoy miles y miles de personas marcharán, en paz, para que Santiago aparezca.

Además de la concentración en Plaza de Mayo, se esperan manifestaciones masivas en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Salta, Mar del Plata, Bahía Blanca, Bariloche, entre otros puntos del país.

A nivel internacional, hubo concentraciones similares en Chile (Valparaíso. Plaza Victoria, a las 17); Ecuador (Quito, Plaza de la Memoria a las 15); Reino Unido (Londres, en Bennetton, a las 12). A las 14 (hora argentina) en la embajada argentina en ese país. En París (Paris des droits de l`homme, Trocadero, a las 16); en Italia (Roma, Piazza del Poppolo, a las 16); y en Suiza (Ginebra, Plaza de las Naciones, a las 15:30).

El mundo entero sigue luchando por la búsqueda de este joven de tan solo 25 años que merece justicia este vivo o muerto.

