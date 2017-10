Rajoy dice que no hubo 1-O pero España padece crisis de identidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado "con toda rotundidad" que "hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña" y que todos los españoles han podido constatar que el Estado de derecho se mantiene "fuerte y vigente".

"A esta hora puedo decirles que hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña", ha señalado en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, después de la jornada de votación en el referéndum del 1 de octubre.

(Rajoy utiliza la ñ o sea Cataluña cuando los catalanes utilizan la y o sea Catalunya. La diferencia no es menor porque es el castellano vs. el catalán).

El presidente del Gobierno ha subrayado que los únicos responsables y culpables de lo que ha ocurrido hoy en Cataluña son quienes "han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia". "No busquen más culpables, no los hay", ha dicho.

Rajoy ha señalado que ha cumplido con su obligación como presidente del Gobierno y ha asumido la responsabilidad que eso conlleva, y ha defendido así la actuación del Ejecutivo en Cataluña, que ha sido "con la ley y solo con la ley".

Rajoy ha anunciado que mañana mismo (lunes 02/10) pedirá su comparecencia en el Congreso de los Diputados y que convocará a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar sobre un futuro que debe ser afrontado "juntos" tras el 1-O.

El presidente del Gobierno ha confiado en seguir contando con el respaldo de los partidos que defienden los fundamentos constitucionales y para ello convocará a las fuerzas parlamentarias a fin de analizar este tema. "Reflexionar juntos sobre un futuro que debemos afrontar juntos".

Andaluces

Posiblemente el conflicto de Catalunya ha llegado tan lejos que no se arregle “solo” poniendo dinero sobre la mesa, dicen algunos.

Por ejemplo, en el Gobierno andaluz de Susana Díaz, donde las alarmas están funcionando desde hace semanas. Ellos temen que se abra una negociación bilateral con Cataluña para hallar una solución política que pase por un tajo en la financiación y que conduzca a una fractura Norte-Sur. La temida España a dos velocidades.

Lo que realmente inquietó al Gobierno andaluz fue la confesión del ministro de Economía, Luis de Guindos. “Suele ser el que mandan de ‘avanzadilla’”.

“Esto no puede ser más que un globo sonda”, añadieron.

La solución política, que abandera también el PSOE nacional, pasa por:

> más autogobierno y

> más financiación.

"Y ahí está el riesgo de privilegios, de más asimetrías", dicen los andaluces.

Tras abrir la puerta en ‘Financial Times’, De Guindos ratificó la posibilidad, en una entrevista en TV3, de un acuerdo económico con Catalunya, al estilo del cupo vasco de Euskadi y Navarra, dentro de la reforma de la Constitución.

Un día después, el Ministerio de Economía envió un comunicado desmintiéndolo: “El ministro se refirió, como en muchas anteriores ocasiones, a un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las características específicas de los diferentes territorios. Como es sabido, Catalunya forma parte de las comunidades acogidas al régimen común y está llamada desde la última Conferencia de Presidentes a sentarse a negociar el nuevo modelo”.

Desde el Ejecutivo andaluz sorprendió la tibieza del líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que se limitó a dejar claro que cualquier acuerdo para la reforma del sistema de financiación pasa por un gran acuerdo de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados. En ningún caso negó un sistema bilateral con Catalunya, aunque sí pidió “igualdad”. Se mostró tan poco enfadado que asustó a los socialistas.

"Solo Andalucía puede frenar ese intento de establecer un régimen especial para Catalunya", avisan desde el Gobierno andaluz

Socialistas

El jefe de los socialistas, Pedro Sánchez, dio su firme apoyo a las instituciones, a las reglas del Estado de Derecho y a la integridad total de España. Sin embargo, "cualquier demócrata se avergüenza de las imágenes del día de hoy": las de las cargas policiales, de las que el líder del PSOE ha culpado tanto a la Generalitat y a Carles Puigdemont como al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

Sánchez fue especialmente duro en su discurso tanto con la Generalitat como con su president Carles Puigdemont, porque en España "costó mucho conquistar la democracia y eso es lo que trata de subvertir el bloque secesionista".

"Cualquier demócrata se avergüenza de las cargas policiales. Esas imágenes no gustan a ningún demócrata, pero ilustran la gestión de Puigdemont y su Govern a esta crisis", apuntó y en esa misma línea descargó de responsabilidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque quiso dejar claro su "profundo desacuerdo con las cargas policiales".

De hecho, consideró el referéndum del 1-O como "un ataque al marco institucional por parte del govern con una consulta contraria a la Constitución española y al propio Estatut. Una consulta cuya última consecuencia es dividir y fracturar a la sociedad catalana, una consulta sin ninguna garantía que esperamos no sirva de coartada para una declaración unilateral de independencia".

Desde el FC Barcelona

Uno de los jugadores emblemáticos del FC Barcelona, Gerard Piqué, habló tras el partido contra el Las Palmas, en el que estuvo muy presente lo que sucedía en las calles, comenzando por el estadio cerrado por orden del propio cluba ante la amenaza de sus propios simpatizantes de invadir el campo de juego si jugaban porque reclamaban solidaridad ante la agresión policial a quienes querían votar.

El defensa azulgrana se emocionó hasta las lágrimas al hablar de esta jornada del domingo de reivindicación de Catalunya que ha calificado como “la peor experiencia de mi vida fuera de los terrenos de juego”.

“No me lo creía. Sabíamos que intentarían frenar la votación, pero de forma pacífica, No ha sido así. Al menos lo ha visto todo el mundo. Esta decisión tomada por el presidente Rajoy y su partido ha sido de las peores decisiones de los 40 o 50 años. Separa aún más a Catalunya de España y eso va a tener consecuencias", ha asegurado el jugador del Barça, que ha arremetido contra un presidente "que tiene el nivel que tiene, que va por el mundo sin hablar inglés, y así es muy difícil".

Piqué ha añadido: “El presidente y su partido son unos mentirosos. Decían que era un pequeña minoría, y éramos millones de personas, y no tumultuosas, precisamente. Han hecho creer a mucha gente en España que los catalanes somos los malos. Y no somos los malos; queremos, simplemente, votar”.

“Soy y me siento catalán”, ha continuado Pique'. “Y estoy muy orgulloso de la gente de Catalunya, que se ha comportado perfectamente, como en los últimos siete años”, ha añadido el jugador antes de emocionarse hasta las lágrimas.

“No se ha producido ningún acto de agresión y en cambio ha tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar cómo ha actuado. Las imágenes hablan por sí solas. Hoy hemos demostrado en Catalunya que esta gente se merece todo y más, por la manera como se han manifestado, sin responder a la violencia. Que lo sigan haciendo igual hoy y siempre, que sean así, que por mucho que les inciten se manifiesten pacíficamente y que canten bien alto".

Mossos

6 juzgados de Catalunya han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra por no haber impedido este domingo la votación del referéndum de independencia, tal como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), lo que forzó la intervención brutal de la Policía Nacional.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, las diligencias las han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d’Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Además, un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de una denuncia por lesiones presentada contra la policía, por heridas sufridas en la operación desplegada hoy para cerrar locales designados como puntos de votación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el juzgado de instrucción número 3 de El Vendrell investiga la denuncia que un particular ha presentado contra la Generalitat por el uso de sus datos en la votación y otras dos por “votaciones ilegales”.

Respecto a las investigaciones contra los Mossos d’Esquadra, podrían acabarse acumulando en una causa común.

Momento del paso de la policía nacional ante la Escola Industrial de Barcelona



Agresión policial en Tarragona a Sergi Albarrán, presidente local de ERC



Combates

El referéndum del 1-O se ha vivido de forma especialmente cruda en Barcelona capital, donde efectivos de la Policía Nacional han protagonizado cargas contra colegios electorales en los que la multitud se resistía pacíficamente al decomiso de las urnas. Aquí los barrios y las escuelas que resultaron los 6 puntos más calientes:

> Sant Antoni

Escola Pia Sant Antoni

> La Guineueta

CEIP Ágora

> Raval

EOI Drassanes

> Fort Pienc

CEIP Ramon Llull

> Dreta de l’Eixample

IES Jaume Balmes

> Esquerra de l’Eixample

Escola Industrial.

Nada termina el 1 de octubre; más bien empieza todo

Para cerrar, la muy buena columna de Jesús Cacho, fundador de la web Voz Populi:

Sensación de alivio a última hora de la tarde de ayer (sábado 30/09). El referéndum independentista previsto para hoy (01/10) en Cataluña parecía estar pinchando. La intervención de la Guardia Civil, a las órdenes del TSJC, bloqueando las aplicaciones informáticas necesarias para el voto telemático significó un duro golpe a la infraestructura de la convocatoria ilegal. Alcanzar el millón de participantes sería un “éxito desbordante” dados los esfuerzos del Gobierno por evitar su celebración, aseguró el tal Jordi Sànchez, capo de la ANC. En Barcelona, una manifestación en verdad espontanea desfiló bajo la lluvia por Vía Layetana a favor de la unidad y en contra del delirio separatista. Casi 15.000 personas, una muchedumbre dadas las circunstancias. Era la cara esperanzada del sábado, tras el viernes de dolores con el que nos obsequió el “gracioso” Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa. Tras un exhaustivo repaso al museo de los horrores perpetrados por el separatismo, que no había pecado que los golpistas no hubiesen cometido, ley no infringida, ni desplante no protagonizado, el menos avisado de los españoles que a esa hora se encontraba frente al televisor se preguntaba en voz baja: y bien, ¿entonces qué? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a impedir ese atropello? ¿Van a aplicar por fin el artículo 155?

Pues no. No vamos a hacer nada, vino a ser la respuesta muda del señorito, encastillado en un “no habrá referéndum el domingo” como una especie de mantra capaz de tapar las vergüenzas de un Gobierno débil, a quien el envite catalán le ha venido grande desde el principio. “No va a haber referéndum el domingo porque, además, es ilegal”. Y otra de gambas. Apenas una hora antes, la oronda figura de Junqueras había aparecido en televisión desvelando el secreto mejor guardado por el Govern, el modelo de urna a utilizar el domingo, una especie de jaula made in China de las que se utilizan para transportar animales en avión, opaca para más señas (¡la transparencia!), aunque también podría ser de utilidad como cubo de la basura o contenedor para la ropa sucia. Pero allí estaba el bidón de plástico, con la enseña cuatribarrada impresa, listo para ser utilizado el domingo y contradecir en directo la letanía del “no habrá ningún referéndum” a la que se aferra a un Gobierno que ha optado por el “verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean encima decir que llueve”.

Y naturalmente que, salvo sorpresa mayúscula de última hora, habrá referéndum. Ilegal, pero referéndum. Una repetición del 9-N, en mayor o menor medida, pero con más agravio, con mayor escarnio, el que nace de la burla a un Gobierno incapaz de parar el golpe a pesar de haberse comprometido a ello en mil ocasiones, y del desafío a la Constitución y al Estado de Derecho. Si en el 23-F la sociedad española supo resistir el golpe de Milans y Tejero que trataba de subvertir la neonata democracia, 36 años después, aletargada y falta de impulso, incluso de espíritu de supervivencia, ha preferido mirar para otro lado ante la evidencia de este nuevo golpe protagonizado por los delfines de Jordi Pujol, el cleptómano padre de la patria catalana, que puede significar el final efectivo del régimen del 78 y ya veremos si el principio de la fragmentación de España. Sí este Gobierno taimado hubiera aplicado el 155 a su debido tiempo, como ha recordado Felipe González, no hubiéramos llegado al umbral de esta puerta que hoy se abre hacia lo desconocido.

No cabe ponerse de perfil

Cuenta Mariano que le sorprende la actitud de esa gente que pide audiencia y viene a decirle, a exigirle, a implorar incluso que lo pare, que “pare lo de Cataluña”, “bueno, ya, pero eso implica asumir riesgos, aplicar la ley con todas sus consecuencias, porque para hacer tortilla hay que romper huevos”, y entonces me responden, “ah no, eso no, párelo, pero dialogando”, “¿y cómo dialogando?, les replico, porque el único diálogo que entienden estos señores es el darles la razón, y son empresarios los que mayormente vienen con esa monserga…”. La sociedad española se acaba de despertar a la pesadilla de este desafío que para la paz, la convivencia y la democracia supone el envite planteado por el nacionalismo catalán, y aún no sabe cómo reaccionar. Se trata de un pulso ante el que, en palabras de Alfonso Guerra, “no caben posiciones tibias ni es aceptable la posición de perfil”, porque sólo existe una posición ética posible: la de “oponerse con todos los instrumentos que proporciona la democracia y la Constitución”.

Al final será imprescindible cumplir y hacer cumplir la Ley, ello tras un viacrucis en el que el Estado de Derecho se dejará muchas plumas en la gatera de la cobardía patológica del Gobierno que nos gobierna. Habrá referéndum, y el Ejecutivo no tendrá más bemoles que aplicar de una vez por todas, siempre tarde, mal y nunca, el famoso 155, no sin antes haber perdido por goleada la batalla de la imagen en el exterior, a menos, claro está, que la cosa sea peor, que este Gobierno renuncie a defender la nación, cosa que nunca le perdonaría esa sociedad española que, al margen de los partidos, ha empezado a movilizarse por su cuenta en la mayoría de las ciudades del país, harta de la petulancia de un independentismo que pretende hacer saltar España por los aires, exigiendo al resto de españoles que asistan al espectáculo como meros espectadores. Todo dependerá del comportamiento de los Mossos, de que los Mossos puedan –está por ver que quieran- clausurar los colegios electorales, elemento capital en el éxito o el fracaso de la jornada. Si la tropa indepe ocupa los centros como ha prometido, será muy difícil que los chicos del comandante Trapero la desalojen a primera hora de hoy. Y bien, ¿para qué ha llevado el ministro del Interior a miles de policías y guardias civiles a Cataluña?

Han fallado las defensas normales de la sociedad

Un envite que coge a esta sociedad muy aletargada, aborregada incluso, como indefensa, entregada al becerro de oro del consumo, sin élites ni liderazgos capaces de indicar el camino. “Fallaron todos los recursos normales del poder, todas las defensas normales de la sociedad”, escribió Cambó tras el golpe de Primo de Rivera en septiembre de 1923. “La dictadura española nació en Barcelona, la creó el ambiente de Barcelona, donde la demagogia sindicalista tenía una intensidad y una cronicidad intolerables”. Sociedad anestesiada y país gobernado por un Ejecutivo en minoría parlamentaria que no se atreve a cumplir con su obligación con la contundencia debida víctima de sus propias miserias (el descrédito de los recortes por la crisis, la sospecha de financiación ilegal, y la marea de la corrupción), a lo que hay que añadir un PSOE tan roto como desnortado, y una izquierda dispuesta a hacerle el trabajo sucio al independentismo, entregada, en gravosa pinza, a la batalla paralela de la revolución leninista. Con Ciudadanos como único garante fiable de lo que habría que hacer.

Es evidente que España se enfrenta a una crisis de idéntica envergadura a la del 98 del siglo XIX, o a la que supuso el estallido de la Guerra Civil. Y es también obvio que el Gobierno tendrá que dejar sus miedos y cumplir con su deber parando el golpe, encarcelando a sus responsables y recuperando para el Estado cuestiones capitales como la Educación, materia que en las últimas décadas ha sido utilizada de forma criminal para sembrar el odio entre españoles. Habrá que implorar a los Dioses para que hoy no ocurra ninguna desgracia en la calle. Luego vendrá lo más difícil: la restauración de las heridas tras la batalla. Mañana no termina nada: muy al contrario, empieza todo. Nuevo escenario a partir del lunes 2 de octubre. No habrá declaración unilateral de independencia. Las razones las expondrá aquí mañana Miguel Alba, director de Vozpópuli. Años de dura pelea por delante, que solo podrá ganarse con determinación y talento, dos cosas de las que no anda muy sobrado el Gobierno Rajoy. ¿Entonces, quién? Los españoles tendrán que tomar muy pronto decisiones trascendentales. Difícil imaginar mucho tiempo la insoportable mediocridad del momento.