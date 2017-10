Kim siempre encuentra un motivo para desnudarse

Hugh Hefner (apodado coloquialmente Hef), fue un editor de revistas para adultos, empresario y playboy estadounidense, famoso por ser el fundador y redactor jefe de la revista Playboy. Se convirtió en un carismático icono y defensor de la revolución sexual y la libertad personal.

Tras conocer la muerte de Hugh Hefner el pasado 27/09 a la edad de 91 años , la estrella televisiva Kim Kardashian decidió homenajearlo publicando en las redes sociales material inédito de su paso por Playboy.

Kardashian es una empresaria y estrella estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia ha aumentado a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, que comparte con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejan Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York. En 2010, fue una de las famosas con más ganancias, estimadas en $6 millones de US$. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión (entre ellos The Oprah Winfrey Show), compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley. En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.

A través de su perfil de Instagram, la esposa del rapero Kanye West compartió algunas imágenes de la sesión que hizo en el 2007 para la icónica revista del conejito.

También compartió algunas de las portadas que protagonizó para Playboy.

" Me siento honrada de haber sido parte del equipo Playboy!! Hef, eres legendario y te extrañaré mucho. ¡Te quiero! ", publicó Kardashian en Facebook.

En las imágenes se aprecia los preparativos de las típicas sesiones de fotos para la revista, además de varias portadas en las que apareció como parte de la legión de playmates.

Los restos del ex creador de la revista Playboy descansarán junto a los de Marilyn Monroe.