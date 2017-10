Las internas no son patrimonio PJ (Cambiemos tiene las propias)

Con la elección del 22/10 a la vuelta de la esquina, la provincia de Buenos Aires asoma como un territorio donde el poder del oficialismo se va a consolidar tras la contienda electoral, y ello abrirá nuevas pujas a las actuales, que son variadas y para tener en cuenta.

Las encuestas que circulan en los despachos oficiales anuncian el triunfo de Esteban Bullrich sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pero nadie desconoce que no será el ex ministro de Educación quien se imponga, sino la gobernadora María Eugenia Vidal, quien se prepara para volver a convertirse en la principal protagonista del tramo final del proselitismo.

Sin embargo, hay algunas señales que permiten reconocer una situación diferente a la de antes de 13/08. En aquella ocasión, desde las oficinas del todopoderoso jefe de gabinete provincial Federico Salvai hablaban de una elección en 2 tramos:

> las PASO, con la firme posibilidad de perder; y

> la remontada, con el efecto “miedo” para octubre que haría repensar su voto a muchos para que no regresara CFK.

Eso al menos decían las encuestas que llegaron a marcar una diferencia a favor de la exPresidente de hasta 5 puntos.

En el gabinete de la gobernadora los enfoques estaban divididos.

Había quienes creían que una derrota en las PASO -al final sucedió pero fue mucho más débil de lo imaginado- no era para nada recomendable en función de lo que podría suceder en el resto del país.

En virtud de lo sucedido, Cambiemos pudo instalar que ganó más que haber perdido por 20 votos en provincia de Buenos Aires. Es lo que no quieren que suceda ahora.

Es decir, no mostrar demasiado las encuestas que los dan arriba. No vaya a ser cosa que el resultado termine siendo más parejo y quede la sensación amarga de lo que podría haber sido y no fue.

Por ese motivo, hacia afuera siguen hablando de una elección “voto a voto”. El mismo libreto lo esgrimen los intendentes de Cambiemos. Tanto aquellos a quienes les fue bien en las PASO como quienes deben levantar.

Acerca de este último punto se levanta una interna aún no demasiado publicitada. Los intendentes de los distritos del 1er. cordón del conurbano tuvieron buenas elecciones y se preanuncian mejores en octubre. Se trata de comunas como Vicente López y San Isidro. Pero también hay que sumar a Morón y 3 de Febrero.

El distrito que gobierna Diego Valenzuela es evaluado con atención. Las comparaciones siempre están a la orden del día. En Hurlingham, donde gobierna otra fuerza política con Juan Zabaleta al frente, Lucas Delfino hizo casi el mismo porcentaje que Cambiemos en los ex pagos de Hugo Curto.

Lo mismo sucedió con Cambiemos en San Martín, donde gobierna Gabriel Katopodis que sigue con Florencio Randazzo (algo que ya no hace Zabaleta). En San Martin la estrategia de Cambiemos la lleva adelante el ministro provincial de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, de excelente vínculo con Vidal, aunque sin aspiraciones de ser intendente en 2019.

De todas maneras, en el PJ se ilusionan que la gobernadora “ayude” a Katopodis en nombre de la gobernabilidad futura. ¿Tiene que ver en esto Joaquín De la Torre? No del todo.

Es sabido que hay una amistad entre el ministro de Gobierno y el jefe comunal de San Martín. Pero no menos cierto es que Vidal prefiere escuchar y decidir en función de su intuición y mirada. Cuentan que muchas veces cuando se le insiste con algo particular, suele tomar el camino inverso. Habladurías de pasillo.



Hay 3 distritos en los que se posa la mirada de manera especial. Se trata de 3 municipios donde el PJ tiene una presencia histórica: Pilar, Quilmes, y Lanús. Se los evalúa con lupa por cuestiones diferentes.

Pero en esos territorios Unidad Ciudadana obtuvo interesantes performances en las PASO. Hubo cierta molestia de los jefes comunales porque quisieron cargarles a ellos parte del peso de los votos de más que obtuvo CFK en las PASO.

Hay una realidad que no todos parecen observar desde las oficinas en la capital federal. Quizá ese enfoque parcial explique la presencia más activa de Marcos Peña en territorio bonaerense.

No hay que descartar que la distensión en la imagen de Macri en el conurbano sea la puerta para que el Jefe de Gabinete comience a explorar la realidad bonaerense de manera más directa. ¿Pensando ya en lo que hará Cambiemos en 2019? Quizá.

Si Peña mantiene su interés bonaerense, tomará más conocimiento de que hay distritos que parecen una cosa pero son otra.

Un claro ejemplo es Pilar. En el imaginario de muchos porteños, se imagina a la comuna como más parecido a San Isidro o Vicente López. Pero la realidad es que su conformación geográfica y socieconómica es similar a Malvinas Argentinas e incluso José C. Paz.

Pilar es el distrito del conurbano con mayor cantidad de calles si asfaltar en promedio, por ejemplo. Pensar que su gente vote igual que en San Isidro es utópico. Al menos por ahora. Habrá que ver como evolucionan algunas causas judiciales sobre empresarios ligados a los tiempos K que han crecido mucho en Pilar.

Algo parecido sucede en territorio de Néstor Grindetti y de Martiniano Molina. Más allá que a todos les cueste en el arranque y, sobre todo, tras la dura herencia recibida.

En medio de todo ello, se librarán varias batallas tras el 22/10. Quizá la más fuerte sea la no implementación del Fondo de Infraestructura Municipal. Ello obligará a que cada intendente deba negociar sus obras con la provincia de manera directa.

Un calco de la idea de Macri con los gobernadores. Ir caso por caso. Ello también explicará los nuevos aires en la Legislatura bonaerense, donde la gobernadora Vidal ya decidió hacer un recorte del “gasto político”. Tarea para Manuel Mosca. Vaya paradoja. 'La Mosca' será un tema recurrente en lo que viene.