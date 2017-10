Roberto Navarro se estrena como ícono K en Feria Nac & Pop

ROSARIO. Del jueves 12/10 al viernes 16/10, se celebrará en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, que gestiona Cambiemos, la 2da. edición de la Feria del Libro Nacional y Popular.

El evento es organizado por No Me Olvides Cultura, un "un grupo político cultural alumbrado en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de reivindicar la cultura popular, rescatar a sus mentores, establecer la línea histórica hacia el futuro, contribuir a la unidad en la acción de los sectores más vulnerables y aportar a la construcción de sentidos ante el vaciamiento ideológico que plantea el neoliberalismo", tal como se define en su sitio web.

La actividad tendrá cita en Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, ubicada en Av. General López 3556 y según la organización esperan una importante concurrencia basada en la lista de invitados con la que contará la feria.

"Será un evento único, con la participación de artistas locales y nacionales, más de 20 editoriales de todo el país, paneles temáticos y muchas sorpresas", avisaron.

Alejandro Dolina, Roberto Navarro y Rita Cortese son los principales invitados con los que contará la feria que cuenta con el auspicio de 5 sindicatos, además del diputado provincial Leandro Busatto.

Navarro fue recientemente desvinculado por Indalo Media de su programación en C5N y Radio 10, horas previas a que se conociera la venta del control del grupo mediático a allegados a Cambiemos en su versión PRO.

Navarro es considerado más un militante que un comunicador aunque bastante exitoso en su rating, especialmente el televisivo. Hay versiones de que él se dedicaría a la política profesional.

De todos modos la feria Nac&Pop también intentó comprometer otras voces para su público: Pedro Saborido, Alejandro Apo, Daniel Santoro y Marcos Castelló estarán disertando en la capital provincial, reducto de la Unión Cívica Radical alineada a Cambiemos que tiene a José Corral en la intendencia municipal y como principal armador político de la campaña que lleva a Albor Cantard como candidato a diputado nacional.

Pero la feria K no sólo contará con personajes de la cultura o de los medios de comunicación sino que también recibirá a ex funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. El economista Alejandro Vanoli, director del Banco Central de la República Argentina durante poco más de un año; y el ex Jefe de Gabinete K, Jorge Capitanich, también están anunciados como disertantes en el evento.

En las PASO, el Frente Justicialista, en la capital provincial, se impuso por un margen muy estrecho al Frente Progresista y Cambiemos. Llega la hora de la revancha.

Ante un final abierto, la actividad cultural se suma a la campaña kirchnerista para hacer saltar la banca en una elección que atrae las miradas no sólo de José Corral sino también de Miguel Lifschitz, que quiere aguarle el triunfo al ex aliado en su pago chico.