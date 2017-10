Evaluación docente para una mejor educación de los alumnos

El 'Operativo Enseñar', tal como lo bautizó el Gobierno, se implementará en todo el país el 31 de octubre. A propósito de ese anuncio, IDESA publicó un informe en el que explica la importancia de esta evaluación diagnóstica - que genera un fuerte rechazo y polémica-, para el aprendizaje de los alumnos.

Aclara en principio que el objetivo de la misma "es mejorar la formación docente, apoyar a los maestros en sus primeros pasos en la enseñanza y promover la reflexión crítica de la pedagogía que se aplica en cada escuela".

"La iniciativa de evaluar a los docentes se hace en el marco de la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 y fue consensuada y reglamentada por el Consejo Federal de Educación. Es decir, es un instrumento de gestión enmarcado en una ley de hace más de una década y que además es avalado por la experiencia internacional como buena práctica. A pesar de estos antecedentes, los sindicatos docentes criticaron enérgicamente la decisión por considerarla un ataque a la escuela pública", dice el informe, que afirma que "para evaluar la pertinencia de estos cuestionamientos, es útil analizar la magnitud de los recursos recibidos por las escuelas estatales desde que se sancionó la Ley Nacional de Educación. Según datos del Ministerio de Educación, entre los años 2006 y 2015 se observa que entre las escuelas del Estado:

· La cantidad de cargos docentes de primaria se incrementó en un 19%.

· El salario docente de primaria aumentó en promedio un 41% por encima de la inflación.

· La cantidad de alumnos de primaria pasó de 3,6 millones a 3,3 millones, o sea, la matrícula se redujo un -8%.

Estos datos muestran que la sanción de la Ley Nacional de Educación vino asociada con un importante aumento en la inversión educativa. La mayor parte de estos recursos fueron destinados al aumento de la dotación de docentes y a la mejora de sus remuneraciones. En paralelo se dio una caída de la matrícula, fundamentalmente porque muchas familias optaron por enviar sus hijos a las escuelas privadas (el 70% de la reducción de matrícula en escuelas estatales se explica por crecimiento en las escuelas privadas). Se trata de evidencias muy contundentes de que el principal y más complejo desafío no es aumentar los presupuestos educativos sino mejorar la gestión".

Idesa sostiene que uno de los pilares del éxito de los sistemas educativos en la experiencia internacional es la jerarquización de la profesión docente: "Dado que la remuneración de los educadores ha mejorado respecto al resto de los trabajadores el argumento de que el fracaso educativo argentino se debe a los bajos salarios es falso. Por el contrario, la docencia aparece como una alternativa laboral muy apetecible para muchas personas. El problema es que bajo un sistema que no evalúa ni premia ni castiga los incentivos llevan a incorporar como docente a gente que no tiene vocación ni capacidad para serlo. Prima la mediocridad derivada de que el interés pasa por el salario, las condiciones favorables de trabajo y la futura jubilación por encima del compromiso con el aprendizaje de los alumnos. Romper esta lógica requiere jerarquizar la docencia a partir de la evaluación de desempeños y un régimen salarial sensible al compromiso del educador con sus alumnos".

Finaliza destacando la función social del educador, lo cual hace aún más importante que demuestren capacidad, vocación y compromiso: "es demasiado importante como para dejarla librada al interés individual o a los intereses corporativos. Por eso es importante usar esta herramienta clave de gestión, que es la evaluación. El objetivo no es penalizar sino jerarquizar, identificando y reconociendo a los docentes que demuestren capacidad, vocación y compromiso con la formación de sus alumnos".