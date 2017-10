Catalunya pide mediación internacional y evita fechar la independencia

Según autoridades locales, ayer 1/10, más de 2 millones de catalanes votaron (cerca del 40% de la población con derecho a voto) en un referénum controversial y considerado ilegal por el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional (TC) de ese país. Del total de participantes, el 90% se inclinó por la independencia de Cataluña. Tras una jornada cargada de violencia e incertidumbre, ¿ahora qué?

Según BBC Mundo, de aquí en adelante se abren 3 caminos:

> La independencia unilateral. A pesar de que la votación no tuvo valor vinculante por ser considerada inconstitucional, las autoridades catalanas habían asegurado que con la victoria del "Sí" se declararía la independencia de forma unilateral en los próximos días. Según la Ley del Referéndum -suspendida por el TC-, las autoridades catalanas deben presentar los resultados ante una sesión ordinaria "dentro de los 2 días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral". Esa reunión, explica el portal, tendría como objetivo "efectuar la declaración formal de la independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente." Pero partiendo de declaraciones recientes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es improbable que la independencia sea declarada en los próximos días.

> Que el Gobierno central aplique el Artículo 155 de la Constitución. Este da luz verde al Ejecutivo -previa autorización del Senado-, para "adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley", si esta "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España." Varios analistas creen que su invocación pordría suspender temporalmente alguna o todas las competencia de la comunidad autónoma.

> Una negociación. El principal partido opositor de España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que abra una vía de diálogo con el Gobierno de la Generalitat. Un diálogo eventual podría implicar una reforma constitucional que profundice el federalismo, explica el portal -más prerrogativas para las autonomías o que se establezca un futuro referéndum pactado-.

Este lunes 2/10, la Comisión Europea se refirió a la consulta, citando que bajo la Constitución española, "el referéndum no fue legal". Llamó a las partes a pasar "de la confrontación al diálogo". "La violencia no puede ser nunca un instrumento en política", dice el comunicado de la institución. Por otro lado el Presidente español, Mariano Rajoy, abrió una ronda de contactos con los otros partidos políticos para elaborar una respuesta conjunta ante la mayor crisis política de España en décadas.

Mientras tanto, Puigdemont pidió una mediación internacional para desatascar la crisis de Cataluña, "una solicitud que ve compatible con una declaración de independencia del Parlament", aclara Marcos Lamelas del diario El Confidencial. Sin embargo, es clave el hecho de que Puigdemont ha evitado poner fecha a la declaración de independencia.

"Aunque la considera inevitable, no le ha puesto fecha y, en realidad, ha efectuado un intento de ganar tiempo. Ha apuntado que el término de 48 horas que fija la Ley del Referéndum sólo empieza a contar cuando 'se proclamen los resultados electorales definitivos', lo que todavía no ha pasado y no ha dado ninguna pista de cuando pasará", apunta El Confidencial.

El diario explica que en este sentido, el presidente catalán ha empezado a recular: “La Ley de Referéndum es clara: cuando haya unos resultados definitivos (N de la R: todavía no los hay y no se sabe cuándo los habrá) se comunicará a la cámara catalana y a partir de la proclamación de los resultados electorales y corresponderá al Parlament tomar las decisiones que respeten la voluntad del pueblo de Cataluña”, dijo Puigdemont.

Pese a la que la declaración de independencia no sea inminente, Puigdemont ha querido dar imagen de determinación, según Lamelas. "Todo lo que dijeron que no podríamos hacer lo hemos hecho y hemos demostrado que se equivocaban. No hay que despreciar la fuerza del pueblo de Cataluña", dijo Puigdemont.

Puigdemont hizo alusión a "algún gobierno regional europeo" que ya se ofreció a hacer de mediador, pero no a la Unión Europea (UE). “La UE formalmente no puede ser la mediadora, pero ha de apadrinar este proceso. Y ha de dejar de mirar hacia otro lado cuando se están violando derechos fundamentales de la Carta de Derechos de la UE”, dijo el presidente de la Generalitat, quien además exigió la retirada de todos los dispositivos policiales desplegados en Cataluña.

Puigdemont también anunció la creación de una comisión de investigación para valorar la “violación de derechos” que a su juicio se produjo el domingo 1/10 tras la actuación de la Policía y la Guardia Civil a la hora de intentar impedir el referéndum.

Por orto lado, los principales sectores soberanistas catalanes y sindicatos han llamado a participar el martes 3/10 en un "paro de país" con el que se protestará por las acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el referéndum.