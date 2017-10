"Milagro Sala debe volver a prisión"

Dicen que Fernando Iglesias, quien integra la boleta porteña de Cambiemos, expresa lo que muchas veces el líder del PRO, Mauricio Macri, por su rango, no puede decir en público. Ahora el candidato a diputado nacional fue tajante con la situación de Milagro Sala: "tiene que volver a prisión", dijo.

Iglesias habló en 'Radio Zónica', y defendió la revocatoria que la Cámara hizo sobre la prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru. Dio sus porqués: "No leí el fallo. Pero prisión domiciliaria no es que te vas a tu casa y hacés la vida normal de todos los días. Las violaciones a la prisión domiciliaria fueron muchísimas. Algunas muy evidentes, como cuando insultaba a los gendarmes y les preguntaba dónde está Maldonado. Además usaba celulares y hacía permanentes reuniones políticas. Desde un primer momento, el juez la mandó a prisión porque creía que podía obstaculizar la causa a partir del el poder político que todavía conserva. Después la Corte Interamericana, que cumple una función preventiva y garantista, dio un fallo recomendando la prisión domiciliaria, que no estoy de acuerdo pero está bien que la Justicia lo haya respetado. Pero si después de que se le otorga ese beneficio, se va a su casa para hablar por teléfono y tener reuniones con todo el mundo, vuelve a la situación anterior. Por eso tiene que volver a prisión donde va a estar más controlada".

Luego, Iglesias avanzó sobre otra de sus enemigas políticas, la ex presidenta Cristina Fernández. El mes pasado, el dirigente incluso publicó un libro ("El año que vivimos en peligro. Cómo sobrevivió el Gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero", editado por Margen Izquierdo), donde hace un repaso muy crítico de la gestión K.

"Me abstengo de ver entrevistas a Cristina. Pero vi los comentarios y algunas partes. Me parece una persona en absoluta decadencia política, intelectual y moral. Era difícil dar un paso atrás desde donde ya estaba, pero parece que lo consiguió mostrándose tal cual es. Con la misma especulación política y desprecio de la realidad con la que gobernó el país durante ocho años. Pero no es ninguna novedad. En el medio de una crisis de su gobierno, se presentó en una silla de rueda con el perrito. La gente ya le sacó la ficha. Ven a una actriz haciendo un personaje y no a una persona de carne y hueso. Cristina ha demostrado su insensibilidad e inhumanidad en muchísimos casos. Espero que haya un fallo condenándola y que la Cámara de Senadores en caso de ser electa tenga la dignidad de quitarle los fueros para que cumpla sentencia. Esto lleva un tiempo, como todo proceso judicial, pero sería imprescindible que vaya presa para tener un país donde los ciudadanos sientan que no hay impunidad para nadie", dijo.

En cuanto al caso Maldonado, se diferenció de Elisa Carrió, cabeza de la lista que integra, quien dijo que el kirchnerismo y algunos organismos de Derechos Humanos quieren que aparezca el joven muerto: "No hay que hablar de lo que otras personas quieren o desean porque forma parte del fuero íntimo y uno no puede saberlo".

Sin embargo, Iglesias agregó que considera "verdaderamente absurdo" caratular a este episodio como una desaparición forzada. "Supongamos que hubo un accionar aislado de una patrulla de Gendarmería, eso no implica que haya existido una orden del gobierno para secuestrar y desaparecer personas. Nadie que tenga un poco de noción de la realidad puede pensar que eso sea así y mucho menos que haya un plan sistemático. Banalizar la expresión desaparición forzada es otra de las cosas que los organismos de Derechos Humanos no debieran haber hecho".

Por último, Iglesias se refirió a quienes lo tildan de 'gorila' por sus recurrentes críticas al peronismo. "Cuando me dicen 'gorila', yo les respondo 'peronista'. Cada cual insulta a su manera. Hay mucha gente honestamente peronista que ha sido engañada y robada. Pero la gente que agrede diciendo gorila condensa dos sentidos que no tienen nada que ver. Para ellos gorila es ser crítico del peronismo y también traidor al pueblo o la patria. Con eso quieren significar que quien critica al peronismo es un ser despreciable".