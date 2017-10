Gandhi, el líder que inventó la Satyagraha y odiaron los ingleses

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás",

Mohandas Karamchand Gandhi

Cada 02/10 se celebra el Día Internacional de la No Violencia en conmemoración del nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi o más conocido como Mahatma Gandhi, el líder indio que luchó por la independencia y la paz en su país. Gandhi fue un pionero de la filosofía de la no violencia y, en este sentido, manifestó: "La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre".

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que existen 3 categorías principales de acción no violenta:

-Protesta y persuasión, incluyendo marchas y conmemoraciones

-No-Cooperación

-Intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.

El líder que logró guiar a su país hacia la independencia total nació el 2/10/1869 en Porbandar, una ciudad costera de la India en el estado de Guyarat. Se recibió como abogado en la University College de Londres pero fue reconocido como pensador y político que luchó de manera pacífica por los derechos civiles de los indios.

Sus fallidos intentos de ejercer como abogado en Bombay alcanzaron para que en 1893 fuese contratado para representar a los trabajadores indios en Sudáfrica, país que enfrentaba un terrible conflicto de discriminación contra la población hindú, de apróximadamente 150.000 personas.

En 1893 se instaló en Natal (Sudáfrica), para trabajar por un año con una compañía india. Allí se interesó por la resistencia pasiva y la desobediencia civil que llevaban a cabo los indios en su lucha contra la discriminación en ese país. Un mes antes de regresar a la India, se enteró de la existencia de un proyecto de ley para quitarle el derecho de sufragio a los hindúes. Por eso, decidió organizar la resistencia y se terminó quedando 22 años en Sudáfrica.

La lucha de Gandhi en Sudáfrica se extendió más allá de lograr mejoras para los trabajadores indios. Su principal misión fue el de eliminar la discriminación racial y el trato abusivo contra los indios.

Una vez completado su trabajo como abogado estaba por abandonar el país, hasta que se enteró de una nueva Ley que estaba por ser aprobada, esta ley haría que el voto le fuese negado a los indios, y si bien hizo todo lo posible para evitarlo, la ley fue aprobada.

A pesar de no haber podido defender el voto de su raza, logró, en 1894 crear el Congreso Indio de Natal, fundó el periódico "The Indian Opinion", abrió un bufete para defender a sus compatriotas ante los tribunales en Johannesburgo y se convirtió en una pesadilla para los británicos.

Cuando estalló la 2da. guerra de los Bóeres en octubre de 1899, Gandhi organizó cuerpos de voluntarios indios no combatientes que asistieran a los británicos. No porque quisieran ayudarlos sino por que apostó a que apoyarlos le daría la oportunidad a los hindúes de más tarde convertirse en ciudadanos.

Sin embargo, al terminar la guerra con la victoria británica, la situación hindú siguió deteriorándose.

Gandhi fue el creador además de la Satyagraha, ésta consistía en las protestas no violentas (resistencia y desobediencia civil), de grandes grupos coordinadados, y organizados mediante tácticas y estrategias.



Gandhi sí apoyó las armas como recurso para defenderse contra la invasión y como defensa, pero luego cambió su opinión. Además, de intentarlo, no tendrían ni la más mínima oportunidad de superar en un enfrentamiento armado a tropas preparadas.

Las marchas y protestas no violentas eran constantemente repudiadas con amenazas, insultos, ataques, golpes, arrestos y hasta asesinatos, pero el método dno cambiaba. Gandhi fue apresado en reiteradas oportunidades, muchos de los que protestaron a su lado perdieron la vida, pero el método no cambió, y la presión mundial, condenando las prácticas británicas en Sudáfrica, obligó al general Jan Christian Smutts a hablar con el líder de la resistencia hindú.

Había pasado de ser un tímido y fallido abogado a un revolucionario pacifista. Después de meses de negociaciones, el general Smutts liberó a los prisioneros hindúes y abolió la legislación que permitía el abuso a los trabajadores.

Dato color: durante su tiempo en Sudáfrica fundó 3 clubes de fútbol.

El escritor León Tolstói influyó en el pensamiento de Gandhi y en la resistencia no violenta. Mantuvieron correspondencia y se inspiró en su libro 'El Reino de Dios está en Vosotros' (León Tolstói, 1894).

En 1915 regresó a la India, donde fue bien recibido ya que contaba con un gran prestigio por su trabajo en Sudáfrica. La Marcha de la Sal fue una de las protestas no violentas más importantes de Gandhi, que se produjo en 1930 y que condujo a la independencia de India. Hasta aquel entonces, los británicos se reservaban el monopolio de la explotación de sal, ingrediente clave para conservar la carne y otros alimentos.

Fue la 1ra. de sus grandes Satyagraha o protestas organizadas a nivel nacional llegó en el año 1930. Los ingleses cobraban terribles multas a quienes decidieran fabricar sal por fuera del circuito comercial oficial. Así llegó la gran desobediencia civíl de Gandhi, desde Sabarmati hasta Dandi, más de un día de caminata en el cual se iba sumando gente de diferentes regiones hasta llegar a la costa. La idea era llegar hasta el océano y colar el agua juntando la sal, algo que los británicos castigarían con prisión (más de 60.000 "ladrones de sal", incluído Gandhi). Pero la insistencia provocó que, más adelante, la detención ya no era un impedimento y el Virrey de la India, Lord Edward W. Irving, tuvo que aboler la prohibición de fabricación autónoma de sal.

En 1931, cuando el ambiente lentamente comenzaba a tornarse espeso, él viajó a Italia a reunirse con un amigo, con quien mantenía un enorme respeto mutuo, el creador del fascismo, Benito Mussolini.

Gandhi era detestado por Winston Churchill, quien también odiaba a Mussolini por lo que un enemigo en común unió, irónicamente, al pacifista y al fascista, quien financió el movimiento patriota indio.

El problema es que Mussolini también mantenía vínculos con el Führer, lo que provoca en muchos el recuerdo de que la esvástica es un símbolo de origen hindú: aparece en una de las cuatro manos del dios Visnú, el dios hindú de la preservación y la bondad.

Otra de las importantes protestas sociales que lideró Gandhi fue la reivindicación de la independencia de la India del imperio británico en el marco de la 2da. Guerra Mundial (1939-1945).

Poco a poco la política india comenzaba a tener más participación, el partido Congreso Nacional Indio, fundado por Alan Octavius Hume en 1885; y el gobierno británico se enfrentaron en diferentes conflictos y negociaciones y la Liga Musulmana también ganó protagonismo.

Estos últimos cuestionaban la legitimidad y capacidad del Partido del Congreso de representar al pueblo de India, a la vez que estos otros afirmaban que la Liga Musulmana no era la voz autorizada de los musulmanes indios.

Las ideas comenzaban a dividirse: mientras que algunos buscaban una Gran India, otros luchaban por la partición. En 1937 llegó la autonomía provincial, el Partido del Congreso logró vencer en las elecciones (5 de 7 provincias), surgiendo como principal fuerza política, despertando aún más rechazo del lado musulmán.

En 1939, con la 2da. Guerra Mundial, el virrey Victor Alexander John Hope, Lord Linlithgow, declaró el ingreso de India al conflicto, sin consultar a los indios. En forma de protesta, el Partido del Congreso mandó a todos sus seguidores a renunciar a sus cargos gubernamentales. Esto dividió al pueblo hindú entre quienes había quienes querían apoyar al gobierno británico contra los nazis, y quienes se negaban a luchar junto a los ingleses.

Es más: un personaje reconocido en la independencia de India, pero de tomar las armas, fue Subhash Chandra Bose quien en 1943, se unió al Ejército Japónes, organizó el Ejército Nacional Indio (ENI) y estableció un gobierno en el exilio.

Sin embargo, la independencia de la India no se concretaba. En 1940 comenzó el proceso de partición, durante el cual se demandó al gobierno occidental la división de la India en 2 naciones independientes, una musulmana y otra hindú.

El 08/08/1942, Gandhi organizó la acción más organizada y definitiva para lograr la independencia, "Abandonen India", la cual tenía como objetivo la salida de los británicos de India.

Los británicos estaban en crisis, respondiendo el ataque japonés y además se sumaba la protesta interna, sin tiempo que perder en reducir manifestaciones, rápidamente detuvieron a Gandhi en el palacio del Agha Khan, en Pune, y lo mantuvieron 2 años preso. Los trabajadores se declararon en huelga en masa, pero no todos lograron seguir con el camino de la no violencia: hubo varias bombas, algunos edificios del gobierno fueron incendiados, la electricidad fue cortada y el transporte fue prácticamente paralizado.

Las consecuencias de la enfermedad de la malaria y su pésimo estado de salud obligó a las autoridades a liberarlo en 1944.

El Imperio salió debilitado de la guerra y se topó con el fortalecimiento del movimiento hindú. A principios de 1946 todos los detenidos políticos fueron liberados y los británicos adoptaron una política de negociación con el Partido Nacional del Congreso para la independencia de India, la cual se logró el 15/08/1947.

Pero la corona británica decidió hacer un daño. Entonces le cumplió los deseos a la Liga Musulmana: el 03/06/1947, Louis Francis Albert Victor Nicholas George Mountbatten, I conde Mountbatten de Birmania, el último virrey de la India, anunció los planes de división en una India secular y un Pakistán musulmán.

Esto se concretóó aquel 15/08/1947, en forma simultánea a la independencia de India: al noroeste y nordeste de India se ubicó Pakistán y lo que hoy día se conoce como Bangladesh.

Gandhi y su lucha contra la concentración de las castas, los conflictos religiosos y la igualdad entre todos, lo llevó a ser un personaje muy odiado por las familias más adineradas y mejor posicionadas.

El 30/01/1948, Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un hindú radical, miembro del partido Hindú Hahasabha, que lo acusaban al patriarca de convertirse en un obstáculo para el nuevo gobierno.

Curiosamente hubo quienes consideraron a Godse un patriota. Mohandas Karamchand Gandhi tenía 78 años de edad. El atentado ocurrió cuando iba a una reunión para rezar, en Birla Bhavan (Nueva Delhi).