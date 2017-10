Echaron a la funcionaria K que convocó a un 'escrache' contra Vidal

El intendente de Moreno Walter Festa (Unidad Ciudadana) informó este lunes (02/10) que despidió a la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Adriana Palacio, que había convocado a un polémico escrache contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Además, el jefe comunal aprovechó para invitar a la mandataria provincial a su distrito.



"El objetivo de esta carta es informarle que la funcionaria de la Municipalidad que cometió el error de convocar a una práctica de descalificación de su persona y del cargo que representa ya no forma parte de mi gabinete, pues le he aceptado inmediatamente la renuncia", remarcó el dirigente de La Cámpora a través de una carta abierta que le envió a la gobernadora, y que también publicó en su cuenta oficial de twitter.



Asimismo, el intendente afirmó: "Teniendo en cuenta que soy el principal responsable del gobierno de la Municipalidad de Moreno es que hago llegar esta invitación a usted y su equipo a que visiten nuestro municipio para construir un futuro mejor, respetando nuestras ideas y reconociéndonos mutuamente que hemos sido electos por el Pueblo nos debemos a él".



Cabe recordar que Palacio había lanzado hace unos días un polémico mensaje a través de whatsapp para intentar escrachar a la gobernadora bonaerense durante una recorrida, que finalmente no se llevó a cabo. "El que quiera hacer un escrache a la Vidal, mañana va a estar en dos escuelas. Los que quieran ir con carteles, con pancartas, pueden hacerlo, estamos organizando una movida para incomodarla", se escuchaba decir a la funcionaria según los audios que circularon.

"Podemos poner '¿Dónde está Santiago Maldonado?', 'Moreno está en emergencia y vos no das alimentos'. El que se quiera prender en esa movida me avisa. Obviamente hay que ir sin identificación. No pueden ir caras conocidas, pero también estamos armando esa movida", sugirió.