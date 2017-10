Alerta: Decisión de Trump condiciona la economía de Macri

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Carta Financiera). El motivo es simple: la Reforma Tributaria de Trump significa una brutal aspiradora que atraerá dólares hacia los Estados Unidos y que dejará menos dólares disponibles para el resto del mundo, entre ellos la Argentina.

El gran objetivo de la reforma es incentivar la oferta en la economía estadounidense: que más empresas decidan abrir filiales en los EEUU, que más emprendedores se lancen a iniciar actividades, que se consiga la repatriación de la gran masa de dólares de empresas estadounidenses que hoy se encuentra offshore. A través de este gran shock de oferta, se verá beneficiada la clase media porque habrá más trabajo.

Los 3 puntos salientes de la Reforma que mayor impacto global tendrán son:

#1. Ganancias para empresas baja del 35% al 20%. Con la seguridad jurídica y la solidez de las instituciones americanas, esto significa un gran atractivo para que se establezcan en los EEUU nuevas empresas.

#2. Impuesto de una sola vez a la repatriación de capitales del 10% (en lugar del 35%). Se estima que hay aproximadamente U$S 3 trillones de ganancias acumuladas de empresas americanas fuera de los EEUU. De concretarse esta medida, habrá una gran reducción del stock de dólares fuera de los Estados Unidos (denominados eurodólares) y aumentará la tasa de interés para obtenerlos.

#3. Para empresas, se gravará Renta Territorial y no Renta Global. Este punto es sin dudas el más radical y revolucionario de toda la reforma. Nuestro punto anterior destacaba el impuesto “de una sola vez” que busca tratar la foto actual (stock de ganancias acumuladas fuera de los EEUU). Sin embargo, este punto busca tratar cómo se hará con la película de acá en más (flujo de ganancias generadas fuera de los EEUU). Se termina así con el incentivo de dejar fuera de los EEUU todas las ganancias generadas fuera de los EEUU. Se reemplaza el actual y anacrónico sistema de renta global con un sistema que ofrece el 100% de excepción a dividendos de subsidiarias extranjeras.

En términos generales, hay además muchos puntos beneficiosos para los propios ciudadanos estadounidenses que la Argentina y otros países con intenciones de reformar sus leyes impositivas podrían emular:

> Se ofrecerá alivio fiscal a la clase media, de modo que ellos mismos decidan dónde y en qué gastar.

> Se buscará simplificar al mínimo la cantidad de formularios para la presentación impositiva.

> Se ofrecerá alivio fiscal a las PyMEs (que es muchísimo más relevante que crear las Sociedades Anónimas Simplificadas).

Algunos cambios extra a destacar son:

a) Eliminación de las deducciones de los impuestos estatales que favorecían mayormente a la porción más rica de la población, que son votantes demócratas de California, New York y New Jersey;

b) Eliminación del Impuesto a la Herencia que era un impuesto que aplicaba a aquellos que heredaban más de U$S 5.5M;

c) Impuestos a las personas físicas: se reducen de 7 a 3 categorías (12%, 25% y 35%) con la posibilidad de establecer una cuarta que supere el 40%.

Pero nada es gratis: ¿cómo se financiará esta dramática quita en impuestos? La respuesta es cuando menos incierta. Se estima que el Estado dejará de recaudar por unos U$S 5.8 trillones a lo largo de los próximos 10 años, pero que al mismo tiempo los contribuyentes no podrán realizar deducciones por unos U$S 3.8 trillones. Esto dejaría un costo neto de U$S 2 trillones que la actual administración dice poder recaudar a través impuestos cobrados en un contexto de crecimiento extra que generarán las medidas.

Con esta Reforma, Estados Unidos se pone a la vanguardia de la competencia internacional por ofrecer incentivos impositivos para atraer capital de todo el mundo. Si Argentina o cualquier otro país emergente busca atraer capital, hoy está compitiendo directamente con los Estados Unidos, con una clara desventaja: Argentina les cobra mucho más impuestos a quienes vienen a invertir en el país.

Si le sumamos la seguridad jurídica y previsibilidad de sus instituciones estadounidenses, sólo resta cuestionarse por qué alguien habría de invertir en otras jurisdicciones (como Argentina) que son más caras y tienen menor previsibilidad.

La única manera en que Argentina u otros Emergentes puedan competir contra el imán de dólares en que se transformará Estados Unidos con esta reforma, es ofreciendo rentabilidades extraordinarias. Y esto sucede sólo cuando se permite inversiones monopólicas, algo que nunca es conveniente ni justo.