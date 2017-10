Se fue una de las leyendas del rock de los ´70

Petty fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury, Jr. y Muddy Wilbury. Con The Heartbreakers, Petty ha grabado y publicado varios sencillos de éxito, muchos de los cuales son interpretados con frecuencia en cadenas de radio de rock clásico y adult contemporary. A lo largo de su carrera, Petty ha vendido más de ochenta millones de discos a nivel mundial, convirtiéndolo en uno de los artistas musicales con mayores ventas.2 En 2002, fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Petty fue muy conocido por temas como "American Girl" y "Free Fallin".

El cantante, que logró vender 80 millones de discos a lo largo de su carrera, fue hallado inconsciente en su casa de Malibú y desde allí fue trasladado de urgencia al hospital UCLA Santa Mónica donde lograron recuperarle el pulso y mantenerle artificialmente conectado a las máquinas. Después se decidió que era mejor desconectarlo tras detectar que no había actividad cerebral.

Muchos de sus temas fueron considerados como clásicos del rock americano, agrupado dentro de géneros como el heartland rock y el stoner rock, contemporáneo de Bruce Springsteen, Bob Seger o John Mellencamp, caracterizado por su actitud directa, melódica y comprometida con la clase obrera americana.

Petty siguió estando activo en el mundo de la música hasta el final de sus días. Su último concierto fue el pasado lunes 25/09 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, dando por concluida una gira por Estados Unidos. Eso después de confesarle a la revista Rolling Stone que seguramente ese show sería el último. Macabra premonición. "Ya estamos todos en la parte trasera de los 60 años", indicó. " Tengo una nieta ahora y me gustaría verla lo más que pueda. No quiero pasarme la vida en la carretera. Este tour me va a llevar como un os cuatro meses. Con una niña pequeña, eso es mucho tiempo" .

La gira había comenzado el pasado 20 de abril en Oklahoma (EEUU) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 /09) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles donde, con Lucinda Williams como telonera, Petty actuó tres noches (21, 22 y 25/09).

Petty publicó un total 13 álbumes con Tom Petty and the Heartbrakers y tres en solitario, una producción que pretendía ampliar con una versión 'deluxe' de su álbum de 1994 'Wildflowers'. Su idea era incluir material adicional y algún que otro tema inédito. También tenía un canal propio de radio a través de Sirius que él mismo manejaba con un espacio para entrevistas, "Tom Talks to Cool People".

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. La cantante Sheryl Crow le envió un mensaje por Twitter. "Te quiero mucho. Estás en mis oraciones".

Cameron Crowe, director de "Jerry Maguire" y "Casi famosos" añadió: "Sin palabras. Solo gracias".