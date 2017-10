Hasta un nene de 14 puede usar un arma en Las Vegas

Un hecho lamentable se registró en los Estados Unidos y ha traído al tapete el debate sobre la libre compra y uso de armas en ese país. 58 muertos y más de 500 heridos fue el número de víctimas tras el ataque de un hombre identificado como Stephen Paddock abrió fuego contra los más de 22 asistentes que disfrutaban de un concierto de música country en Las Vegas.

Todos lamentaron el hecho, desde el presidente de USA Donald Trump, hasta las figuras más famosas del mundo, sin embargo, fue la ex candidata demócrata Hilary Clinton quien, además de lamentar la masacre, cuestionó a través de su cuenta en Twitter a la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el porte de armas en el país y se encuentra actualmente promoviendo el fácil acceso a los silenciadores.

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de octubre de 2017