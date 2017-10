Indignante: Así paren las mujeres en Venezuela

No hay pabellón ni un lugar especial de maternidad, no hay espacio, insumos, personal humano, no hay nada, solo crisis e indolencia. Y es por ello, que en la sala de espera de los hospitales tienen que dar a luz las parturientas en Venezuela, y es que cuando parece que el país caribeño “no da para más”, aparecen episodios aún más indignantes que dejan muestra de la profunda crisis que atraviesan, la más alarmante en los últimos días: la hospitalaria. Una imagen se viralizó en Twitter y reveló la situación actual del Hospital del Seguro Social de Barquisimeto, ciudad ubicada en el estado Lara.

