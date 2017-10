Masacre de Las Vegas: El asesino compró armas en una tienda de guitarras

Guns&Guitars, en Nevada (USA), es una tienda que además de vender guitarras vende armas. En ese local el autor de la masacre de Las Vegas, Stephen Paddock, compró algunos de los 19 rifles que tenía en su habitación de hotel cuando ingresó la policía tras ubicar el lugar desde donde hizo los disparos a una multitud que presenciaba un recital.

El gerente de la tienda, Christopher Sullivan, ha precisado que Paddock no presentaba ningún indicio de no ser apto para la compra de armas. Según ABC News, la tienda vende armas semiautomáticas y no automáticas.

El detalle reactivó en los Estados Unidos el debate sobre la libre compra de armas de fuego. Estrellas como la cantante Lady Gaga y la actriz Julianne Moore reclamaron por más controles.

“Esto es terrorismo, simple y llanamente. El terror no tiene fronteras de raza, género o religión. Demócratas y republicanos, por favor uniros en el control de armas”, escribió Lady Gaga en su cuenta de Twitter, seguida por 71 millones de personas. La cantante escribió un segundo mensaje: “Las oraciones son importantes, pero Paul Ryan [portavoz de los republicanos en el Congreso de EE UU] y Donald Trump, la sangre está en las manos de que aquellos que tienen el poder de legislar. Actúen rápido”, les instaba a los dos políticos la también actriz.

“Hoy lloramos a las víctimas, mañana luchamos por ellas. Únete al movimiento para terminar con la violencia de las armas”, escribíó Julianne Moore en su cuenta de Twitter. Ella es una de las activistas más conocidas que lucha contra la libre proliferación de las armas en Estados Unidos. Ya en octubre de 2014, Moore encabezaba la campaña Everytown for Gun Safety. La actriz ha contado en alguna ocasión que se puso a trabajar por el control armas de fuego tras el tiroteo de 2012 en una escuela primaria de Connecticut en el que hubo 27 fallecidos.

“Lloro estas pérdidas de vidas sin sentido. ¿Qué necesitas, Congreso, para actuar?”, dijo la intérprete en otro tuit. Junto a su mensaje, Julianne Moore ha publicado una imagen en la que se lee “No es muy pronto para hablar sobre las soluciones a la violencia de las armas, es muy tarde”. El lema de la organización Everytown for Gun Safety es el mismo que han compartido en sus redes sociales actores como Mark Ruffalo o Amy Schumer y la estrella de los reality shows Kim Kardashian.

“Lo que ha pasado en Las Vegas es una tragedia inenarrable. Y estos actos de violencia aparentemente aleatoria están ocurriendo con más y más frecuencia. Y el caos, dolor y sufrimiento en el mundo está aumentando exponencialmente. Y SÍ es muy fácil comprar una pistola en Estados Unidos o tener acceso a armas automáticas. ¡¡Y esto tiene que parar!! ¡Pero la única manera en que realmente vamos a cambiar la trayectoria que el mundo parece estar tomando es cambiar nuestra conciencia!”, escribió en un largo mensaje en su cuenta de Instagram Madonna, un texto en el que la cantante también pedía por la paz en el mundo en una red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores.

Paddock se ha convertido en el autor de la mayor matanza con un arma de fuego en la historia de USA con 59 muertos y 627 heridos.

El tiroteo de Las Vegas reabrió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Cada año, fallecen más de 33.000 personas por armas de fuego en EEUU, lo que equivale a un promedio de 93 fallecidos al día, según datos de la Campaña Brady.