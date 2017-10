Mucho borracho suelto: 1 caso de alcoholemia cada 2 horas

CIUDAD DE BUENOS AIRES. En CABA se detecta a 1 conductor ebrio cada 2 horas. Es un dato del Ministerio Público Fiscal. En Argentina fueron más de 9.000 heridos y 66 fallecidos al volante por esta causa durante 2016.

A nivel nacional, el límite de alcohol en sangre es de 0,5, salvo en 6 provincias: Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos. En estos distritos se aplica la ley de alcoholemia 0. Con el debate sobre la reforma de Código Contravencional porteño, surge la oportunidad de aplicar esa medida en CABA.



La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que conduce Alejandro Amor presentó el año pasado un proyecto en este sentido y lo reflotó recientemente. Además de conducir sin un gramo de alcohol en sangre, la iniciativa incorpora una nueva escala para descuentos de puntos en el registro de conducir.

Puntualmente, proponen un nuevo apartado al Código de Tránsito y Transporte metropolitano con la prohibición de guiar "cualquier tipo de vehículo con más de 0 gramos de alcohol por litro de sangre por cualquier tipo de conductor”.

No obstante, admite que “no se instruirá sumario de carácter administrativo o judicial, cuando la tasa de alcohol en sangre no supere los 0,2 gramo por litro”, en alusión a los casos en que el test pueda dar un “falso positivo”.

El límite de 0,5 quedó establecido por la Ley Nacional de Tránsito, a la que pueden suscribir o no las provincias y los municipios. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (dependiente del Ministerio de Transporte) aseguran que "no hay registros de que haya más accidentes por tener este margen de tolerancia; en los accidentes suele haber una graduación bastante superior a los 2 gramos", sostienen.

Además, afirman, éste es el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, según estos registros del Ministerio Público Fiscal la situación es bastante grave, ya que se registra un caso de alcoholemia al volante cada 2 horas en CABA. Casi la mitad de los casos de este año se registraron en Palermo, Belgrano y Recoleta.



Asimismo, en 2015 se registró un total de 3.159 casos de conductores en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, lo que significó un 27,3% más que en el año 2014.



Los motociclistas son el principal grupo de riesgo: representan el 42,4% del total de víctimas fatales in situ, y el 39,1% de los heridos. Si se agrupa la cantidad de víctimas por franja etaria, la población entre 20 y 39 años alcanza al 56,5% de las víctimas totales y representa el 48,6% de los muertos.



El tema seguramente será debatido en la Legislatura luego de las elecciones. Trascendió que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño enviará a fin de año un proyecto para modificar el Código Contravencional de la Ciudad, con el fin de aumentar multas por delitos menores como trapitos ilegales, vandalismo, ruidos molestos, piquetes y también, alcoholemia positiva.



Sobre ese tema se refirió hoy el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, uno de los principales solicitantes de la reforma contravencional. El funcionario aseguró este martes, en diálogo con Radio El Mundo, que impulsó la iniciativa de alcoholemia cero "cuando fui legislador, pero tuve una enorme resistencia. La oposición entendía que a partir de 0,5 es el momento en que se presentan las conductas inhibitorias para conducir. Yo entiendo que debería ser tolerancia cero, sobre todo desde que incorporamos la figura de conductor responsable o designado".



Por otro lado, algunos creen que no es necesario bajar al 0 la tolerancia en alcoholemia al volante, pero si reducirla.



Sergio Kohen, que es papá de Nicolás, una de las víctimas de la tragedia de Ecos, está de acuerdo en que hay que unificar el límite de alcohol permitido y considera que el tope debe fijarse en 0,2. “El alcohol al volante no puede ser una opción, ese combo es igual a muerte. No digo tolerancia cero pensando en que siempre tiene que haber un margen de error porque el etilómetro puede fallar”, explica Kohen, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia.



“Entre manejar alcoholizado y matar a alguien hay un solo paso. Sabemos que en más de la mitad de los siniestros viales está involucrado el consumo de alcohol”, suma Kohen. Según él, uno de los problemas es que “se apunta más a recaudar que a prevenir accidentes”.

“Hay mucha fotomulta para sancionar a los que están mal estacionados pero la gente sale de los bares alcoholizada, se sube así al auto y nadie la detiene”, remarca.

Hay que descatar que hay un precedente en la Legislatura. En 2012, el parlamento porteño aprobó una reglamentación que dispone que todo conductor principiante en el manejo, sin distinción de edad (en principio era hasta los 20 años, pero se modificó) y con una licencia con vigencia menor a 2 años, tenga "tolerancia 0" de nivel de alcohol en sangre.

El problema, es que la norma fija tolerancia de alcohol 0 por el lapso de 2 años. A partir de ese tiempo continúa el límite de 0,5 en la medición de alcoholemia permitida. El debate por la reforma del Código Contravencional podría ser una oportunidad para ampliar esta iniciativa.