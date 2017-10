Teléfono para los santafecinos Lorenzetti y Rosatti

Cansado del bicicleteo, el gobernador santafesino, Miguel Lischitz, amenazó nuevamente con recurrir a la Corte Suprema si no logran acordar con Nación el pago de la deuda por recursos de cooparticipación, una deuda que ronda los $50.000 millones. Es inevitable. No hay otra forma de proceder, porque yo tengo además como mandatario, como responsable del gobierno de Santa Fe la obligación de hacer todas las gestiones necesarias y todas las acciones que corresponden para hacer efectivo el pago de la deuda. Con lo cual, si la negociación política no avanza no queda otra alternativa que recurrir nuevamente a la Corte, para que disponga la forma, los plazos para hacer efectiva la propia decisión que ya la propia Corte ha tomado", sostuvo Lifschitz.

"Es la misma respuesta que nos dieron el año pasado, y que nos dieron a principio de la gestión y que nos dieron a fin del año pasado. En siempre “va a haber un acuerdo próximo”, pero nunca eso se concreta, no nos llegan las propuestas. Para llegar a un acuerdo tiene que haber reuniones, tiene que haber propuestas, contrapropuestas, acercamientos hasta llegar a un marco de coincidencia. Pero, mientras eso no se dé, lo otro no es más que una expresión de deseo, una forma de patear la pelota para adelante", respondió Lifschitz a los dichos de Marcos Peña quien había sugerido que la Nación estaba realizando una gran inversión en obras en la provincia de Santa Fe. Y agregó que espera "que en algún momento estos compromisos que asumen los ministros se hagan realidad. Y creo que sería de justicia que se hicieran realidad y que realmente hubiera una respuesta efectiva. Nosotros hemos manifestado siempre nuestra vocación de diálogo y también nuestra predisposición a analizar distintas posibilidades, no es que nos estemos encerrado en una sola alternativa. Pero bueno, queremos escuchar esas propuestas, esas alternativas para llegar a un acuerdo positivo".

El Gobierno de Santa Fe pide el pago de $15.000 millones en cuotas entre 2018 y 2019 y para el resto ($34.840 millones) se propone el pago a partir de la emisión y entrega de títulos públicos nacionales. La propuesta que elevará el Gobierno de Santa Fe evalúa el pago de $15.000 millones en cuotas entre 2018 y 2019 y el pago de $ 34.840 millones a partir de la emisión y entrega de títulos públicos nacionales.