Diabetes, presión y tabaco, entre las causas de un aneurisma

Un aneurisma cerebral puede ocurrir en venas o arterias de la base del cerebro y un aneurisma aórtico ocurre en la arteria principal que lleva sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón al cerebro. Cuando el tamaño de un aneurisma aumenta, hay un riesgo significativo de rotura, lo que puede resultar en hemorragias graves, otras complicaciones o muerte. Los aneurismas pueden ser hereditarios o causados por enfermedades que debilitan las paredes de los vasos sanguíneos.

Si bien no se dieron precisiones sobre lo que provocó la muerte del reconocido periodista Edgardo Antoñana, desde TN comunicaron que un aneurisma fue la causa, mientras se encontraba en su casa de Pinamar.

Según la Fundación para la Cobertura del Aneurisma Cerebral (FUCAC), se estima que 1 de cada 50 personas tienen un aneurisma cerebral no roto sin saberlo.

> La tasa anual de ruptura de aneurismas cerebrales es de aproximadamente 8 a 10 por cada 100.000 habitantes, es decir que en la Argentina, entre 3.000 y 4.000 personas personas al año sufren una ruptura de aneurisma cerebral, lo que da una tasa de unas 10 rupturas de aneurisma por día.

> El aneurisma cerebral roto es fatal en aproximadamente el 40% de los casos.

> De los pacientes que sobreviven, alrededor del 66% sufre algún déficit neurológico permanente.

> Aproximadamente el 15% de los pacientes con HSA por aneurisma cerebral muere antes de llegar al hospital o centro de atención especializada.

Esto es lo que se conoce comunmente como ACV, pues la ruptura del aneurisma cerebral produce una hemorragia subaracnoidea (HSA) –en el espacio que separa al cerebro del cráneo– que compromete a grandes sectores del tejido neuronal; sin embargo, los accidentes cerebrovasculares (ACV) hemorrágicos son menos graves que los isquémicos.

> De cada 7 personas que se recuperan de una ruptura de aneurisma cerebral, 4 tendrán discapacidades leves o severas permanentes.

> El aneurisma cerebral es cada vez más frecuente en personas de entre 35 y 60 años, pero pueden ocurrir también en los niños.

>La edad promedio en la que se produce un ACV hemorrágico es de 50 años, y normalmente no hay señales de advertencia.

A través de una ecografía abdominal gratuita, método sencillo y no invasivo, se podrá detectar precozmente al paciente asintomático.

Nacido en Neuquén, Antoñana se había convertido en uno de los conductores más reconocidos de TN por sus momento de indignación ante tanta indiferencia por parte de la sociedad respecto de las problemáticas que más acosan a los argentinos, como la corrupción. En el último tiempo, Edgar, como solían decirle sus compañeros, había logrado un lugar muy importante en el periodismo deportivo, compartiendo pases de lujo con los conductores de TN Deportivo y ante la atenta mirada de Dominique Metzger, en quien siempre despertaba cierta admiración.

En notas periodísticas, Antoñana contó que fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea “con cierto sufrimiento. Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación”.

Fanático de Independiente, Anotoñana protagonizó un momento muy particular al aire, poniéndose la camiseta de Racing.

En su CV figura que estudió locución en Capital Federal y se mudó a Europa durante la dictadura, donde trabajó para la BBC de Londres, ciudad desde donde luego se dio la orden de avanzar sobre el ejército argentino en Malvinas. También fue periodista de la revista GENTE, canal 9, canal 7 y ATC.

Vos no sabés en qué momento empieza la decadencia.

Edgardo Antoñana dixit — AT (@taricoariel) 31 de agosto de 2017

"Ojo al piojo que Chile está manejando la FIFA"

Edgardo Antoñana aportando lo suyo en la previa del partido por TN — Fernan Montiel (@fernanmontiel) 31 de agosto de 2017

"A uds. los espera el olvido, que es lo más terrible que les puede pasar" Edgardo Antoñana. — Mr. Lipes (@MyriamPincha) 2 de septiembre de 2017

"Me parece que este muchacho, que erra 7 goles en 2 partidos, tiene q irse otra vez a la Revista Caras"

Edgardo Antoñana en #BellaTarde pic.twitter.com/LfXv6iVQij — Fernan Montiel (@fernanmontiel) 6 de septiembre de 2017

"bueh..., Vooolvemos con José..." Hasta Edgardo Antoñana se hinchó las pelotas, chicos... #IrmaEnTN — lópez & guerrero (@mglopezguerrero) 10 de septiembre de 2017

Edgardo Antoñana; si para Dybala es dificil jugar con Messi que se compre un violin y se quede en la casa @TodaPasion #RacingTN pic.twitter.com/WE7wLEQGcp — _MaRtA_61 (@Marta16061961) 16 de septiembre de 2017