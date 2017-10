Kim Cattrall acusa a Sarah Jessica Parker por el fin de "Sex and the City"

Surgió una gran polémica alrededor de las estrellas de la reconocida y exitosa historia "Sex and the City" quienes finalmente decidieron poner fin a la decisión de crear la tercera entrega de la serie y también película producida por Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker. Una de las integrantes del elenco, Kim Cattrall, dio declaraciones sobre su descontento con la cancelación del film.

Cuando Sarah Jessica Parker confirmó la semana pasada que los planes para una tercera entrega de la saga estaban oficialmente cancelados las peleas y comentarios de los fanáticos y los integrantes de la historia comenzarón a salir a la luz.

Por su parte Kim Cattrall defendió su posición y, en el proceso, no se guardó nada sobre su famosa coestrella.

" Se terminó… no la haremos. Estoy decepcionada. Teníamos un guión hermoso, divertido, conmovedor, feliz, con el que muchos podrían haberse identificado. No solo es decepcionante que no podamos tener la experiencia de contar esta historia, sino que la gente quería otra película" .

La actriz encabezaba el rol de Samantha Jones y era la de mayor edad del grupo. Trabajaba en relaciones públicas. Creía que tenía muchas almas gemelas e insistía en que sus compañeros sexuales se tenían que ir después de hacer concretado el acto sexual.

En el curso de la serie, en realidad tiene varias relaciones estables. La frase que la define: " Tengo sexo contigo una vez y lo haces mal, es tu error. tengo sexo contigo otra vez y lo haces mal, mi error".

Por otro lado, hubo alegatos de que la razón de que se cancelaran la creación del nuevo film fueron peticiones de Cattrall. Un reporte de DailyMailTV acusó a la estrella de darle un ultimátum a Waner Bros. Pictures para producir películas que ella tenía en planes. Una fuente habló sobre el reporte de DailyMailTV y le dijo a E! News, "Es totalmente falso. Han habido muchos rumores y ese simplemente es ficción".

Cattrall desestimó esas acusaciones a través de sus redes sociales. "Me levanté en medio de una tormenta de @MailOnline. La única "petición" que hice era que no quería hacer una tercera película y eso fue en 2016".

En una entrevista para el show de Piers Morgan, Life Stories, la ganadora del Globo de Oro contó su lado de la historia y dijo que no había sido su conducta sino la de su coestrella la culpable de muchas cosas.

" Ahora, en este instante, es extraordinario que tenga tanta prensa negativa por algo que he estado diciendo a lo largo de casi un año, ‘no', y ahora me dicen que soy demandante, una diva", ledijo Cattrall a Morgan según The Daily Mail. " Aquí es cuando debo responsabilizar a gente de Sex and the City, especialmente Sarah Jessica Parker, creo que ella ha podido ser más gentil".

" Realmente creo que pudo haber sido más gentil ", reiteró. "No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido". E! News intentó contactar a los representantes de Parker para que comentaran.

Sin embargo, todavía sigue abierta la pregunta sobre qué causó la cancelación del tercer filme, pero Cattrall insiste en que siempre rechazó el proyecto.

"La respuesta fue siempre un ‘no', un firme y respetuoso ‘no' ", le dijo Cattrall a Morgan. " Nunca he pedido nada de dinero, nunca he pedido [que se haga] ningún proyecto, que me vean como una diva es absolutamente ridículo".

De acuerdo con The Daily Mail, Cattrall explicó durante la entrevista que recibió llamadas esporádicas desde diciembre sobre el proyecto, con ofertas para reunirse con los productores, y todas las negó.

"No se trata de más dinero, no se trata de más escenas, no se trata de nada de eso", le dijo a Morgan. "Esto es sobre una decisión clara, una decisión de terminar un capítulo de mi vida y comenzar otro. Tengo 61. Es ahora".

La actriz comparó la experiencia con la que tuvo grabando la primera película de la franquicia: se unió al proyecto solo cuando se sintió lista para regresar, después de su divorcio y de la enfermedad de su padre. Sin embargo, ahora quiere seguir adelante en otras cosas.

"Estas circunstancias son diferentes para mí ", dijo la estrella durante la entrevista.

"Este es un capítulo que quiero terminar. Comenzaré un nuevo capítulo y me siento muy segura de que el futuro depende de mi decisión. Es mi derecho. De eso, irónicamente, fue de lo que siempre se trató este show, Sex and the City".

La primera película llamada "Sexo en la ciudad: la película" fue la adaptación a la gran pantalla de la serie de HBO Sexo en Nueva York y se estrenó el 30 de mayo de 2008.