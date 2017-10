Arde el puerto: contratan a Prefectura para tripular barcos privados

Otto Wöhler es el director de INIDEP quien explicó que los motivos de la decisión tomada fueron más que nada de tipo presupuestarios con el fin de poder evitar que conflictos gremiales perjudiquen la investigación.

Los gremios marítimos encabezados por el SiMaPe mantuvieron paralizada la investigación pesquera durante más de dos años por un reclamo salarial. Tiempo después se logró llegar a un acuerdo en el que las tripulaciones salieron muy beneficiadas y hace unas semanas fue ratificado por decreto presidencial. Pese a haber conseguido su objetivo, los gremios marítimos nuevamente con el SiMaPE a la cabeza, volvieron a manifestarse en la puerta del INIDEP para efectuar el reclamao de que no fueron tenidos en cuenta para tripular el Víctor Angelescu, uno de los más flamantes buques de investigación de alta tecnología que se incorporará en pocos días a la flota del Instituto, cuya Dirección se la suscribió un acuerdo con la Prefectura, que será la encargada de operarlo.

El INIDEP firmó un acuerdo con la Prefectura hace cuatro meses para poder tripular dicho buque. El capitán y el jefe de máquinas, pertenecientes a la PNA, viajaron a Vigo un mes antes de que el barco fuera botado para ser capacitados, dada la alta tecnificación de la embarcación; ahora están terminando su formación a bordo, mientras el buque viaja hacia La Argentina con la tripulación del astillero ARMON. El resto de los tripulantes será capacitado aquí una vez que llegue el barco y no se descarta que alguno de los tripulantes del INIDEP sea convocado.

" La decisión que se toma tiene como eje fundamental el tema presupuestario, nosotros vamos a tener tres barcos operativos, el Angelescu, el Holmberg y el Oca Balda. El Holmberg ya fue reparado y esta semana se harán las pruebas de navegación para ya salir de campaña la semana entrante, a evaluar merluza en el sector norte. El Oca Balda será reparado seguramente el año que viene ", afirmó Ottro Wohler sobre la decisión de firmar el acuerdo con la PNA.

Por otra parte estaba confirmado que para el Angelescu no había tripulación y no contaban con los medios necesarios para poder conseguirla. Por lo tanto se eligió establecer este convenio con Prefectura.

Tomar esta decisión no fue nada fácil, ya que hubo reiterados conflictos con la tripulación. La situación gremial tuvo un gran peso en el asunto. Hace más de diez años que el Instituto enfrenta conflictos con las tripulaciones del Instituto y es un proceso que al parecer no tiene solución.

La parte negativa de este asunto es que los problemas generados en dicho sector hacen que el INIDEP sea más conocido en Mar del Plata por los conflictos que por las cosas buenas que hace.

"No hay ninguna denuncia de corrupción, solo usan a la prensa para ensuciar y tirar abajo el trabajo que se hace para tener una institución grande. Estamos en un momento institucional como nunca antes hemos estado en la historia del INIDEP, ya firmamos el contrato para la construcción del segundo buque que comenzará el año que viene en Vigo, también esperamos comenzar en 2018 la construcción de las subsedes en la Patagonia y del centro para el desarrollo de la acuicultura" , sostuvo el director.

Por otro lado, el hombre considera que los gremios marítimos son una permanente traba para la situación que están enfrentando hace más de diez años.

"Los últimos cinco directores se tuvieron que ir en gran medida por conflictos con la tripulación náutica que no pudieron resolver. No podemos ser más rehenes de las tripulaciones náuticas de nuestros barcos de investigación. Esa situación se tiene que cortar y en eso estoy involucrado hasta la médula. Yo quiero regularizar el funcionamiento del Instituto y en ese sentido firmé este convenio con Prefectura. En ese sentido estoy incorporando nuevos barcos y quiero empezar a funcionar… Lamentablemente hay gente que no entiende esto, no entiende que hay que avanzar, lamentablemente no nos acompañan; pero son los menos, tengo un apoyo generalizado de los sectores científico y administrativo para esta tercerización de la tripulación del barco" , aportó Wöhler.

El problema surgío por primera vez cuando se firmó el decreto que modificó el convenio de navegación de los barcos de investigación donde los integrantes del Instituto fueron beneficiados directamente.

Otro dato que llama mucho la atención es que el salario de un marinero será más alto que el de un científico con el nuevo acuerdo establecido, ya que se generará una distorsión importante entre el salario del personal náutico y el personal científico técnico; y mucho más del personal administrativo. Tema un poco delicado que generará distorsión y posiblemente algún qur otro malestar de tipo interno en el Instituto.



El barco va a ser tripulado por Prefectura y va a salir a navegar por más medidas de fuerza que haya en los otros buques del INIDEP.

Como toda institución pública el Instituto está en una época de restricción de gastos que afecta a todos, pero desde el lugar afirman que están haciendo los esfuerzos necesarios para que el presupuesto les alcance para cubrir todos los gastos de 2018. Además tiene el deseo de terminar obras en 2018.

El ministro Ricardo Buryaile fue uno de los encargados de ayudar a conseguir fondos para terminar de pagar los gastos del buque que va a llegar en unos días y para afrontar la construcción del nuevo buque, que comenzará a construirse entre febrero y marzo del año próximo y se incorporará en abril de 2019.

Se trata de un gran tema de debate y controversia ya que este asunto fue sacado a la luz y la misma ley prohibe a los militares tripular buques civeles, por lo que habrá que esperar a ver cómo sigue el asunto y cuál será su resolución final.