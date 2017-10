Del sexo depende tu salario según Martín Tetaz

Las críticas no tardaron en innundar las redes sociales y atacar durísimo a Martín Tetaz, y es que el polémico economista culpó a las mujeres de la brecha salarial que desde siempre las ha favorecido en comparación con los hombres.

Según el economista, tu salario depende del sexo que seas. Por ejemplo, si eres mujer ganas menos "porque pides menos aumento que los hombres", y es por ello que el sexo masculino siempre está por encima del salario que percibe una mujer. Increíble pero cierto, esta es su teoría.

Las declaraciones de Tetaz a Infobae, fueron levantadas por el medio de comunicación a raíz de las duras críticas que recibió el especialista, en la nota periodística citaba: "Piden menos aumentos (al referirse a las muejres) porque son menos agresivas y toman menos riesgos", declaraciones que sin duda, iban a enfurecer a las mujeres, sobre todo a las que a diario tienen una lucha feminista que se ha visibilizado en los últimos años en el país y pide por la igualdad de género.

El artículo se titulaba: "Nueve estrategias para demostrar seguridad en un ambiente masculino", Martín Tetaz hizo referencia a la discriminación salarial según el sexo del empleado.

"Las mujeres ganan menos que los hombres, y, más allá de que en muchos ámbitos la discriminación es abrumadora, varias investigaciones afirman que las mujeres son menos proclives a pedir un aumento salarial", aseguró.

Por supuesto, el repudio y las burlas en Twitter no se hicieron esperar y "destrozaron" al economistas por sus ocurrentes declaraciones. Sin embargo, Tetaz contratacó y mandó a la gente a que "lean e investiguen".

Aquí algunos de los tuits:

"No conozco a Martín Tetaz, jamás he visto a Martín Tetaz, ni he tenido contacto con él, pero... me parece un pelotudo" pic.twitter.com/7CYDSSmhLL