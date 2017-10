Ah, oKtubre... John Reed, el Che, Perón... y Cambiemos

Hay meses que están dentro de las biografías personales y, no es un juego de palabras, biografías personales que inciden de modo determinante en la sociedad.

Cuando John Reed escribe los días de octubre que conmovieron el mundo tiene dentro una insólita broma, él nació en octubre, describe octubre y muere en octubre. La revolución rusa es un significante definitivo en Occidente. Aún hoy, pese al descrédito de los mafiosos, los contratistas de jugadores y los capitalistas rusos comprando, con plata negra, su penthouse en algún lindo lugar. La revolución de octubre puso al siglo XX patas arriba.

Perón nace en octubre y es el mes de octubre el que define, mas allá de cualquier discusión de afectos y/o iniquidades, que Argentina entra, después de el ágora alocada de octubre del 1945, en un sortilegio del que no ha podido desprenderse. La genética peronista del poder. Estamos en su circuito. Todavía.



Encuentros y despedidas…

En octubre de 1967, en una fecha que el periodista argentino Walter Operto (santafesino, nacido en Mariano) logra certificar, mas allá del parte de los milicos bolivianos, muere el guerrillero Che Guevara, desde entonces una camiseta mundial con una foto también mundial. Mas allá del negocio de los íconos y el merchandising, el Che interrumpe cada tanto con lo suyo: violencia y asesinatos en nombre del ideal político de un hombre nuevo que hoy no se sabe quien representa. Las paredes siguen con su nombre. Es un hecho.

Las elecciones de octubre, después de la ofensa que hacemos al descubrimiento de América sobre el 12 de octubre (el Columbus Day) ponen el mes en rojo en Argentina cada dos años. Ofensa efectiva porque no le damos bola y reivindicamos la escala pentatónica, la ausencia del caballo y la música, en el Río de la Plata, del tambor de agua. Fuera la guitarra de estas tierras originarias. Já.



La ofensa es negar, insultar, desconocer la dominación española, española y portuguesa, después española, portuguesa, inglesa y francesa y desconocer, finalmente, que nuestras tribus originarias eran las sentinas. Que como decía Daniel Giribaldi en su libro “Musas Reas” al referirse a Rosario. “Su escudo heráldico es un pagaré”.

Rosario no tiene fecha de fundación ni familias originarias ni cuestiones de la conquista española, ni batalla por la independencia y solo se acerca, a las festividades históricas, con esta argumentación: “Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación de María venerada por la Iglesia católica, que celebra el 7 de octubre la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario” . Su mayor acontecimiento popular es, desde 1983, la peregrinación del Padre Ignacio.

Demasiado octubre en la memoria. En la región Vernet. Reviglio. Reuteman. Obeid. Reuteman. Obeid. Reuteman. Binner. Bonfatti. Lifschitz y, próximamente, Perotti, Cantard o Corral, acaso alguien sonría en este punto de las opiniones desde el sur, pero la limpidez de Macri detrás de Cantard acaso sea mas provechosa que la de Corral. Todo se verá. Acaso es eso: acaso.



Cambiemos tiene una lógica de producto en la góndola. Todo es estadísticas y matemáticas sobre las ciencias sociales, tan blandas y sin embargo tan crueles. Luciano Laspina con su turno en ciernes. Y los focus group del 2019. Todo puede ser y nada también.

Escaso Stock

Tal parece que no hay recambio sureño para la Casa Gris, porque en este octubre aparece la primera grilla seria sobre Casa Gris y gobierno de la provincia de Santa Fe. Cada vez mas sabio el tema de la “No Reelección” de gobernador. Cada vez más dificultades para las aventuras personales. Perotti, Corral, Cantard no son el sur, ni lo serán. La biografía es inapelable.

Bonfatti, socialista rosarigasino, hincha leproso, quiere quedarse con aquella imagen de sus votos para diputado, cosechados en 2015, que fueron muchos pero se sabe, un octubre no es otro y las denuncias sobre su gobernación aparecieron y la cohesión de radicales diciendo que los gobiernos socialistas son fabulosos están cada vez mas escasas en el “facebúc”.

Este octubre define si un muchachito radical, después “lilito”, en otro después funcionario municipal puede, en Rosario, al final de tantos “despueses”, seducir a todos aquellos que ya creen muy poco en Mónica Fein, actualmente su jefa. Pablo Javkin es la apuesta de la socialista Fein que se insiste: es su jefa. Los votos alcanzan para la concejalía. Optimismo sobra.

En este octubre un peronista, a quien en el 2015 no votaron con mucho entusiasmo para el cargo de intendente y que, posteriormente no fue propuesto para cargos legislativos en Buenos Aires por “la Campora y Movimiento Evita”, intentará explicar que es cría de CFK pero que no la mencionará mucho en la campaña y que su sueño es la intendencia cuando se olviden de CFK. Roberto Sukerman se llama y así figura en el padrón. Trabajaba en la ANSeS sucursal Rosario. Los votos alcanzan para la concejalía. El resto sería milagroso.

El PRO Cambiemos llega a este octubre con una certeza y una oscuridad cercana a la mentira. Certeza. Roy López Molina, actualmente Diputado Provincial, cuadriplica a los otros dos candidatos, tomándolos por separado. Contra la suma de votos por fuera de Cambiemos, Roy alcanza, hoy, por hoy, sobre octubre, el 45% del total de votos rosarigasinos. Faltan las urnas. Los votos le alcanzan para concejal y plantear claramente ”quiero ser el próximo intendente”.

Futurología. Podría ser “un vice joven”, podría ser cualquier cosa. Aclaración: cualquier cosa que Cambiemos decida. Aparenta un orgánico de un proyecto y reporta resultados. Todo está por verse. Octubre define la vida política de Roy López Molina. Tambien la del sur provincial. No es chiquito el tema.

La mentira, la oscuridad posible es Anita Martínez, que perdió con Roy López Molina y no ha dicho que renuncia a su banca de Diputada Nacional. Simpática, bonita, esplendida, pero es una oscuridad que quita transparencia. Se queda, se va. Sirve que se quede. No sirve de diputada Nacional. Dudas. Oscuridad que la belleza disimula. Solamente por ahora. Habrá facturas.

Rosario esta muy cerca

En Rosario las campañas de octubre no perforan el tema nacional. Nadie se fija, siquiera, en la fórmula Boasso & Boasso, francamente excéntrica. Como tampoco en los caprichos de divas/divos de todos los sectores de izquierda a la izquierda del socialismo. Que no se han juntado ni para ahorrar fiscales.

Dos troperos con experiencia en territorio (Alejandra Vucasovich, Luis Rubeo) desde diferentes miradores parece que se han bañado en sabiduría. “Hay que esperar noviembre, “Bigote”, y empezar el camino a la gobernación, que se vota separada de la presidencial. No habrá experimentos para entonces”...

Adhiero. Viajo al exterior. Miraré desde lejos con la pasión intacta. A la vuelta estaré ejecutando esa frase. Hasta noviembre. Buen Oktubre (diría Patricio Rey).