Cuchillazos en la escuela: "Las familias hablan menos con los chicos"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Un adolescente de 17 años asesinó a otro joven, de 14 años, a la salida de la Escuela Técnica N°17 Cornelio Saavedra, en el barrio porteño de Floresta. Ariel Fernández Orellana recibió, en plena avenida Rivadavia, 21 puñaladas en menos de 18 segundos y falleció camino al Hospital Piñero. El mayor acusó al menor de estar saliendo con su prima. Tras una breve discusión, lo apuñaló. Luego del ataque, el agresor –cuya identidad se mantiene en reserva– intentó suicidarse con el mismo cuchillo que había perpetrado el crimen. Por su parte el colegio, al que asistían ambos, suspendió ayer todas las actividades escolares.

Al respecto, habló la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y aseguró "el fondo de todo tiene que ver con la falta del sentido de la palabra. Las familias hablan cada vez menos con los chicos, por eso entran en agresiones. En jardín de infantes hay chicos que entran que no saben hablar, por eso no pueden resolver situaciones de conflicto sin recurrir a agresiones. A esto se suma el manejo de las redes sociales, donde se filman agrediéndose".

"Puede sonar conservador, pero las familias no tienen espacios de comunicación", agregó en diálogo con Radio Mitre.

La funcionaria también señaló que "hay muchas situaciones que no trascienden en las que tenemos que intervenir. Hay equipos de profesionales que acompañan. En el caso de ese chico agredido, se presentaron nuestros psicólogos y SAME y se suspendieron las clases. Hay que brindar herramientas al resto de los chicos para que estas cosas no se naturalicen. Muchas veces el docente no tiene las herramientas para manejar esto".

Finalmente, Acuña sostuvo "esto tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, el nivel de violencia que hay. En la calle, la TV y redes sociales es algo cotidiano y los chicos ven eso".