Perú confirmó que la Bombonera late y pone el foco en Pagani

"Si no crees que la Bombonera late, mira. Se mueven los cimientos del estadio", advirtió el periodista peruano Vladimir Vicentelo al aire de la TV del país latinoamericano.

Es que la prensa de aquel país se instaló en la Argentina hace al menos una semana para vivir toda la previa del choque que se vivirá en La Bombonera, el próximo jueves 5 de octubre a las 20:30.

Mientras tanto, medios periodísticos importantes, como El Comercio, replicaron las declaraciones del periodista argentino Horacio Pagani, quien pronosticó una victoria de la albiceleste por 3 tantos contra 1.

En Ezeiza, los ánimos no son los mejores pero miran con optimismo el partido que se viene y se ilusionan con el marco imponente que entregará La Bombonera. Habiendo parado 4 equipos diferentes para distraer a Ricardo Gareca y los suyos, Jorge Sampaoli se quedaría con Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Marcos Acuña, Lucas Biglia, Ever Banega, Lionel Messi y Angel Di María, aunque sus dudas están en la mitad de la cancha (entre Enzo Pérez y Emiliano Rigoni) y su nueve de área (Mauro Icardi o Darío Benedetto, que tantas alegrías le está trayendo a Boca).

Gareca, por su parte, ya tendría todo definido: Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Andy Polo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Sergio Peña y Paolo Guerrero.

El entrenador argentino también dejó alguna duda -sobre la participación de Jefferson Farfán-, pero seguramente ya tiene en claro qué hará.

La increíble historia del Argentina - Perú, 1978:

"Dos días antes del partido Argentina-Perú, se hace la reunión en la sede de la FPF (...) Allí se paga el dinero para jugadores y cuerpo técnico. Y también se resuelve lo de la donación de trigo del gobierno argentino al peruano, que estaba solicitada desde tiempo antes, pero que finalmente se decide dar gratis. La FPF, que también recibió dinero, decidió ordenarles a cuatro jugadores claves, que eran la estructura del equipo (...) Aunque en realidad después todos los jugadores terminaron recibiendo un sobrepago de 50.000 dólares cada uno, que se les pagó como un incentivo por haber llegado a esa instancia en el Mundial", Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, Capo del Cartel de Cali.

"Todo era extraño. El micro tardó dos horas en efectuar un trayecto de 15 minutos desde el hotel hasta el estadio de Rosario Central y por momentos los jugadores parecían rehenes de un chofer distraído que no acertaba las calles y de un centenar de desaforados que los insultaban por cada trayecto que agarraban. Era apenas la antesala del infierno. Al llegar a Arroyito, el chofer se mandó una última avivada porteña. Simuló que no sabía por qué puerta debían ingresar y con una maniobra se ubicó a metros del ingreso de miles de hinchas argentinos a la popular. El micro tembló (...) No era la primera vez que Jorge Rafael Videla concurría a un partido del Mundial, pero sí la primera vez que bajaba a los camarines de un equipo visitante (...) Videla era un hombre de amenazar sin hacer amenazas", extracto del libro La Verguenza de todos, del periodista Pablo Llonto.

Minutos antes del partido, el presidente de Argentina, el general Videla, en un acto de lo más inusual, visitó el vestuario del seleccionado peruano acompañado de un contingente y de el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.

15 días acabado el mundial, Argentina otorgó un crédito "no reembolsable" a Perú para la adquisición de 4 mil toneladas de trigo a granel, según el libro de 1999 How they stole the game (Cómo nos robaron el juego) de Yallop, como parte del supuesto acuerdo entre ambas dictaduras.

La selección peruana usaría para el encuentro futbolístico, como afirma el inglés, la camiseta alterna, a pedido del DT peruano, Marcos Calderon, "para no pasar vergüenza con la tradicional blanquirroja". Yallop cita como autor del soborno al almirante Carlos Lacoste, presidente de la AFA y hombre fuerte de la dictadura argentina, comisionado para la organización del Mundial, premiado luego por la FIFA, que lo designó vicepresidente dos años después, cosa curiosa, ya que la FIFA dice no admitir intromisión del estado en sus eventos.