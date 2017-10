Un monumento en USA echará luz sobre la era del "terrorismo racial"

Los monumentos no son algo raro en Montgomery, la capital del estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Sucede que el sitio fue clave en la lucha por los derechos civiles y la igualdad ante la ley de los negros y otros grupos que hasta ese momento no los tenían. La historia florece por doquier. Allí está, por ejemplo, la Iglesia en la que Martin Luther King Jr. y otros, planearon el boicot de autobuses de Montgomery (una protesta de 1955 que se opuso a la política de segregación racial en el sistema de transporte público). A 2 cuadras, por otro lado, está la que fue la Primera Casa Blanca de la Confederación, donde vivió el presidente de los Estados Confederados de América, Jefferson Davis.

Los Estados Confederados de América fue un país -nunca reconocido- que existió entre 1861 y 1865 -durante la guerra civil entre norte y sur-. Estaba originalmente formado por 7 estados secesionistas y esclavistas -Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgie, Louisiana y Texas-, y tenía su capital en Montgomery. Sucede que la región más al sur de USA dependía de la agricultura -en particular de la plantación de algodón, sistema basado en el labor de los esclavos afroamericanos-, explica Wikipedia. Cada uno de esos estados declaró su secesión de Estados Unidos tras la elección en noviembre de 1860 del candidato republicano, Abraham Lincoln, a presidente, ya que él tenía una plataforma que se oponía a la expansión de la esclavitud a los territorios del oeste.

Así, Montgomery está repleta de señales de la historia: hay, según la cuenta de The Atlantic, 59 memoriales a la Confederación, y una cantidad similar en honor al movimiento por los derechos civiles. Sin embargo, explica Kriston Capps del semanario The Atlantic, hasta ahora no había ninguna marca que recordara la violencia racial que vino después de la Reconstrucción -el período entre 1865 y 1877, durante el cual USA se dedicó a intentar zanjar las diferencias tras la Guerra Civil, en la que los Estados Confederados de América habían sido derrotados y la esclavitud terminada-.

Eso está cambiando. Hace 2 años, explica The Atlantic, la organización Equal Justice Initiative (EJI), que se traduce como la Iniciativa de la Equidad de Justicia, completó un registro de estadounidenses negros que fueron colgados, quemados vivos, baleados, ahogados, golpeados o asesinados de alguna otra manera, por patotas de blancos entre 1877 y 1950 -una era que el sitio web de EJI caracteriza como de "terrorismo racial"-. El informe original de EJI identificó a 4.075 víctimas, un número mucho más alto que estimaciones previas. Desde ese momento, la lista de asesinatos ha continuado creciendo y ahora está en 4.384 víctimas.

El director de EJI, el abogado Bryan Stevenson, sintió que era crucial encontrar una manera de incorporar esta historia a lo que él llama un paisaje "plagado de iconografía de la Confederación." Y así nació un ambicioso proyecto para construir un monumento de 6 acras en Montgomery, dedicado a la memoria de las víctimas de linchamientos -hoy está en proceso-. Será el primer monumento de este tipo en Estados Unidos y sus fundadores desean que mustre cómo los linchamientos de los negros fueron esenciales para mantener el poder en manos de los blancos en el sur, durante la época de las Leyes de Jim Crow (que, promulgadas entre 1876 y 1965, propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de iure bajo el lema 'separados pero iguales' y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos en los referidos estados de los Estados Unidos, explica Wikipedia).

El diseño del nuevo monumento -a cargo del MASS Design Group, dirigido por Michael Murphy-, incluye 816 columnas suspendidas (el número representa cada condado estadounidense donde EJI documentó linchamientos), con los nombres inscriptos de las víctimas identificadas correspondientes a cada condado, explica The Atlantic.

Las columnas están hechas de acero Corten, un material que se oxida cuando está expuesto, por lo que con el tiempo, el óxido podría derramarse en superficies cercanas, explica The Atlantic. Los visitantes irán caminando por un pabellón que descenderá gradualmente, mientras las columnas suspendidas estarán sobre ellos, evocando cuerpos colgados.

Lo que también es interesante, alrededor del monumento habrá réplicas de las columnas. EJI quiere que cada condado vaya hasta el monumento y se lleve la suya, para erigir un monumento propio de manera local. La idea es que un día, el perímetro del monumento estará vacío, y las réplicas esparcidas a través de 20 estados. EJI también está creando un museo llamado "De la esclavitud al encarcelamiento masivo", que busca conectar la historia de la esclavitud con la violencia racial del siglo 20. Una de las salas exhibirá cientos, quizás miles de envases con tierra recogida de sitios donde se hayan documentado linchamientos.

Así explica la página de EJI el por qué de la necesidad de erigir este monumento en honor a las víctimas de linchamientos: "La historia de la injusticia racial debe ser reconocida, y las atrocidades en masa y abusos deben ser reconocidos y recordados, para que una sociedad se recupere de la violencia en masa. La conmemoración pública tiene un rol significativo en impulsar la reconciliación a nivel comunitario." Según Stevenson: "La historia de injusticia racial de nuestra nación es como una sombra sobre el paisaje estadounidense. Esta sombra no puede ser levantada hasta que no hagamos brillar la luz de la verdad sobre la violencia destructiva que moldeó nuestra nación, traumatizó a la gente de color, y puso en juego nuestro compromiso con el estado de Derecho y la equidad de la justicia."